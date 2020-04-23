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 Політика України, Здоров'я
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 Постанову про доплату лікарям за боротьбу з коронавірусом ухвалять 24 квітня, - Степанов. ВIДЕО

МОЗ планує остаточно врегулювати механізм доплати лікарям.

Постанову щодо доплати лікарям, задіяним у боротьбі з коронавірусом, буде ухвалено на позачерговому засіданні уряду в п'ятницю, 24 квітня. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Степанов нагадав, що з 1 квітня всі доплати медичним працівникам були врегульовані законодавством.

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"Зараз ми моніторимо інформацію вже від департаментів охорони здоров'я, щоб усі без винятку керівники медичних установ виплатили ці 300% посадового окладу за березень. Завтра на позачерговому засіданні уряду ми плануємо ухвалити постанову, яка остаточно врегулює, де передбачено 300% заробітної плати всім без винятку медпрацівникам, які працюють з коронавірусною хворобою", - заявив глава МОЗ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190939
 
 
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та то фигня...
вы главное доплаты кабмину и депутатам не забудьте... им болезным нужнее...
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НАБУ, ГПУ, судьям, ментам, НАЗК, САП..... уже повысили.
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Пару тысяч правок им, и пусть не спешат. Время ещьо есть
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Це бидло, як був губернатором,також задержував виплати пенсіонерам на одещіні.Де які пенсіонери не дожили до того часу,щоб пролучити виплати.Мабуть це бидло,також надіється,що лікарі не доживуть до того часу.Мерзота кацапська.
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Хр*н вам, врачи, а не доплата. За идею должны лечить, или за клятву Гиппократа. Чиновников от минздрава это не касается, им харчеваться надо.
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охренели...2-ой месяц карантина...Землю продать. банки сдать...это они могут....
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Тут главное...не торопиться.многие ведь могут и не дожить до момента выплаты.
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чи більше здохне тим меньше платити а бабло можна і на персональній яхті тринькати...
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о доплате врачам за борьбу с коронавирусом..
А где доплаты врачам за борьбу с ОРЗ? А где доплаты за борьбу с кариесом?
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