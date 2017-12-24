 Квасьневский: Евросоюз сделал для Украины больше, чем я ожидал, и больше, чем думал Путин. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "112 Украина" заявил Президент Польши в 1995-2005 годах Александр Квасьневский.

На вопрос о том, достаточно ли делает Европейский Союз для Украины и, например, Польша, он ответил: "Скажу как реалист – мечтать можно, многие мои украинские друзья мечтают о том, что ЕС может сделать. Я вам скажу, что с моей точки зрения, Европейский Союз сделал больше, чем я ожидал, я думаю, сделал больше, чем думал Путин. Потому что Путин после Крыма и после Донецка был уверен, что атака не может пойти со стороны Германии, потому что у него всегда были близкие отношения с Германией. Первая сильная критика со стороны Меркель – он был уверен, что ЕС такая структура, что поболтают, поговорят, ничего не будет. А тут ЕС показал, что принимают санкции, все принимают санкции, даже такие страны, которые всегда к России имели теплое отношение, как Италия, как Испания, я думаю, что он не ожидал, что реакция будет такая… жесткая и объединенная. Пока ЕС держит это, а нужно сказать, что для многих европейских лидеров это очень неудобно, их бизнесы, предприниматели все время говорят, мол, уходите от этих санкций, нам этот российский рынок нужен. Они под сильным нажимом своих крупных бизнесменов".

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Напоминаем, 14 декабря лидеры Европейского Союза приняли политическое решение продлить экономические санкции против России из-за её агрессии по отношению к Украине.