 Обсяг вантажу "Мрії" може увійти до "Книги рекордів Гіннеса", - Зеленський. ВIДЕО

Про це він сказав під час брифінгу після прибуття літака, передає Цензор.НЕТ.

"Це рекорд за обсягом вантажу, який увійде до "Книги рекордів Гіннеса"", - сказав Зеленський.

Президент держпідприємства "Антонов" Олександр Донець зазначив, що літак привіз 103 тонни вантажу.

"Важив 103 тонни. По 1300 кубічних метрів вантажу за обсягом завантажено зараз у вантажний відсік. Я думаю, що ми саме за перевезеним обсягом після відповідних процедур можемо потрапити до "Книги рекордів Гіннеса", - додав Донець.

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