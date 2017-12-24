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 Порошенко поздравил украинцев с Рождеством Христовым по григорианскому календарю: "Лично я решил праздновать дважды". ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством Христовым по григорианскому календарю, которое отмечается 25 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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"Дорогие украинцы! Впервые как государственный праздник мы отмечаем Рождество Христово по григорианскому календарю – вместе с большинством всего христианского мира, совместно с Европой. Верховная Рада приняла, а я подписал Закон, и отныне 25 декабря – выходной день. Но мы никоим образом не посягаем на старую добрую традицию праздновать Рождество 7 января, чтим и уважаем. Выбирать себе календарь – это личное право каждого, а вот задача государства – гарантировать такое право и дать возможность выбора", - заявил Порошенко.

"Лично я решил праздновать дважды. Поэтому сегодня присоединяюсь к вашему торжеству. Через две недели украинцы снова будут петь колядки и радоваться рождению Спасителя мира. Как писал святой апостол Павел, мы, христиане, – "одно тело, один дух, один Господь, одна вера и одно крещение". Украина – уникальная в своей веротерпимости и уважении к религиозным чувствам. Мы – это православные, греко-католики, римо-католики. Мы – целое разнообразие протестантских церквей. Мы – мусульмане и иудеи. Мы все вместе – украинцы", - отметил глава государства.

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"В этом году Украина отметила 500-летие начала Реформации, которая в значительной степени определила современное лицо нашей цивилизации. Реформация имела большое значение и для Украины. Она способствовала становлению институтов частной собственности, развитию процесса национального возрождения. Она дала весомый толчок образованию, науке, культуре и религиозной жизни. Сейчас протестантские церкви играют все большую роль в украинской духовно-религиозной жизни", - напомнил Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/v3041296
 
 
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Нужно говорить конкретно не два раза а круглый год...
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та, хоть каждый день праздуй и в рясе московского патриархата спи, это не приблизит тебя к Богу. Если не поступаешь так, как написано и даже впротивное написаному то, внешние атрибуты тебе бесполезны. Это мерзость перед Богом. Лучше уж никак, чем лицемерно чтить, а после этого воровать и издеватся над нищими.
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Said, тогда Новый год празднуйте по старому стилю 13- го января. Какие проблемы! Но вы хотите в Новый год нажраться по одному стилю, Рождество по другому , и еще и знаки зодиака сюда приплести. Я вам обьясняю, что на таком расстоянии от События - все эти даты можно считать условными. Это погрешности в календарях , что признают все конфессии. Раньше считали, что Земля стоит на трех слонах, почему бы вам к этому не вернуться! Это ж так красиво!
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Вы меня видели "ужратым"? Не видели? Тогда рассматривайте свою "пелотку" и обдумывайте вопрос о том, как еврейского мальчика можно сначала обрезать, а потом - через неделю - родить. Вот и все условности. А разговор был о ГОСУДАРСТВЕННЫХ праздниках.
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Старий Kiнь , вы правы, грабить народ во время войны, а потом ставить свечки во все хоть два Рождества , от этого Прощения не получишь.
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Вообще подумываю о переходе в католичество. Но ты,сцуко шоколадная, не лезь куда тебя не приглашали,соевый паскудник.
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мне нравится,когда комментят поросеботы. Хотя,спрвадлевости ради должен отметить, что я Игорь L от Игорь Д не отличаю. Вам там жидомотопупины виднее)))
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и всетаки, тема Липецка опять не раскрыта.
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Плевал я на тот Липецк. Я сье.....тобто свалил нахрен из-под юрисдикции ваших шоколадных кураторов. Гореть вам всем в печи,сучьи потроха.
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ты никуда не валил, как был урод ольгинский, таким и остался.
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То, что ты свалил - прально сделал. Такое дерьмо и даром не надо. Будешь теперь со счастливой харей трускавку для панов собирать за долю малую. Suum cuique.
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Молодец Порошенко. Праильно сказал - Роджество по Григорианскому календарю, т.е. по которому живет весь мир, а не по Юлианскому, по которому живоут одни москали.
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Да празднуй хоть трижды, но не снятся тебе ребята, погибшие во время перемирия и пенсионеры с 40-летним стажем, которые копошатся в мусорных баках?! Порошенко привітав українців із Різдвом Христовим за григоріанським календарем: "Особисто я вирішив святкувати двічі" - Цензор.НЕТ 2948
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нужн меньше бухать, что бы не рыться в мусорных баках.
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Иудей подстрекает православных отмечать праздник чужой церкви.
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Правосланая Церковь всего мира, кроме московских попов-гебистов, отмечают Рождетсво СЕГОДНЯ!
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- В чём разница между русским "Дедом Морозом" и украинским "Святым Николаем"?
- Святой Николай приходит к детям один, с мешком подарков и благими пожеланиями, а "Дед Мороз" - "бухой" и с такой же пьяной бл..ю...
И не пробуйте меня в "русофобии" обвинять. Во-первых, в украинской мифологии "Мороз", "Морозенко" - суровый, часто жестокий и злой персонаж... А в "российской" мифологии "Дед Мороз" вообще отсутствует... Это советская "придумка", как заменитель "Святого Николая", чтобы замаскировать религиозную "составляющую" новогодних празднований...
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Президент зробив правильну річ, коли підписав такий закон. І тут справа не в католиках чи протестантах. У Бога не буває нічого нелогічного. І коли родитись Сину Божому, як не в певну космічну подію - день закінчення зимового сонцестояння. Які б календарі і числення б не були в майбутньому, ніхто з розумних людей не спутає цей день з іншими. Хочете відмічати - ось вам, люди добрі, орієнтир. А те, що за більше як дві тисячі років арифметичний календар перестав збігатися з космічним, то люди виправили. Хто хотів. Коли інші служителі церкви знайдуть у собі мужність признатися в помилках, то вони теж виправлять. А поки-що ніхто не заважає відмічати його молитвами і читаннями хоч всі 14 днів поспіль. Молитвами і читаннями, а не обжираловкою і пянкою, яка до будь-якого хрестиянського свята немає ніякого відношення.
Атеїстам (людей, що ВІРЯТЬ у відсутність Творця і вважають походження нашого світу із самоорганізуючого хаосу?!), та представникам інших релігій пропоную перестати коментувати те, що їх абсолютно не стосується. Бо частина коментів виглядає, як знущання над почуттями віруючих і може кваліфікуватися як дії до розпалювання міжрелігійної ворожнечі.
Пропоную редакторам цензора подумати над цим.
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Вообще то Рождество Христово во всем мире отмечают ВСЕ христианские церкви 25 декабря. Но жид, сколько бы не отмечал христианские праздники, жидом и останется.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко поздравил украинцев с Рождеством Христовым по григорианскому календарю: "Лично я решил праздновать дважды". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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