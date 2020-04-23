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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України, Здоров'я
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 Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповідає про заходи щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 23 квітня зафіксовано 578 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 7170, померли 187 осіб, 504 - одужали, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190922
 
 
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А расскажут почему решили купить костюмы для медиков в Китае в два раза дороже отечественных?
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На імпорті крутяться доляри, а вони гарно прилипають до рук.
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Не відволікайте від головного - дуже серьозний брифінг, дуже впевнений тон докладачів, навіть звук заспокоює, створює впевненість, що багатотисячні зарплатні наші топ-чиновники отримують не дарма. Чому все летить в дупу? А такого питання (акредитовані) журналісти і не ставили. Це і не важливо, дупа все витримає Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 6858
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Гарна робота. Виліз в телевізор, потеревенив і зник.
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Йому треба ще втридорога купити по держзакупівлям завезти якусь китайську фігню для дезінфекції. Зєля дав добро. Колапс в країні буде списаний на коронвірус. Кради все, на всьому, зелена ліквідаційна комісія запише собі в кремлівський актив.
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Їхав би краще на історічну батьківщину кацапе, та неморочив голову українцям.
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Где маски и дистанция?-брехлифинг в самоизоляции!
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