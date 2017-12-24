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Темы дня: Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Квасьневский (285) Польша (3978) санкции (6329) Евросоюз (11558)

 Квасьневский: Евросоюз сделал для Украины больше, чем я ожидал, и больше, чем думал Путин. ВИДЕО

Российский президент Владимир Путин не ожидал, что реакция западных стран на его действия в Украине будет настолько единой и жесткой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "112 Украина" заявил Президент Польши в 1995-2005 годах Александр Квасьневский.

На вопрос о том, достаточно ли делает Европейский Союз для Украины и, например, Польша, он ответил: "Скажу как реалист – мечтать можно, многие мои украинские друзья мечтают о том, что ЕС может сделать. Я вам скажу, что с моей точки зрения, Европейский Союз сделал больше, чем я ожидал, я думаю, сделал больше, чем думал Путин. Потому что Путин после Крыма и после Донецка был уверен, что атака не может пойти со стороны Германии, потому что у него всегда были близкие отношения с Германией. Первая сильная критика со стороны Меркель – он был уверен, что ЕС такая структура, что поболтают, поговорят, ничего не будет. А тут ЕС показал, что принимают санкции, все принимают санкции, даже такие страны, которые всегда к России имели теплое отношение, как Италия, как Испания, я думаю, что он не ожидал, что реакция будет такая… жесткая и объединенная. Пока ЕС держит это, а нужно сказать, что для многих европейских лидеров это очень неудобно, их бизнесы, предприниматели все время говорят, мол, уходите от этих санкций, нам этот российский рынок нужен. Они под сильным нажимом своих крупных бизнесменов".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Украина находится на самом главном месте мышления западных политиков, - Квасьневский

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оснований для отмены санкций против России нет, - Меркель

Напоминаем, 14 декабря лидеры Европейского Союза приняли политическое решение продлить экономические санкции против России из-за её агрессии по отношению к Украине.

Источник: https://censor.net.ua/v3041250
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Відміна санкцій проти Х**лостана це заохочення його до нової агресії.
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Все зрозуміло.
Європі потрібен російський ринок, сировина, ресурси. Такий він, глобалізований світ.
Наше спасіння і розвиток в наших руках.
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а нам - ні? Ми зупинили залізничне сполучення, торгівлю?
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Всім вигідно, розірвати торгівельні відносини не вийде.
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Чо це? Тут стратегія має цінне значення. Парашка піде на добрива для Китая і тоді ринок практично для усіх виросте на порядки.
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тільки в наших !
було і буде !
ніхто замість нас, для нас робити не буде
і справа не в глобалізовану світі.
ви город виробляете собі ане сусіду ?
будинок будуєте собі, а сільраді !
і так у всьому ! суспільне скаладється з приватного !
коли почнемо працювати всюди як для себе, а власники бізнесу відповідати за працівників як за родину, тоді відразу все стане яскравим і щасливим
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вчера спросила соседку с Кропивницкого чувствует ли она приближения праздника...Первый раз Германия серая и непраздничная. И это не от отсутствия русского рынка, а просто Европа устала от всего. Нужна перезагрузка, а рецепта КАК нет. С праздником Всех кто к нему причастен. И мира вам, украинцы.
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Втомились від комфортного життя... Кваснєвський: Євросоюз зробив для України більше, ніж я очікував, і більше, ніж думав Путін - Цензор.НЕТ 2028
Зі святом!

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"...а просто Европа устала от всего" - рецепт простой - война! Перезагрузит уставших, даст волю "угнетенным", подарит "чувство праздника" по окончанию.
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для розрядки можу запропонувати европейцям 1) погяняти за паребрик мільйон арабських та африканських терористів якими насильно напхали Европу, 2) записатися до ВСУ і трохи повоювати за свободу Европи, 3) допомогти українському народу подавити на українську владу щоб вони рельно почухались з реформами, 4) активно подавити на московську владу щоб зібрали своїх з України, Придністровья, Абхазі, Сирії, Палестини, щоб перестали тероризувати вісь світ 5) Почистити політичну Европу від агентів москви та пекіна. Може тоді трошки веселіше стане.
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))) При чом тут Європа коли в старушки все не в радість?
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Санкции ЕС , как мертвому припарка. Они не токсичны для кремля, как санкции США, они не ужесточаются, не расширяются, они со скрипом продлеваются. И ответственность за минские соглашения под диктатом ЕС и хуйла, европейцы несут солидарную с изменением Конституции другой страны и навязыванием особого статуса. Как и президент Украины.
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порошенко и вся сволочь что его окружает придумали ноу хау.кто критикует вороватого беспринципного барыгу то агенты кремля
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Какие все умные стали! И санкции не действуют. и минские соглашения не нравятся. А кому они нравятся? А почему бы не вспомнить при каких условиях они принимались? Украина просто выиграла время. Это не я говорю, это говорят русские эксперты на своих каналах. Волшебников,к сожалению, нет. И работать, и воевать за нас никто не будет. И Квасневский правду сказал.В свое время Польша такую шоковую терапию прошла, что нам и не снилось. Правда, не было войны - так за это нужно сказать спасибо трусу легитимному. А санкции действуют.Когда-то СССР тоже говорил, что они ему как мертвому припарка. И где он сегодня? И еще-сильная Украина, кроме нас, особо никому не нужна. Значит-нам ее и строить: по кирпичику, по камешку, теряя и побеждая, если мы УКРАИНСКИЙ народ, и она для нас РОДИНА!!!
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не рассказывайте сказки, не снилось, по сравнению с Украиной Польша всегда выглядела приличным государством, ибо камуняк сразу задвинули в дальний угол
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ДЛЯ України??? а право міжнародне, а принципи гуманістичні тут нідочого??? щось 3адоxЕра цей гебешний - доведено прокуратурою Польщі - муд*к останнім часом ки3дить! комусь важливве його мнЕніЕ???
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подельники рашиста из ЕС, сделали для него больше,чем он ожидал-отрезали часть Украины под создание подконтрольных ему республик ,заморозили кровопролитный конфликт для Украины, который назвали "минским перемирьем"
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А не будь такого гнилого правительства...То на ту помощь,что она потратила,можно было бы и войну закончить и страну в передовые вывести. А так в Панаме все осело....
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"...Пока ЕС держит это, а нужно сказать, что для многих европейских лидеров это очень неудобно, их бизнесы, предприниматели все время говорят, мол, уходите от этих санкций, нам этот российский рынок нужен. Они под сильным нажимом своих крупных бизнесменов". Источник: https://censor.net.ua/v3041250 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Не очень то ЕС держит, вспомним Сименс...


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Прав на 100 % Квасневский.
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А ще він згадав про довгий шлях Польщі у Євросоюз, 13 років...
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Что ж они такого офигенного сделали? Пожурили хАйла?
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Пусть ЕС благодарит Пастора, Кролега и Барыгу, что с началом оккупации Украина не перекрыла газонефтепроводы на Запад и не лишила источников дохода ни кацапстан, ни ЕС.
Вонючая бензоколонка сидела бы сейчас в жопе - Северный поток нужно регулярно ремонтировать, а для этого - отключать, и по мощности он не способен полностью заменить.
А новые - когда еще построить можно. Квасьневский: Евросоюз сделал для Украины больше, чем я ожидал, и больше, чем думал Путин - Цензор.НЕТ 1982
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"всегда были близкие отношения с Германией"- в прошлом, историческая колібель нацизма;

".. которые всегда к России имели теплое отношение, как Италия"-в прошлом, историческая колібель фашизма...нашли общий язік..
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Кто похвалит меня лучше всех..... Такое впечатление, что он этого хочет. Короче, сигнал дан - больше, чем эти с_аные санкции - не ждите.
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Сигнал заключается в том что в Евроколхозе всерьёз заёрзали: проект "Михо" провалился, Порох устоял, а память у него крепкая, и Большая Труба - в его руках.
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не льсти Михо, никто на него никогда не расчитывал, включая его самого. Сбитый летчик.
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Непонятно, зачем вы отрицаете очевидное.
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очевидное для кого? Какие основания у вас так думать?
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Ta и не говорите; михомайдан - это почти как детский утренник был, с лозунгами "мир, дружба, жвачка !"
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какой майдан, какйо михо, вы о чем? В ЕС никто этими категорями не думает.
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Koнечно, не думает. Просто позвонили полякам и сказали: "Порох бунтует; нам такой строптивый в Европе ситуацию может испортить. Так что мы ему на замену пробивного парня посылаем. Приказываем пропустить его через границу. На его болтовню про демократию, народовластие и проч. внимания не обращайте; его задача - въехать на Банковую, а дальше он получит все нужные распоряжения".
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не смеши. Кто позвонил, каким полякам? Что может испортить Порох? Квасневский ясно сказал что их это не интересует.
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Верю. Как только включу телевизор - так и верю. Честно верил что разгром Ливии принесёт туда демократию. Кто же мог подумать что Мухомор был прав когда назвал верхушку Евроколхоза идиотами ? Он им говорил что они разрушают единственную преграду, которая сдерживала нашествие дикарей из Африки в Европу. Так оно и произошло.
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"Честно верил что разгром Ливии принесёт туда демократию"

это вы зря. Нельзя экспотровать ни революцию, ни демокртию.
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Всё можно. Если у вас в одной руке СМИ, а в другой дубина покрепче.
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НЕТ НЕЛЬЗЯ!!! Вся человеческая история тому подтверждение. Нельзя девяти женщинам родить одного ребенка за ОДИН месяц.
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Никто и не спорит: операция против Ливии готовилась долго и тщательно. Главный спонсор: Катар.
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...не нужно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Просто ливийцам ОЧЕНЬ надоел Каддафи. Скоро такое будт в Раше.
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"Просто ливийцам ОЧЕНЬ надоел Каддафи." - самодур он был зачотный, да. Однако без ковровых бомбардировок со стороны НАТО, режим бы устоял.
Загадка эта имеет две версии разгадки.
1) Руководство Евроколхоза преднамеренно проводит политику наводнения Европы дикарями. Одновременно, европейские народы поставлены в такие условия что они прекратили естественное размножение.
2) Проект Мухомора под названием "золотой динар" вызвал сильное волнение в мировой финансовой системе.
Вообще, должен признать: Мухомор сам был идиотом. В 1976 году у него на аэродроме сел самолёт ЭрФранс, на котором половина пассажиров были евреи. Самолёт был угнан террористами связанными с ООП, и целью посадки была заправка, для дальшейшего полёта в Уганду. Мухомору ничего не стОило приказать своему спецназу обезвредить террористов (их было всего четверо), и освободить заложников, однако он сделал всё наоборот. Заложники (уже в Уганде) были освобождены израильским спецназом (в ходе операции погиб брат нынешнего Премьер-министра Израиля, а также несколько заложников).
А вот когда Мухомора припекло, единственная страна которая могла бы его шкуру спасти - это был Израиль. И, была инфа, Мухомор туда обратился. Израиль, разумеется, отказал. Неудивительно.
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"Скоро такое будт в Раше." - возможно. При сокращении кормовой базы, различные разновидности силовиков начнут палить друг в дружку.
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"Однако без ковровых бомбардировок со стороны НАТО, режим бы устоял."

Бомбардировки начались только полсе того, кае он начал травить газом СВОИХ граждан. Не зря потом они стояли в очереди, что бы подержаться за его шею. Такой режим никогда не устоит. Так же как и Сирии, Раша только оттянула агонию Асада...
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краще б він не провалився, бо підозрюю що зараз будуть вводити більш дійові проекті, і більш неприємні для української псевдоеліти. чи ви й досі думаєте їх (чи вас) світові еліти в спокої залишать?
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"краще б він не провалився," - вам мало примеров стран где власть захватили глобалисты ? Первым делом они убивают всю промышленность; а её в Украине и так остался с гулькин нос.
"чи ви й досі думаєте їх (чи вас) світові еліти в спокої залишать?" - мил человек, белых людей эти "элиты" приговорили к судьбе интеллигенции, которая вернулась по просьбе Пол Пота на родину. Нет, он не расстрелял этих интеллигентов. Просто забил их мотыгами.
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Европа однозначно сделала много и это неоспоримо.
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Если учесть, что Европа защищает себя, то сделала очень мало. Кто в лес, к по дрова. Бриты орут что их достали рашистке полдолки, а немцы строят газопровод ,что бы на этом заработать.
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То есть - на этом все? Санкции уже и так максимальны из того, что могла выдавить из себя Европа? Не лгите хоть сами себе- рашка это монстр, который уже в обозримом прошлом сбил два гражданских борта с огромными человеческими жертвами. Если остановиться на этих санкциях, кстати, к чему рашка уже приспособилась, во многом используя белорусь, то это можно сравнить с неудачной стрижкой, которая неприятна, но волосы в конце крнцрв когда- то отрастут.
Еси не будет перспективы в увеличении санкций, то рашка будет продолжать раскачивать Европу в том числе, что стало очевидно просто на примере каталонии. Рашка не обязательно поддерживает только сепаратизм, что конечно приветствуется в первую очередь. Рашка поддерживает любые разрушительные , деструктивные явления вплоть до неофашизма, против которого якобы выступает. А ведь все мы знаем, что они - за! Они и есть прямые последователи гитлера- сталина, хранители их традиций и практикующие специалисты.
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Прощай, о Польша, край равнин безлюдный,
Под льдом и снегом спящий беспробудно!
С тобою я прощаюсь навсегда:
Твой воздух, нравы - всё мне так постыло,
Что возвратиться разве только силой
Меня заставит что-нибудь сюда.

Прощайте вы, о странные хоромы,
Курные избы с крышей из соломы,
Внутри которых люди и скоты
Нашли приют - одна семья большая, -
Златого века прелести вкушая,
Исполненные дикой простоты.

Всему, что я о вас проведал прежде,
О ваших городишках, об одежде,
О глупости излюбленных забав,
Сарматы, мог ли этому я верить
И ваше пьянство мог ли я измерить,
Воочию всего не увидав?

О варварский народ, пустой, кичливый,
Высокомерный, ветреный, болтливый,
Лишь на словах ты проявляешь прыть,
Но завершаешь только храпом пьяным
Своё единоборство со стаканом,
А Марсом хочешь между тем прослыть!

Не длинные бороздчатые пики,
Не волчьи шкуры, не оружья дикий
Набор, не перья шлема и щита,
Не ваши устрашающие лица,
Поляки, ваши берегут границы, -
Спасает вас одна лишь нищета!

Будь ваши земли лучше, плодородней,
Будь ваши реки глубже, судоходней,
Будь больше городов внутри страны,
Будь рудников, вина, товаров больше,
Чем есть сейчас у вашей жалкой Польши, -
Вы были бы давно покорены!

Филипп Депорт, 1599г.
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... Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.
Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.
Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда; ...

А.С.Пушкин, 1831.
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Не-не. Не "сделал", а "поробив". Всі якісь усміхнені (шоб не сказать - охреневшие), умиленно співають "Боже, храни Парашенківську кодлу" и т.д., и т.п. И это точно больше, чем думал Путин, бо він якийсь маразматик
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Пока европейцы не поймут, что имеют дело с 150 миллионой дикой ордой способной на любое преступление, не будет у них благополучия.. Все равно что сидеть всей семьей на счтчике серийного убийцы, платить ему, что бы оствил в покое.
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cпящая европа Кваснєвський: Євросоюз зробив для України більше, ніж я очікував, і більше, ніж думав Путін - Цензор.НЕТ 7445 проспала передел распадающейся рассеи, но хочет есчо успеть шото урвать у китайцев.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКвасьневский: Евросоюз сделал для Украины больше, чем я ожидал, и больше, чем думал Путин. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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