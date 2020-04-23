EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України, Суспільство
  3062  75
Все про:Зеленський (5158) рекорд (71) Книга рекордів Гіннеса (8) Мрія (14) ДП Антонов (8)

 Обсяг вантажу "Мрії" може увійти до "Книги рекордів Гіннеса", - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що український літак "Мрія" привіз рекордну кількість вантажу, обсяг якого може увійти до "Книги рекордів Гіннеса".

Про це він сказав під час брифінгу після прибуття літака, передає Цензор.НЕТ.

"Це рекорд за обсягом вантажу, який увійде до "Книги рекордів Гіннеса"", - сказав Зеленський.

Президент держпідприємства "Антонов" Олександр Донець зазначив, що літак привіз 103 тонни вантажу.

"Важив 103 тонни. По 1300 кубічних метрів вантажу за обсягом завантажено зараз у вантажний відсік. Я думаю, що ми саме за перевезеним обсягом після відповідних процедур можемо потрапити до "Книги рекордів Гіннеса", - додав Донець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мрія" привезла рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів та понад 100 тис. захисних костюмів, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190960
 
 
 Топ коментарі
 
Ты тоже войдешь, как самый некомпетентный президент Украины.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Современная реинкарнация Пиноккио.

Объем груза "Мрии" может войти в "Книгу рекордов Гиннеса", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2866
 показати весь коментар
 
 
Это победа самого величайшего лидера нашей галактики и ее окрестностей...однозначно...пора полнометражный фильм снимать...а не какой то паршивый видосик..
 показати весь коментар
 
 
где вова за штурвалом Мрии героически как его делд в 42м
 показати весь коментар
 
 
Ты тоже войдешь, как самый некомпетентный президент Украины.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
зато не ворует как щёколадный...
 показати весь коментар
 
А что...у кого..и когда украл шоколадный??
Ты зебил наверняка знаешь раз гавкаешь...так поделись...не держи в себе...
Прокуроры ручные уже год ищут...портнов в трубу дует...и найти не могут...а тут очередной зебил опять затягивает старую гнусавую песТню..
 показати весь коментар
 
 
А цифры и факты говорят совершенно о обратном

Обсяг вантажу "Мрії" може увійти до "Книги рекордів Гіннеса", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8864
 показати весь коментар
 
 
Простота хуже воровства!
И потом, какая разница - просрано или разворовано? Результат у вас в кошельке и в квитанциях за ЖКХ!
 показати весь коментар
 
 
Разница есть, в отсутствии у зебилов логического мышления и тупом повторение фейков зомбоящика.
 показати весь коментар
 
 
А в чем здесь твоя заслуга? Ты его конструировал,строил,или ты просто с понтами встретил груз закупленный за счет бюджета Украины? Ты хоть центик со своих вложил?
 показати весь коментар
 
 
"Рассмеши смешного))), сделай штоб парень смеялся и под столом валялся)))"
 показати весь коментар
 
 
У Бубочки уже есть один "Оскар" как выдающегося писюаниста. А вот рекорда "Гиннеса" пока нет
 показати весь коментар
 
 
я - счастлив
нехай Мрія скидає воду на пожежу лісів.
 показати весь коментар
 
Вылетишь из кресла через пару месяцев. Будет тебе рекорд, падло!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Эти мантры я слышу уже около полугода. Объем груза "Мрии" может войти в "Книгу рекордов Гиннеса", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7230
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Эротические фантазии порохоботов возбуждают дикий ржач у людей
 показати весь коментар
 
 
Объем груза "Мрии" может войти в "Книгу рекордов Гиннеса", - Зеленский

По заболевшим медикам уже вошли.
 показати весь коментар
 
 
да у него и так куча рекордов, правда такие самолеты никому и не надо было, кроме как совку для "Бурана"(если кто не знал). совки жрут капусту - но зато с самым большим самолетом, урра, слово Пагтии!(угрохали же бабла немало вместо того чтобы облегчить "жизнь" рабов. хотя - а зачем?)
 показати весь коментар
 
 
коли вже кіберполіція очистить цей касабсько-марадьорський гадюшник?
 показати весь коментар
 
Интриган зебилоидный, кого обмануть хочешь своими фокусами и представлениями? Ты-то здесь причем? Тебе еще нечем было играть на рояли, когда создавали этот самолет. Лучше бы пояснил своим последователям, кто вывозил отсюда те же маски несколько месяцев назад.
 показати весь коментар
 
 
Твої 73% вже увійшли як найтупіший електорат в світі.
 показати весь коментар
 
 
ВІслюк ряжений у лева точо війде в книгу рекордів. В номінацію "видатні кеманичі-мудозвони"
 показати весь коментар
 
 
хорошо, что посадили (правда, не с первого захода), а если бы навернулся? стоит ли рисковать уникальным самолетом, чтоб запихать все по максимуму маскмми и халатами?
его лучшее применение, как летающей площадки для высокого старта космических аппаратов!
 показати весь коментар
 
Объем и вес - две большие разницы. В школе об этом не рассказывали?
 показати весь коментар
 
я в курсе разницы, но для самолета важна еще и балансировка (распределение массы), а если его забить под завязку то надо очень тщательно и математически выверено это сделать с первого раза!
 показати весь коментар
 
Ну наверное сделали, если всё прошло гладко. Там экипаж экстра-класса. Так что лучше поучи свою жену щи варить.
 показати весь коментар
 
а нос чего задрался при первом заходе (посмотри видео) - это признак разбалансированности (хвостовая часть тяжелее было, чем необходимо или произошло смещение груза)!?
 показати весь коментар
 
по этой причине были не раз катострофы
 показати весь коментар
 
не похоже, что первый раз был именно заход. Шасси не были выпущены
 показати весь коментар
 
не выпустили шасси, может потому, что поняли сесть не получится (это не причина, а следствие)
 показати весь коментар
 
Но рекорд,,Мрии,, еще фигня,по сравнению с количеством фигни,помещающейся в зеленском.
 показати весь коментар
 
 
Должен сказать, что в Германии та же фигня. Местные политики пачками фотографируются на фоне самолётов из Китая и коробок с масками, как будто это как минимум золотые батоны. А немецкие производители тем временем с трудом успевают ИВЛ штамповать, не говоря уже о масках, для которых ещё и сырьё хрен найдёшь.

Если Зеля решит хоть частично таким образом проблему с масками, то ему плюс, хоть я и не фанат его.
 показати весь коментар
 
Вначале создать проблему с масками...продав их за копейки..и положив деньги в свой карман...а потом решить эту проблему купив эти маски за бюджетные деньги...это плюс??
 показати весь коментар
 
 
Мудак, мудак, мудак... Мудак в степени "n" . Вже й матютча не зосталося...
 показати весь коментар
 
 
Путин сидел верхом на медведе и руководил стерхами.
Зе может сесть верхом на "Мрию" и тоже поруководить.
Он не уточнил - кому привезен рекордный груз - нам,
или опять забугорным счастливчикам ?
 показати весь коментар
 
 
Это Радуцкий в сеть аптек "Бориска" заказал срочной доставкой курьером от Антонова...
 показати весь коментар
 
Ой, груз таки нам. Таки аж не верится.
И по чём же будут теперь маски в "Розетке" ?
 показати весь коментар
 
Кстати - 2 пальца в розетку - и вирус не выживает.
 показати весь коментар
 
Займись таможней и отмыванием НДС в налоговой - там теряются миллиарды!
Самолётики оставь детям и работникам авиации!
 показати весь коментар
 
 
В медиків немає ні масок,ні костюмів,ні тестів з апаратами ШВЛ !
Що вони возять ? Чи,може:куди воно дівається ?
Може ми стали свідками рекорду з мародерства під час кризи й епідемії ??
 показати весь коментар
 
 
Только на таможне теряется 3 миллиарда долларов в год.
А достроить вторую "Мрию" стоит несчастных 170 миллионов.
Это дешевле многих яхт.
 показати весь коментар
 
 
самый большой в мире грузовой самолет привез самый большой в мире груз для грузовых самолетов - у нас новый капитан "очевидность" нарисовался, достойный книги рекордов Гиннесса
 показати весь коментар
 
 
Зеленский ,а ты каким боком до Мрии😣
 показати весь коментар
 
 
Он стоит к ней э-э, скажем так - спиной.
 показати весь коментар
 
Не, ну он меня не перестает радовать Обсяг вантажу "Мрії" може увійти до "Книги рекордів Гіннеса", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7465. Таки, клоун.
 показати весь коментар
 
зеленский уже может войти в книгу рекордов гиннеса как самый бездарный правитель. только ему удалось за 11 месяцев монопольного правления, из растущей на 4,5% в год экономики с бездифицитным бюджетом, уронить ввп на 8%, при этом сделать дыру в бюджете в 300 млрд. это ж какой нужно иметь талант - ******** все и радоваться!
 показати весь коментар
 
 
Скажите Бубочке что это не первый рейс Мрії и все ее рекорды уже давно в книге рекордов Гинесса.
 показати весь коментар
 
 
Саме зараз читаю Плутарха про Ціцерона і Демосфена. Карантин...
 показати весь коментар
 
 
говорил ему про руки и язык (ц) Антоний Обсяг вантажу "Мрії" може увійти до "Книги рекордів Гіннеса", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8479
 показати весь коментар
 
Да, Цицерон с Плутархом разбирались в теме.
И Демосфен фишку просекал.
А нам в школе такали апрельские тезисы одного пассивного *********.
 показати весь коментар
 
 
Книга рекордів Зеленського: Володимир Олександрович - найпродуктивніший президент! За рік він зняв білъше відосиків, ніж Путін, Трамп Ангела Меркель разом узяті! Обсяг вантажу "Мрії" може увійти до "Книги рекордів Гіннеса", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7107
 показати весь коментар
 
 
І все завдяки Зебубочці. Піаритися на Мрії це дно. Обсяг вантажу "Мрії" може увійти до "Книги рекордів Гіннеса", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3143
 показати весь коментар
 
 
<******* в книгу рекордов Гиннеса напяльте - его за время каганатства наибольшее количество раз в очко отымели!
 показати весь коментар
 
Именно поэтому Лахта нас убеждает, что Минские соглашения это - предательство...
 показати весь коментар
 
гнусавый зелёный смарчек аж подташнивает, фу *****, не досмотрел .
 показати весь коментар
 
 
Поехать по больницам и пообщаться с медиками, или слетать в Житомирскую область и оценить ситуацию, это не президентское дело.Куда важнее встретить самолет, который, похоже без него, не приземлился бы.) Было бы эффектнее,если бы сам еще участвовал в разгрузке.
 показати весь коментар
 
 
хоспади. попасть в книгу рикорда гинэса, разве это не пэрэмога?! ну что вам еще надо, язвы порохоботные?! это вам что, не выполнение предвыборных обещаний бубочки?!....
 показати весь коментар
 
Украина уже попала - самая бедная страна Европы.
 показати весь коментар
 
самолет в книгу рекордов гинэса, а зела тоже туда жэ, как встречающего этот самолет. все. конец эпохи бидности наступил
 показати весь коментар
 
Простите - вокруг простите срака, а это про рекорды Гиннеса.
Альльэ евреи! Вот ЗЕэто вот позорит вас!, может сами его удавите по тихому?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору