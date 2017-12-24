 Порошенко поздравил украинцев с Рождеством Христовым по григорианскому календарю: "Лично я решил праздновать дважды". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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"Дорогие украинцы! Впервые как государственный праздник мы отмечаем Рождество Христово по григорианскому календарю – вместе с большинством всего христианского мира, совместно с Европой. Верховная Рада приняла, а я подписал Закон, и отныне 25 декабря – выходной день. Но мы никоим образом не посягаем на старую добрую традицию праздновать Рождество 7 января, чтим и уважаем. Выбирать себе календарь – это личное право каждого, а вот задача государства – гарантировать такое право и дать возможность выбора", - заявил Порошенко.



"Лично я решил праздновать дважды. Поэтому сегодня присоединяюсь к вашему торжеству. Через две недели украинцы снова будут петь колядки и радоваться рождению Спасителя мира. Как писал святой апостол Павел, мы, христиане, – "одно тело, один дух, один Господь, одна вера и одно крещение". Украина – уникальная в своей веротерпимости и уважении к религиозным чувствам. Мы – это православные, греко-католики, римо-католики. Мы – целое разнообразие протестантских церквей. Мы – мусульмане и иудеи. Мы все вместе – украинцы", - отметил глава государства.

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"В этом году Украина отметила 500-летие начала Реформации, которая в значительной степени определила современное лицо нашей цивилизации. Реформация имела большое значение и для Украины. Она способствовала становлению институтов частной собственности, развитию процесса национального возрождения. Она дала весомый толчок образованию, науке, культуре и религиозной жизни. Сейчас протестантские церкви играют все большую роль в украинской духовно-религиозной жизни", - напомнил Порошенко.