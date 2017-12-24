 Квасьневский: Евросоюз сделал для Украины больше, чем я ожидал, и больше, чем думал Путин. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "112 Украина" заявил Президент Польши в 1995-2005 годах Александр Квасьневский.
На вопрос о том, достаточно ли делает Европейский Союз для Украины и, например, Польша, он ответил: "Скажу как реалист – мечтать можно, многие мои украинские друзья мечтают о том, что ЕС может сделать. Я вам скажу, что с моей точки зрения, Европейский Союз сделал больше, чем я ожидал, я думаю, сделал больше, чем думал Путин. Потому что Путин после Крыма и после Донецка был уверен, что атака не может пойти со стороны Германии, потому что у него всегда были близкие отношения с Германией. Первая сильная критика со стороны Меркель – он был уверен, что ЕС такая структура, что поболтают, поговорят, ничего не будет. А тут ЕС показал, что принимают санкции, все принимают санкции, даже такие страны, которые всегда к России имели теплое отношение, как Италия, как Испания, я думаю, что он не ожидал, что реакция будет такая… жесткая и объединенная. Пока ЕС держит это, а нужно сказать, что для многих европейских лидеров это очень неудобно, их бизнесы, предприниматели все время говорят, мол, уходите от этих санкций, нам этот российский рынок нужен. Они под сильным нажимом своих крупных бизнесменов".
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Напоминаем, 14 декабря лидеры Европейского Союза приняли политическое решение продлить экономические санкции против России из-за её агрессии по отношению к Украине.
Європі потрібен російський ринок, сировина, ресурси. Такий він, глобалізований світ.
Наше спасіння і розвиток в наших руках.
було і буде !
ніхто замість нас, для нас робити не буде
і справа не в глобалізовану світі.
ви город виробляете собі ане сусіду ?
будинок будуєте собі, а сільраді !
і так у всьому ! суспільне скаладється з приватного !
коли почнемо працювати всюди як для себе, а власники бізнесу відповідати за працівників як за родину, тоді відразу все стане яскравим і щасливим
Зі святом!
Не очень то ЕС держит, вспомним Сименс...
Вонючая бензоколонка сидела бы сейчас в жопе - Северный поток нужно регулярно ремонтировать, а для этого - отключать, и по мощности он не способен полностью заменить.
А новые - когда еще построить можно.
".. которые всегда к России имели теплое отношение, как Италия"-в прошлом, историческая колібель фашизма...нашли общий язік..
это вы зря. Нельзя экспотровать ни революцию, ни демокртию.
Загадка эта имеет две версии разгадки.
1) Руководство Евроколхоза преднамеренно проводит политику наводнения Европы дикарями. Одновременно, европейские народы поставлены в такие условия что они прекратили естественное размножение.
2) Проект Мухомора под названием "золотой динар" вызвал сильное волнение в мировой финансовой системе.
Вообще, должен признать: Мухомор сам был идиотом. В 1976 году у него на аэродроме сел самолёт ЭрФранс, на котором половина пассажиров были евреи. Самолёт был угнан террористами связанными с ООП, и целью посадки была заправка, для дальшейшего полёта в Уганду. Мухомору ничего не стОило приказать своему спецназу обезвредить террористов (их было всего четверо), и освободить заложников, однако он сделал всё наоборот. Заложники (уже в Уганде) были освобождены израильским спецназом (в ходе операции погиб брат нынешнего Премьер-министра Израиля, а также несколько заложников).
А вот когда Мухомора припекло, единственная страна которая могла бы его шкуру спасти - это был Израиль. И, была инфа, Мухомор туда обратился. Израиль, разумеется, отказал. Неудивительно.
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"Скоро такое будт в Раше." - возможно. При сокращении кормовой базы, различные разновидности силовиков начнут палить друг в дружку.
Бомбардировки начались только полсе того, кае он начал травить газом СВОИХ граждан. Не зря потом они стояли в очереди, что бы подержаться за его шею. Такой режим никогда не устоит. Так же как и Сирии, Раша только оттянула агонию Асада...
"чи ви й досі думаєте їх (чи вас) світові еліти в спокої залишать?" - мил человек, белых людей эти "элиты" приговорили к судьбе интеллигенции, которая вернулась по просьбе Пол Пота на родину. Нет, он не расстрелял этих интеллигентов. Просто забил их мотыгами.
Еси не будет перспективы в увеличении санкций, то рашка будет продолжать раскачивать Европу в том числе, что стало очевидно просто на примере каталонии. Рашка не обязательно поддерживает только сепаратизм, что конечно приветствуется в первую очередь. Рашка поддерживает любые разрушительные , деструктивные явления вплоть до неофашизма, против которого якобы выступает. А ведь все мы знаем, что они - за! Они и есть прямые последователи гитлера- сталина, хранители их традиций и практикующие специалисты.
Под льдом и снегом спящий беспробудно!
С тобою я прощаюсь навсегда:
Твой воздух, нравы - всё мне так постыло,
Что возвратиться разве только силой
Меня заставит что-нибудь сюда.
Прощайте вы, о странные хоромы,
Курные избы с крышей из соломы,
Внутри которых люди и скоты
Нашли приют - одна семья большая, -
Златого века прелести вкушая,
Исполненные дикой простоты.
Всему, что я о вас проведал прежде,
О ваших городишках, об одежде,
О глупости излюбленных забав,
Сарматы, мог ли этому я верить
И ваше пьянство мог ли я измерить,
Воочию всего не увидав?
О варварский народ, пустой, кичливый,
Высокомерный, ветреный, болтливый,
Лишь на словах ты проявляешь прыть,
Но завершаешь только храпом пьяным
Своё единоборство со стаканом,
А Марсом хочешь между тем прослыть!
Не длинные бороздчатые пики,
Не волчьи шкуры, не оружья дикий
Набор, не перья шлема и щита,
Не ваши устрашающие лица,
Поляки, ваши берегут границы, -
Спасает вас одна лишь нищета!
Будь ваши земли лучше, плодородней,
Будь ваши реки глубже, судоходней,
Будь больше городов внутри страны,
Будь рудников, вина, товаров больше,
Чем есть сейчас у вашей жалкой Польши, -
Вы были бы давно покорены!
Филипп Депорт, 1599г.
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.
Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.
Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда; ...
А.С.Пушкин, 1831.