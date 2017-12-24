 "Бл#дь, вы что, охренели вообще?": Остановленная за пьяное вождение сотрудница одесской мэрии Тирновенко оскорбляет полицейских. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Думская".
Отмечается, что при составлении протокола женщина вела себя неадекватно, оскорбляла патрульных полицейских и пыталась ударить журналиста, снимавшего происходящее на камеру. В машине также находился ребенок.
Издание пишет, что в соцсетях опознали дебоширку. Ею оказалась заместительница начальника департамента предоставления административных услуг Одесского горсовета Диана Тирновенко.
В патрульной полиции прокомментировали, что машину в итоге поставили на штрафплощадку.
ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика.
Копчик остaнaвливaет дaму зa рулем дорогой мaшины.
Дaмa выходит шaтaясь.
- Тaк-так, ездa в нетрезвом виде! - говорит коп .
Дaмa зло и обижено в ответ:
- Caм ты... ездa... .
Увы, но мои друзья правы на все 100.
лицожопа его власти.
Какое ей светит наказание？
https://youtu.be/gm1vjfH8sE4
1) Журналист вел себя некорректно,матерясь,как русский. После удара от злодейки должен был обратиться с заявлением к присутствующим копам на злодейку о нападении.
2) Злодейка в Штатах давно лежала бы рылом в асфальт с ластами за спиною,и уехала бы в околоток,арестованная за управление авто под воздействием алкоголя,даже без поправки на ее русское поведение.
3) Дивчина-коп с косою - просто красуля.
Машина, с растерявшейся женщиной за рулем, несется в стену.
Остается пара метров, вдруг сидящий рядом с ней мужчина дергает ручник
и автомобиль замирает в сантиметрах от преграды.
Сидящие в салоне люди начинают его благодарить.
Мужик:
- Да ладно, я ж летчик-истребитель, просто у меня в кабин,
в этом месте находится рычаг катапультирования.
Как они успевают работать？
полиция как всегда на высшем уровне отработала, по морде получили и дурой обозвать успели, еще были посланы и на факи насмотрелись. Кстати и что посадят? У нас даже статья есть за сопротивление и оскорбление сотрудников полиции.
милипардон,полицейского...
Пока скот труханов с пидрахуем правят бал в Одессе, совковый менталитет будет там долго и нудно...
А кто их там крышует, так это уже ни для кого не секрет.
с Рождеством, так сказать поздравить!
хирурги как раз до 9 мая бы управились!)
Кстати, что за жест она показывает средним пальцем?