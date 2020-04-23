 В Україну прибув літак "Мрія" з медичним вантажем. ВIДЕО

Прибуття літака транслював Офіс президента, передає Цензор.НЕТ.
На місці присутній Президент Володимир Зеленський.
Літак привіз з Китаю медичні засоби індивідуального захисту: захисні маски, рукавички, костюми.
Прибуття літака транслював Офіс президента, передає Цензор.НЕТ.
На місці присутній Президент Володимир Зеленський.
Літак привіз з Китаю медичні засоби індивідуального захисту: захисні маски, рукавички, костюми.
Ты если имеешь факты воровства, то пойди подними их ЗЕпрокурорам, а то они никак не найдут!
Так что вытри с лица соевую жижу с привкусом урины и больше не верь в патриотические позывы одного из главных олигархов Украины.
Он седой стал за 5 лет! Тебе бы так лучше стать!
https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/23/659701/
Главное чтобы беня и ЗЕ не распродали украинские авиапредприятия
https://youtu.be/***********
а то ручки у олигархов ЗАГРЕБУЩИ
Було б належне фінансування "Антонова" думаю, що наші інженери здатні створити на цьому заводі *********** військові винижувачі, бомбардувальники та безпілотники.
Вы хоть бы сказали, что пилот на первом круге махал крыльями в знак приветствия бубочке, а то до него и не дошло, что это приветствие пилотов!
если мне не изменяет память, стоимость горючего на 1 час полета около 5000 долларов.
зачем маски этим перевозить?! даже если это за деньги евросоюза и нато...возникают вопросы