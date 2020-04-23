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 Київські новини, Здоров'я
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 Поліція в Києві склала 66 протоколів за порушення режиму самоізоляції та 951 - за порушення карантину, - Кличко. ВIДЕО

Поліція української столиці склала 66 протоколів за порушення режиму самоізоляції, повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-пресконференції в четвер.

"Хочу нагадати, що в столиці продовжує працювати Моніторинговий центр з протидії поширенню COVID-19. До групи ризику, яку контролює центр, увійшли понад 40 тисяч киян - ті, хто прибули із країн з великим поширенням вірусу, і ті, хто контактували з хворими" , - сказав Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він повідомив, що Моніторинговий центр уже здійснив майже 9 тисяч контактів для отримання інформації - дзвінків і опитувань про самопочуття, про перебування в самоізоляції, про контакти за останній час. Фахівці центру надають рекомендації або необхідну допомогу. У тому числі й емоційну або психологічну підтримку.

"Одне з головних завдань роботи центру - моніторинг дотримання певними категоріями самоізоляції чи обсервації. Бо ми маємо виставити максимальні перешкоди для поширення вірусу! Ті, хто відмовляється йти на контакт із центром, далі матимуть справу з правоохоронцями. Поліція вже склала 66 протоколів за порушення режиму самоізоляції. Щодо тих людей, які нехтують правилами і наражають на небезпеку інших", - додав Кличко.

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Також, за його словами, в столиці порушили кілька кримінальних проваджень щодо осіб, які наражають людей на небезпеку зараження вірусом, і за порушення карантинних обмежень. Загалом за цей час правоохоронці склали 951 протокол щодо порушників правил обмежень. З них 179 - за перебування без масок у громадських місцях, 21 - за перебування у складі груп більше двох осіб. За результатами розглядів у судах до бюджету стягнуто майже 177 тис. грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190977
 
 
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Конституция всех защищает и даже дебилов, голосующих за дебилов...
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Тогда самый лучший бизнес это будет бизнес по определению IQ и население Украины уменьшится на 73%...
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А мог бы о Мрии рассказать... ничего Кличко не понимает в пиаре...
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177тыс это 10 протоколов. Значит один из ста по мнению судей был составлен относительно законно.

Беспредел Полиция в Киеве составила 66 протоколов за нарушение режима самоизоляции и 951 - за нарушение карантина, - Кличко - Цензор.НЕТ 2897
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подтереться можно этими протоколами
карантина никакого в Украине нет: постанова 211 от 11 марта не могла быть принята, так как в этот день Кабмин даже не заседал
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