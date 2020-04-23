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 Кінологи 1-ї Президентської бригади залучені до антидиверсійної операції в Чорнобильській зоні, - Нацгвардія. ВIДЕО

У межах антидиверсійної операції, яка проводиться в Чорнобильській зоні відчуження та на прилеглих територіях Київської та Житомирської областей, спецпризначенці та кінологи НГУ прочісують місцевість у пошуках диверсійних груп, які здійснюють підпали.

Бійці окремого загону спеціального призначення "Омега" Північного Київського територіального управління НГУ та кінологи 1-ї Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка обстежують території, де виявляють нові осередки займань. Головним завданням військових правоохоронців є пошук та затримання паліїв, повідомили в пресслужбі НГУ, передає Цензор.НЕТ.

Задля максимальної ефективності спецпризначенці та кінологи тісно взаємодіють з екіпажами безпілотних авіакомплексів Гвардійської авіаційної бази.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У зоні відчуження ще горить, але осередки пожеж локалізовано. ВIДЕО

"За допомогою отриманих даних аеророзвідки ми маємо змогу швидше знайти паліїв, а також зловмисників типу сталкерів та дигерів", – розповідає Кирило, військовослужбовець окремого загону спецпризначення "Омега".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190910
 
 
 Топ коментарі
 
Запоздали. Но молодцы что начали. столько человек в полиции, нацгвардии...Давно пора. тоже самое надо и с незаконной вырубкой леса по все Украине, с бурштыновой мафией...ну до таможни добраться надо.
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Кинологи это те, кто кино про преЗедента снимают ?
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такие мероприятия надо "втихаря" делать Кінологи 1-ї Президентської бригади залучені до антидиверсійної операції в Чорнобильській зоні, - Нацгвардія - Цензор.НЕТ 2095
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Потрібно зробити шоу, що це не Аваков все просрав, а диверсанти все спалили! Зараз якогось підставного бомжа знайдуть і оголосять що це він все спалив!
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За останній рік постановки шоу стали державною політикою, іншого від шоуменів нічого ждати.
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Запоздали. Но молодцы что начали. столько человек в полиции, нацгвардии...Давно пора. тоже самое надо и с незаконной вырубкой леса по все Украине, с бурштыновой мафией...ну до таможни добраться надо.
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такие мероприятия надо "втихаря" делать Кінологи 1-ї Президентської бригади залучені до антидиверсійної операції в Чорнобильській зоні, - Нацгвардія - Цензор.НЕТ 2095
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Тоже правильно. Но это почти втихаря...Но мы же без ПИАРА ну просто никуда. Кінологи 1-ї Президентської бригади залучені до антидиверсійної операції в Чорнобильській зоні, - Нацгвардія - Цензор.НЕТ 4364
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Кинологи 1-й Президентской бригады - Кинологи 1-й Президентской бригады привлечены к антидиверсионной операции в Чернобыльской зоне, - Нацгвардия - Цензор.НЕТ 1805

Придет время и эти муссора Зели и Ермака будут также искать в лесах криївки и схроны украинских патриотов в подполье...
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для кацапни можно и десант! ничего не жалко, главное зубы все выбить на месте
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Это как? Патрон в патроннике и автомат снят с предохранителя? Иначе зачем эти понты ?
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Кинологи это те, кто кино про преЗедента снимают ?
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Масовий вигул собак у Зоні?
Шмигаль -вони клали на твої "пастанови" -один кіноЛох має вигулювати одного песика! Кінологи 1-ї Президентської бригади залучені до антидиверсійної операції в Чорнобильській зоні, - Нацгвардія - Цензор.НЕТ 6331
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Нарід а чого ви кіпішуєте проти НГУ ? Песики вигуляються вволю, нгушники трохи жирку скинуть і апетиту нагуляють, надбавки польові хлопцям дадуть - "ани же чьи то дети ?". Ну і останнє - в зоні відселення можуть переховуватись раша/ордло диверсанти. Згадайте і подивіться минулі пости - найбільше екстремалів ловили з рашки: там і закладки із зброєю, і автономні бункери (схеми інж.комунікацій ще при совку в мацкві до архівів відвезли).
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Аваковці кацапських диверсантів чіпати не будуть. А президентські кінологи тим більше.
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Показуха, собачек выгуливали по лесу!
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А що вони там уже будуть охороняти? Вже спалено все, що горіло. Трішечки зрозуміло, списатт гроші?
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Кацарылые тролли негодуют )))) Значит дело правильное )
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Шоу красивое. На сей раз с собачками. А вертолиты французьски где? Че они не бражжируют над лесами? Так было бы гораздо эффектнее.
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