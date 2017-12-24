 "Бл#дь, вы что, охренели вообще?": Остановленная за пьяное вождение сотрудница одесской мэрии Тирновенко оскорбляет полицейских. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Думская".

Отмечается, что при составлении протокола женщина вела себя неадекватно, оскорбляла патрульных полицейских и пыталась ударить журналиста, снимавшего происходящее на камеру. В машине также находился ребенок.

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Издание пишет, что в соцсетях опознали дебоширку. Ею оказалась заместительница начальника департамента предоставления административных услуг Одесского горсовета Диана Тирновенко.





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В патрульной полиции прокомментировали, что машину в итоге поставили на штрафплощадку.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика.