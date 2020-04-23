 Кінологи 1-ї Президентської бригади залучені до антидиверсійної операції в Чорнобильській зоні, - Нацгвардія. ВIДЕО

Бійці окремого загону спеціального призначення "Омега" Північного Київського територіального управління НГУ та кінологи 1-ї Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка обстежують території, де виявляють нові осередки займань. Головним завданням військових правоохоронців є пошук та затримання паліїв, повідомили в пресслужбі НГУ, передає Цензор.НЕТ.

Задля максимальної ефективності спецпризначенці та кінологи тісно взаємодіють з екіпажами безпілотних авіакомплексів Гвардійської авіаційної бази.

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"За допомогою отриманих даних аеророзвідки ми маємо змогу швидше знайти паліїв, а також зловмисників типу сталкерів та дигерів", – розповідає Кирило, військовослужбовець окремого загону спецпризначення "Омега".