 Квасьневский: Будет большой ошибкой, если польско-украинский диалог будет в руках националистов. Это поможет России. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Президент Польши в 1995-2005 годах Александр Квасьневский заявил в интервью для "112".

"Будет большой ошибкой политических лидеров наших стран, если польско-украинский диалог будет в руках националистов с двух сторон, потому что тогда мы не найдем ответа, как разговаривать, не найдем идеи, как создать будущее, как организовать сотрудничество. Я бы предлагал лидерам наших стран начать серьезный диалог об истории", - сказал он.

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По его мнению, взаимопонимания можно достичь во время обсуждения всех исторических фактов.

"Историю мы уже не изменим. Она была очень трагическая, оценки были разные. Но она уже была. Есть хороший пример того, что произошло между Польшей и Германией или между Германией и Францией после войны. Это называется процесс примирения. И он связан с тем, что начинается диалог, что нет никаких табу, что спокойно среди академиков, историков, артистов, людей молодого поколения мы говорим обо всем, что произошло, какие факты, почему это так, что случилось, и тогда можно выработать взаимопонимание", - считает Александр Квасьневский.

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Кроме того, он предполагает, что в отношения между Украиной и Польшей может вмешиваться Россия.

"По-моему все, что сейчас происходит, помогает России. Я не знаю, насколько они влияют на это, везде в мире говорят, что Россия влияет на все. И на выборы, и так далее, но я смотрю на это спокойно", - добавил экс-президент Польши.

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Напомним, в начале ноября отношения Украины и Польши вновь обострились в связи с историческими спорами. Глава министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский отказался посетить Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов "Тюрьма Лонцкого" во время своего официального визита во Львов. 3 ноября Польша заявила, что запускает процедуры, которые не позволят настроенным против данной страны пересечь ее границу. По словам главы польского МИД Витольда Ващиковского, ограничения также коснутся людей, которые используют административные инструменты, не позволяя продолжать эксгумацию, обновлять места польского богослужения и т.д.



Спустя несколько дней подключился и Дуда, призвавший президента Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана не назначать на руководящие должности людей с антипольскими взглядами. В ответ на заявление польского президента в МИД ответили, что в Украине нет политиков с антипольскими взглядами.



9 ноября стало известно, что Министерство иностранных дел Польши готовит список украинцев, которым будет запрещен въезд в страну. По неофициальным данным известно, что в этом списке будет находиться и председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Он уже прокомментировал это сообщение, заявив, что "Польша зазвучала в унисон с авторитарной Россией".



В связи заявлениями польских политиков и новой напряженностью в отношениях Украины и Польши президент Петр Порошенко инициировал заседание консультационного Комитета президентов двух стран.

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