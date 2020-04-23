 Обсяг вантажу "Мрії" може увійти до "Книги рекордів Гіннеса", - Зеленський. ВIДЕО

Про це він сказав під час брифінгу після прибуття літака, передає Цензор.НЕТ.
"Це рекорд за обсягом вантажу, який увійде до "Книги рекордів Гіннеса"", - сказав Зеленський.
Президент держпідприємства "Антонов" Олександр Донець зазначив, що літак привіз 103 тонни вантажу.
"Важив 103 тонни. По 1300 кубічних метрів вантажу за обсягом завантажено зараз у вантажний відсік. Я думаю, що ми саме за перевезеним обсягом після відповідних процедур можемо потрапити до "Книги рекордів Гіннеса", - додав Донець.
Ты зебил наверняка знаешь раз гавкаешь...так поделись...не держи в себе...
Прокуроры ручные уже год ищут...портнов в трубу дует...и найти не могут...а тут очередной зебил опять затягивает старую гнусавую песТню..
И потом, какая разница - просрано или разворовано? Результат у вас в кошельке и в квитанциях за ЖКХ!
нехай Мрія скидає воду на пожежу лісів.
По заболевшим медикам уже вошли.
его лучшее применение, как летающей площадки для высокого старта космических аппаратов!
Если Зеля решит хоть частично таким образом проблему с масками, то ему плюс, хоть я и не фанат его.
Зе может сесть верхом на "Мрию" и тоже поруководить.
Он не уточнил - кому привезен рекордный груз - нам,
или опять забугорным счастливчикам ?
И по чём же будут теперь маски в "Розетке" ?
Самолётики оставь детям и работникам авиации!
Що вони возять ? Чи,може:куди воно дівається ?
Може ми стали свідками рекорду з мародерства під час кризи й епідемії ??
А достроить вторую "Мрию" стоит несчастных 170 миллионов.
Это дешевле многих яхт.
И Демосфен фишку просекал.
А нам в школе такали апрельские тезисы одного пассивного *********.
Альльэ евреи! Вот ЗЕэто вот позорит вас!, может сами его удавите по тихому?