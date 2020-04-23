 Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
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Матеріали за темою: Коронавірус і карантин
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Romk@
А расскажут почему решили купить костюмы для медиков в Китае в два раза дороже отечественных?
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23.04.2020 09:38
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На імпорті крутяться доляри, а вони гарно прилипають до рук.
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23.04.2020 09:41
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sulima ivan
Не відволікайте від головного - дуже серьозний брифінг, дуже впевнений тон докладачів, навіть звук заспокоює, створює впевненість, що багатотисячні зарплатні наші топ-чиновники отримують не дарма. Чому все летить в дупу? А такого питання (акредитовані) журналісти і не ставили. Це і не важливо, дупа все витримає
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23.04.2020 09:55
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Андрей Новиков 1f858445
Степанов робить диктором, а ні мінистром!
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23.04.2020 09:38
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Гарна робота. Виліз в телевізор, потеревенив і зник.
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23.04.2020 09:39
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sulima ivan
Йому треба ще втридорога купити по держзакупівлям завезти якусь китайську фігню для дезінфекції. Зєля дав добро. Колапс в країні буде списаний на коронвірус. Кради все, на всьому, зелена ліквідаційна комісія запише собі в кремлівський актив.
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23.04.2020 10:04
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время
Їхав би краще на історічну батьківщину кацапе, та неморочив голову українцям.
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23.04.2020 09:44
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Владимир fd08a616
Где маски и дистанция?-брехлифинг в самоизоляции!
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23.04.2020 09:54
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Voloshanskyy Volodymyr
смешной монолог....
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23.04.2020 10:15
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