EN|RU|UK
Темы дня: Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Происшествия
  18865  195
Материалы по теме:
Все про:Одесса (4659) пьянство (609) патрульная полиция (1008)

 "Бл#дь, вы что, охренели вообще?": Остановленная за пьяное вождение сотрудница одесской мэрии Тирновенко оскорбляет полицейских. ВИДЕО

Вечером в субботу, 23 декабря, патрульные полицейские остановили автомобиль Nissan Micra, за рулем которого находилась девушка с явными признаками алкогольного опьянения. ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Думская"

Отмечается, что при составлении протокола женщина вела себя неадекватно, оскорбляла патрульных полицейских и пыталась ударить журналиста, снимавшего происходящее на камеру. В машине также находился ребенок.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Будет отвечать по всей строгости закона!", - Шкиряк о смертельном ДТП в Киеве с участием пьяного сотрудника сервисного центра МВД. ФОТОрепортаж

Издание пишет, что в соцсетях опознали дебоширку. Ею оказалась заместительница начальника департамента предоставления административных услуг Одесского горсовета Диана Тирновенко.

Бл#дь, вы что, охренели вообще?: Остановленная за пьяное вождение сотрудница одесской мэрии Тирновенко оскорбляет полицейских 01
Бл#дь, вы что, охренели вообще?: Остановленная за пьяное вождение сотрудница одесской мэрии Тирновенко оскорбляет полицейских 02

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: "Ветеран МВД, пенсионер, прослужил всю жизнь государству", - судья объяснил, почему не оштрафовал водителя, которого дважды за вечер остановили пьяным. ВИДЕО

В патрульной полиции прокомментировали, что машину в итоге поставили на штрафплощадку.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика.

Источник: https://censor.net.ua/v3041287
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
'Административные услуги' в мэрии Одесской полно профессионалов и профессионалок. Поэтому и ведёт себя нагло. Видать, папик есть
 показать весь комментарий
 
вот такие должны случайно подать мордой об асфальт при выходе из машины!!!!
 показать весь комментарий
 
 
желательно несколько раз, а потом отобрав у копов дубинку, нанести себе побои.
 показать весь комментарий
 
 
Теперь это так называется? "Административные услуги"? И кто же потребитель этих услуг?
 показать весь комментарий
 
 
При нормальных полицейских эта сучка уже лежала бы мордой в грязной снеговой жиже.
 показать весь комментарий
 
 
***
Копчик остaнaвливaет дaму зa рулем дорогой мaшины.
Дaмa выходит шaтaясь.
- Тaк-так, ездa в нетрезвом виде! - говорит коп .
Дaмa зло и обижено в ответ:
- Caм ты... ездa... .
 показать весь комментарий
 
 
И завтра их будут судить за это, нет нормального закона о патрульных полицейских.... а наши суды это вообще из мира фантастики
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Вот такая она пэти власть.
 показать весь комментарий
 
 
с корпоративчика ехала. Кстати узнал что многие государственные структуры приглашают на корпоративы очень дорогих артистов, которым платят налом..десять - пятнадцать штук ..баксов .любопытно из каких ле ве?
 показать весь комментарий
 
 
такое ощущение, что у нас во власть специально набирают бледей и питарасов
 показать весь комментарий
 
 
не знал? есть даже кастинг под названием дать взятку за должность. А кто их дает высокоморальные люди? "Бл#дь, ви що, охреніли взагалі?" Зупинена за п'яне водіння співробітниця одеської мерії Тірновенко ображає поліцейських - Цензор.НЕТ 1135
 показать весь комментарий
 
 
Даже не сомневайтесь - именно так! Мои друзья (муж, жена - обоим за 40 - и двое детей) уехали жить и работать в Испанию. Последняя беседа из Барселоны: "Мы устали ждать перемен в Украине. Их нет и не будет. И зачем ждать, когда власти придут нормальные люди? Мы бросили всё и приехали в чужую (пока еще) страну; с другими языками, обычаями, другой культурой и народом; мы не знаем, кто тут у власти, но тут можно жить, тут работают законы, государство работает и это чувствуется во всем! Мы устали жить в напряжении, в страхе за детей, в стране, у которой нет будущего. А если и будет, то через 25-30 лет. Украинская власть уже живет в будущем - судя по обилию украинских чиновников на отдыхе в Европе, а многие даже имеют здесь недвижимость. Мы решили сами приблизить свое будущее и будущее своих детей. Сегодня - нам открыт весь мир. И не надо ждать, пока Кличко или там еще кто, начнут наводить порядок."
Увы, но мои друзья правы на все 100.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
"Жити по-новому" - порох должен её наградить, за то, что она так "достойно" защищала свою гнилую сущность, - это лицо жопа его власти.
 показать весь комментарий
 
 
пипец! при чем тут порох? впечатление что ты латентный "парнишка", тайно влюблен в П.А.Порошенко- это по Фрэйду. Иначе объяснить твои посылы невозможно. Когда сильно зудит в булках голова не работает, все о нем и о нем!
 показать весь комментарий
 
 
порох ні до чого - просто його дуже влаштовує , що кацап Труханов мером Одеси став ... "Бл#дь, ви що, охреніли взагалі?" Зупинена за п'яне водіння співробітниця одеської мерії Тірновенко ображає поліцейських - Цензор.НЕТ 7637
 показать весь комментарий
 
 
Когда к власти приходит честный и порядочный человек, то он и команду подбирает соответствующую. А по таким, как на видео "людям" народ и определяет кто у руля.
 показать весь комментарий
 
 
Царь - умный, добрый, а чиновники - злые и плохие, воры, да?
 показать весь комментарий
 
Да-а, жесть, как в таком состоянии можно сесть в машину с ребенком？？
Какое ей светит наказание？
 показать весь комментарий
 
 
Думаю, для таких случаев должна быть жесткая инструкция - наручники при неподчинении, принудительная доставка в отделение, протокол нарушений и оскорблений, видеофиксация, суд, штраф, лишение прав, конфискация авто, увольнение с работы,ну и пару месяцев срока не помешает за агрессию
 показать весь комментарий
 
 
Вы с Марса в Киев прилетели ? Поздравляю. Вы в Украине Sanich.
 показать весь комментарий
 
 
Мы как- то гуляли в парке и зашли в кафе , там выпили по бокалу вина, потом опять гуляли, потом я села за руль и поехала домой. Про выпитое вино просто забыла! Так меня потом совесть мучала очень долго! И если предстоит ехать , то пить - это вообще табу! Но вот так, чтобы в хлам! И это все после того, что были сбиты люди на тротуаре! Скотина безмозглая! Но ведь откупится же. Нужно лишать прав, штрафовать. Посмотрите на глаза , она ж не видит 6ичего. Как она ехала вообще, не по7имаю.
 показать весь комментарий
 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=n-qJlsSUpL0 или https://www.youtube.com/watch?v=gm1vjfH8sE4 Чиновница мера Одессы.
 показать весь комментарий
 
 
Тирновенко Диана Леонидовна "ложила" на Закон "Об обращении граждан"https://www.youtube.com/watch?v=gm1vjfH8sE4
 показать весь комментарий
 
 
Странно, что от полиции на её выходки ноль внимания, за то, что пьяная за рулём и журналиста ударила. За это надо было, наручники на неё и в кутузку, а они это не сделали, наверное бояться последствий. Так спрашивается - нахрена тогда такая полиция, если за себя постоять немогу в такой ситуации???
 показать весь комментарий
 
 
А как в Киеве одну скрутили в наручники, так полиция уже плохая была. Зрадоботы везде зраду раздуют.
 показать весь комментарий
 
 
Эта полиция в разы хуже, чем та милиция. Те воровали, нарушали законы, но хоть иногда ловили преступников. Эти - прошедшие кастинги и все возможные тесты могут только составить протокол (в лучшем случае).
 показать весь комментарий
 
тут главное для полицейских - нанести добро и причинить пользу.
 показать весь комментарий
 
 
Обычная барыжка одесская с мордой подлой, как с куликова поля. а возомнило из себя босса. Потому что работает в мерии, где мер сепаратист Труханов, и ему ничего нельзя сделать несмотря на росс. паспорт. Подчиненные это видят и начинают стартовать на украинскую полицию, уверены что трухановы-киваловы-альберты и подобные мрази их защитят. Пора уже зачищять Одессу глобально.
 показать весь комментарий
 
 
У меня несколько впечатлений от этого,причем исключительно с точки зрения американца.
1) Журналист вел себя некорректно,матерясь,как русский. После удара от злодейки должен был обратиться с заявлением к присутствующим копам на злодейку о нападении.
2) Злодейка в Штатах давно лежала бы рылом в асфальт с ластами за спиною,и уехала бы в околоток,арестованная за управление авто под воздействием алкоголя,даже без поправки на ее русское поведение.
3) Дивчина-коп с косою - просто красуля. "Бл#дь, ви що, охреніли взагалі?" Зупинена за п'яне водіння співробітниця одеської мерії Тірновенко ображає поліцейських - Цензор.НЕТ 6801
 показать весь комментарий
 
 
"3) Дивчина-коп с косою - просто красуля."...
"Бл#дь, ви що, охрініли взагалі?" Зупинена за п'яне водіння співробітниця одеської мерії Тірновенко ображає поліцейських - Цензор.НЕТ 1899 "Бл#дь, ви що, охрініли взагалі?" Зупинена за п'яне водіння співробітниця одеської мерії Тірновенко ображає поліцейських - Цензор.НЕТ 4733
 показать весь комментарий
 
***
Машина, с растерявшейся женщиной за рулем, несется в стену.
Остается пара метров, вдруг сидящий рядом с ней мужчина дергает ручник
и автомобиль замирает в сантиметрах от преграды.
Сидящие в салоне люди начинают его благодарить.
Мужик:
- Да ладно, я ж летчик-истребитель, просто у меня в кабин,
в этом месте находится рычаг катапультирования.
 показать весь комментарий
 
 
І як воно може бути заступником з надання яких-небудь послуг. Звільнити без права відновлення на посаді. І хай би ще налогова перевірила розходи.
 показать весь комментарий
 
 
Не згоден, що до істот з сиськами і піз...дою, не можна фізичну силу приміняти. Іноді одна піздюліна швиденько приводить до тями.
 показать весь комментарий
 
 
Послушайте, а у вас так положено, чтобы полиция полчаса занималась уговорами пьяного матерящегося субьекта？😧
Как они успевают работать？
 показать весь комментарий
 
 
У нас полиция - мальчики по вызову... Когда есть хороший заказ, они работают совсем по-другому, дубинками машут, как рыцари мечами. Правда, трусливые, как шакалы, и когда в ответ летит брусчатка, драпают быстрее конницы.
 показать весь комментарий
 
 
Наказание определяет суд, полиция только фиксирует нарушение, жесткий сценарий исключен ввиду присутствия ребенка. Полиция действует вполне адекватно.
 показать весь комментарий
 
Да ? А чего тогда Лесника на глазах его детей застрелили ? Они просто знают с кем и как себя вести . Вот эта мразь -хозяйка жизни и королева Одессы .Ей всё можно. А какого нибудь лошка покалечат и зароют за неправильный ответ на вопрос -,,как тебя зовут "
 показать весь комментарий
 
Партия гены труханова , которая имеет большинство в горсовете, называется 'доверяй делам'. Вот интересно, каким образом в Украине была зарегистрирована партия с русским названием? Начиная мовный закон и, споря по этому поводу с соседними государствами, порошенко на минуточку просто забыл поставить в стойло именно одесского мэра с его доверьяй делам! Все это наводит на определенные мысли, которые не в пользу того, что Киев реально хочет сильной и единой Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Как они ласково с ней. Не то что с митингующими в Летнем театре 18 ноября, сразу дубинками по головам. Или вот одного моего знакомого недавно мусора приняли. Первым делом по почкам прошлись. Потом, когда разобрались, что ошибочно - отпустили и даже не извинились. Вот такие у нас мусора.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, мусарня там за углом направо. Облуправление.
 показать весь комментарий
 
 
подобные видео вызывают чувство отвращения! и даже не столько своими персонажами, сколько пониманием того факта что эта страна (или общество) комфортна для подобной мрази, ибо в любой нормальной стране подобная гражданка для начала была бы уложена мордой в грязь а затем у неё появилось бы энное количество времени в колонии, для того что бы доказать обществу что она способна проживать среди людей.
 показать весь комментарий
 
 
А как в Киеве полицаи скрутили одну в наручники, так говорили, что собаки ментовские, на Цензоре. Видать разная полиция в Одессе и Киеве.
 показать весь комментарий
 
 
Рюзький мир. "Бл#дь, ви що, охреніли взагалі?" Зупинена за п'яне водіння співробітниця одеської мерії Тірновенко ображає поліцейських - Цензор.НЕТ 2481 Что мусора, что пьяница.
 показать весь комментарий
 
мда, ребенок на переднем сиденье наверно просто в шоке... а потом откуда берутся хохлы?
полиция как всегда на высшем уровне отработала, по морде получили и дурой обозвать успели, еще были посланы и на факи насмотрелись. Кстати и что посадят? У нас даже статья есть за сопротивление и оскорбление сотрудников полиции.
 показать весь комментарий
 
Надо ввести презумпцию невиновности полицейского которую предлагал Аваков. Подчиняйся, потом обжалуй. Зрадовата не позволила.
 показать весь комментарий
 
 
я тоже против. Эта ситуация показывает что нет четкой схемы ареста, то-есть она их бьет, а они ее дурой обзывают вместо того чтоб предъявить обвинения по которым она уже задержана, вызвать родственников или самим увезти ребенка домой, а мадам в отделение. Сложилось такое впечатление что там ничему не учат кроме того как взятки брать. В принципе радует что не крутили к чему это насилие.
 показать весь комментарий
 
 
Он такой же проходимец. Подчиняйся потом обжалуй? Маладэц . Эта песда и другие богомпоцелованные дадут 100 $ а простых людей потом будут штырить на бабки кругом по всему городу . Рылом не вышел , походка не комильфо , запах не от Кордена ? Вариантов как до столба ( Подчиняйтесь суки , а потом обжалуйте . В НАШИХ УКРАИНСКИХ судах . Ты дурак Вовчик?
 показать весь комментарий
 
 
..интересно,будет ли какая то реакция главного мили пардон,полицейского...
 показать весь комментарий
 
В тексте ошибочка. Её должность - " начальница департамента предоставления орально- анальных услуг Одесского горсовета "
 показать весь комментарий
 
 
Вона би в мене вже би асфальт гризла,дитину в дит будинок на пару днів,і після того вона би хуй коли заруль сіла.
 показать весь комментарий
 
 
А куле ей??? Ходит под защитой судейской системой шоколадного РЫГО-УБЛЮДКА!! Что хочет, то и делает.
 показать весь комментарий
 
 
Та заспокойтесь, зрадісти, буде реакція. З роботи вилетить 100% і отримає штраф. От коли цього не станеться, тоді і верещіть. Впевнена, що самі ж не святі і порушуєте правила. Над законослухняністю нам ще працювати і працювати. І справа не у владі, а в нашому совковому менталітеті.
 показать весь комментарий
 
 
Звучит красиво но ты ошибаешься .проблема именно у власти , а она продажная , корупционная , фальшивая и продолжает грабить Украинский Народ .
 показать весь комментарий
 
 
порохоботина , під канадським прапорцем , зізнається що в неї совковий менталітет ..))
 показать весь комментарий
 
 
Справа як раз у владі! -

Пока скот труханов с пидрахуем правят бал в Одессе, совковый менталитет будет там долго и нудно...
А кто их там крышует, так это уже ни для кого не секрет.
 показать весь комментарий
 
 
Точно административных услуг? Похоже, что она на других услугах специализируется.
 показать весь комментарий
 
 
да, похоже, тут клиенту еще доплатить нужно, что бы на такое чмо позарился!
 показать весь комментарий
 
 
К сожалению, надо увольнять и журналиста. Хотя бы за идиотизм
 показать весь комментарий
 
 
Реально я бы этой ублюдине пьяной бил бы по харе пока юшка с мозгами по дому разлеталась
 показать весь комментарий
 
 
нельзя тебе в полицию. ты ей всю статистику попортить можешь.
 показать весь комментарий
 
чому цю Тирновенко не затримали ?! "Бл#дь, ви що, охреніли взагалі?" Зупинена за п'яне водіння співробітниця одеської мерії Тірновенко ображає поліцейських - Цензор.НЕТ 4592
 показать весь комментарий
 
 
какие - то странные копы. За такие фокусы - пьянка за рулём угроза насилием - невзираючи на пол и дитё - харей = на капот, на руки - браслеты. тачку - на штрафстоянку - не оплатит - штраф - конфисковать в казну . Дитё - вызвать папашу, бабку и т.п и отдать под расписку. А паскуде - как протрезвеет - конский штраф и пожизненный бан на ЛЮБУЮ госслужбу. Вот тогда дела пойдут правильным путём. З Рiздвом, Украiно! Весна прийде.
 показать весь комментарий
 
 
ей бы еще шишки кедровые позасовывать во все дыры!
с Рождеством, так сказать поздравить! "Бл#дь, ви що, охреніли взагалі?" Зупинена за п'яне водіння співробітниця одеської мерії Тірновенко ображає поліцейських - Цензор.НЕТ 4299
хирурги как раз до 9 мая бы управились!)
 показать весь комментарий
 
 
Шишки это правильно. Они её вылечат . Это только шишками лечится "Бл#дь, ви що, охреніли взагалі?" Зупинена за п'яне водіння співробітниця одеської мерії Тірновенко ображає поліцейських - Цензор.НЕТ 3197
 показать весь комментарий
 
Это не важно .это её личная жизнь . Но за такое нарушение и хамство нужно было мордой в землю ,ребёнок должен был смотреть , чтоб запомнил на всю жизнь что пьяным за рулём ездить нельзя .
 показать весь комментарий
 
 
насилие тут не поможет. бить надо по финансовой части. хороший штраф за оскорбление при исполнении помог бы.
 показать весь комментарий
 
Еще одна особа приблеженная к императору, горе от ума и горе от безумия.
 показать весь комментарий
 
 
вот потому , что там был ребенок такое обращение, нормально все...
 показать весь комментарий
 
Сколько шуму, подумаешь дама немного употребила....
Кстати, что за жест она показывает средним пальцем?
 показать весь комментарий
 
Показывает что она знает откуда у неё взялись дети . Но не помнит от кого точно . Иначе бы угроз было значительно больше
 показать весь комментарий
 
 
Коза драная, мочалка. Но бьюсь об заклад, через пару дней полицейские извинятся перед ней и отдадут права. У нас правосудие подчиняется однму закону, закону сильного. А пацана при ней жалко, мама такая ему попалась.
 показать весь комментарий
 
Вы одесситов пожалейте . Ещё одно быдло Одесса мама в лице этого пацана уже может и не перенести . а у быдла рождается только быдло. Закон круговорота быдла в русском мире не меняется десятилетиями
 показать весь комментарий
 
 
а как же Жукову удалось в свое время, немножко пострелять всех этих блошек-вошек-мандовошек? а у нынешних как-то не клеится ни с порядком ни с воровством...
 показать весь комментарий
 
И вот такое быдло с синдромом Егоровой находится на каждой ступени власти.Если в одессе вменяемый мер,после просмотра этого ролика как она обращается с полицейскими и окружающими людьми,она должна уже со вторника на привозе искать себе работу.
 показать весь комментарий
 
Это наше лицо, лицо Украины! А ведь ВЕЗДЕ так. Мне стыдно....
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Бл#дь, вы что, охренели вообще?": Остановленная за пьяное вождение сотрудница одесской мэрии Тирновенко оскорбляет полицейских. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх