EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України, Суспільство
  4840  34
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (5158) карантин (3421) медицина (959) літак (821) COVID-19 (4284) коронавірус (2961)

 В Україну прибув літак "Мрія" з медичним вантажем. ВIДЕО

В Україну вранці 23 квітня прибув найбільший у світі транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем.

Прибуття літака транслював Офіс президента, передає Цензор.НЕТ.

На місці присутній Президент Володимир Зеленський.

Літак привіз з Китаю медичні засоби індивідуального захисту: захисні маски, рукавички, костюми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постанову про доплату лікарям за боротьбу з коронавірусом ухвалять 24 квітня, - Степанов

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190937
 
 
 Топ коментарі
 
Опять показуха.. Осточертело, одно и тоже !
 показати весь коментар
 
Так Порошенко со своего кармана оплачивает помощь, а Зеленский с твоего...
 показати весь коментар
 
Мрия делала дополнительный круг при посадке чтобы Зешобла подготовилась к видеорепортажу и каждый сыграл свою показушную роль..пздц
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Опять показуха.. Осточертело, одно и тоже !
 показати весь коментар
 
 
Мрия делала дополнительный круг при посадке чтобы Зешобла подготовилась к видеорепортажу и каждый сыграл свою показушную роль..пздц
 показати весь коментар
 
 
Та лан, они практически везде перед посадкой делают, так сказать, круг почёта. В Варшаве недавно то же самое было.
 показати весь коментар
 
Ты дурак или ЗеБот!? Мрия садилась на родном аэродроме в Гостомеле!!!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ну этому будет точно меньше внимания, чем копеечному пиару Порошенко, и тем более, поездке в Оман.
 показати весь коментар
 
Так Порошенко со своего кармана оплачивает помощь, а Зеленский с твоего...
 показати весь коментар
 
 
Порошенко тоже оплачивает с моего и твоего кармана, то что было украдено им за предыдущие десятки лет при власти. Просто ты наивный и веришь в обратное.
 показати весь коментар
 
Любой работодатель воруед добавочную стоимость у своих работников - это твоя теория!
 показати весь коментар
 
 
Порошенко не работодатель, а наоборот - наемный работник у работодателя народа. И при этом он за время "работы" стал жить в разы лучше, чем сам народ.
 показати весь коментар
 
Порошенко уже был богат, когда шёл в президенты! И за свои деньги мог себе позволить поехать на мальдивы!
Ты если имеешь факты воровства, то пойди подними их ЗЕпрокурорам, а то они никак не найдут!
 показати весь коментар
 
 
До президенства Пеця успел побывать во власти с Медведчуком при Кучме, с Ющенко/Тимошенко, с Януковичем - короче со всеми. И все это время его бизнес чудесным образом рос, а во время президентства так вообще попёрло люто - в Киеве был 1 магазин "рошен", а стало 18 (ротшильды в слепом трасте поработали, ага), кузня стала чуть ли не главным оборонным предприятием, но тут же была внезапно продана в 2019.
Так что вытри с лица соевую жижу с привкусом урины и больше не верь в патриотические позывы одного из главных олигархов Украины.
 показати весь коментар
 
Стал жить лучше???!!! Ты его фотку посмотри до президенства и после!
Он седой стал за 5 лет! Тебе бы так лучше стать!
 показати весь коментар
 
 
А ты свято веришь, что Порошенко убил своего брата и обогатился в 87 раз?
 показати весь коментар
 
 
*****, и этот начинает брать моду ленточки перерезать...В Україну прибув літак із медичним вантажем - Цензор.НЕТ 7430
 показати весь коментар
 
 
Маски из Китая благополучно разворовали и уже открыто продают
 показати весь коментар
 
 
Это тот же самолет:? Уже интересно почему Польша возмущается а мы нет

https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/23/659701/
 показати весь коментар
 
Это специально для этого клоуна сделали показательный круг и спалили лишних денег на керосин? Или только мне так кажется?
 показати весь коментар
 
 
Лучше бы сбросил на Бубочку бочку дерьма, чем делать показательный пролёт
 показати весь коментар
 
Наконец-то и украинцам досталось помощи от из собственного самолёта
 показати весь коментар
 
 
Потрясающее интервью о самолетах Антонова
Главное чтобы беня и ЗЕ не распродали украинские авиапредприятия
https://youtu.be/***********
а то ручки у олигархов ЗАГРЕБУЩИ
 показати весь коментар
 
 
Зеленский присутствует? Наверное кокс подвезли. Так не терпелось, что лично прибыл встретить
 показати весь коментар
 
 
Яка краса, Український птах просто неперевершений.
Було б належне фінансування "Антонова" думаю, що наші інженери здатні створити на цьому заводі *********** військові винижувачі, бомбардувальники та безпілотники.
 показати весь коментар
 
 
Капец, прогнали перед бубочкой лишний круг, чтобы Мария только поприветствовала взмахами крыльев его!
Вы хоть бы сказали, что пилот на первом круге махал крыльями в знак приветствия бубочке, а то до него и не дошло, что это приветствие пилотов!
 показати весь коментар
 
 
Лично мне понравилось что приближенные Зелоха не знают про дистанцию 2 метра.
 показати весь коментар
 
 
Воно нічого про нашу "Мрію" не знає !
 показати весь коментар
 
 
фрахт мрии имеет смысл только для крупногабаритных грузов типа вагоны , яхты, экскаваторы. и т.п.
если мне не изменяет память, стоимость горючего на 1 час полета около 5000 долларов.
зачем маски этим перевозить?! даже если это за деньги евросоюза и нато...возникают вопросы
 показати весь коментар
 
Хто небудь, дайте презеденту ляща, щоб він не тримав свої клешні в штаніх коли з ним спілкуються. Гидко на це дивитись.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору