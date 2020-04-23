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 Медперсонал Олександрівської лікарні отримав доплати з міського бюджету, меценати надали портативну ізольовану мобільну палату, - головлікар Антоненко. ВІДЕО+ФОТО

Співробітники інфекційних відділень ОКЛ Києва повністю забезпечені засобами індивідуального захисту.

Про це у Facebook повідомила головлікар Олександрівської лікарні Людмила Антоненко, передає Цензор.НЕТ.

"Першими в списку групи ризику зараження коронавірусною хворобою стоять медичні працівники. Згідно з даними МОЗ, захворіло 1245 медичних працівників. Співробітники інфекційних відділень ОКЛ Києва повністю забезпечені ЗІЗ. Проводиться навчальна робота з усім персоналом лікарні щодо застосування ЗІЗ та дотримання епідрежиму", - написала Антоненко.

Крім того, лікарня отримала від меценатів капсулу - портативну ізольовану мобільну палату: "Вона герметична, має кисневу маску, вбудовані рукавиці, що дозволяє робити необхідні маніпуляції без контакту з хворим. Така капсула дає змогу переміщати пацієнта із коронавірусом в межах корпусів лікарні на обстеження, не наражаючи оточуючих на небезпеку", - зазначила головний лікар.

Також читайте: Нині в інфекційних відділеннях Олександрівської лікарні 76 пацієнтів із COVID-19, за вихідні померли дві особи, - головлікар Антоненко

За її словами, з міського бюджету виділено доплату медичному персоналу, який працює з хворими на COVID-19, у розмірі 9 посадових окладів.

"У середньому доплата за березень медперсоналу, що працює з хворими на коронавірус, становить:

Лікарям - 17 тисяч грн (загалом за березень вони отримали 30-50 тисяч грн);

Медичним сестрам – 13 тисяч грн (загалом за березень отримали 25-30 тисяч грн);

Молодшому медичному персоналу – 11 тисяч грн (загалом за березень отримали 20-25 тисяч грн)", - повідомила Антоненко..

Також читайте: Столична влада розробила першочергові кроки з ослаблення обмежень. Це відбуватиметься поступово, - Кличко

Медперсонал Олександрівської лікарні отримав доплати з міського бюджету, меценати надали портативну ізольовану мобільну палату, - головлікар Антоненко 01
Медперсонал Олександрівської лікарні отримав доплати з міського бюджету, меценати надали портативну ізольовану мобільну палату, - головлікар Антоненко 02
Медперсонал Олександрівської лікарні отримав доплати з міського бюджету, меценати надали портативну ізольовану мобільну палату, - головлікар Антоненко 03

Читайте: У Чернівецькій області підтверджено ще 87 випадків зараження коронавірусом, - ОДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190894
 
 
 Топ коментарі
 
Сначала зебилоиды ограбили местные бюджеты, потом повесили все доплаты на них... Коронавирус это унылая хрень по сравнению с зеленовирусом... Скоро живые начнут завидовать мертвым.
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Головний лікар говорить про те, що все робиться для медиків і наводить цифру щодо 1245 інфікованих медиків (можливо хворих медиків більше). Тобто насправді це дуже поганий захист медиків, а ті гроші, які виплатили тільки інфекціоністам є копійками у порівнянні з їхнім ризиком на роботі!
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Мабуть блокують за вашу непідтверджену та можливо брехливу інформацію, бо ви вже всіх медиків звинуватили у махінаціях!
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В старих закордонних фільмах все було набагато краще,ніж в цій лікарні.
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А теперь представь, что это лучшее из того, что у нас есть.
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Irada Це не означає,що потрібно 150 років нічого не робити.
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Кто Вам сказал, что там ничего не делается? Ее капитально ремонтировали в 2018 году, закупили много нового оборудования, да и внешне выглядит сейчас здание весьма неплохо.
Как-то вот так.
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Irada А асфальт не можна нормальний поставити? А на будівлі забрати кишки з дротів? Та й всередині,там явно не всюди по європейському.В нас все так само робиться,як і в московитів,через зад.І це найкраща лікарня.
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Я лежав в цій лікарні 3 рази в 2х відділеннях - робили операції . Там висококваліфікований та ввічливий персонал . В старих закордонних фільмах не лежав , Слава Богу . Так що Вам видніше .
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Ганьба, копій Ане ніщо.

Палата в інфекційній лікарні в Комунарці, масквабад...

Медперсонал Александровской больницы получил доплаты из городского бюджета, меценаты предоставили портативную изолированную мобильную палату, - главврач Антоненко - Цензор.НЕТ 8002
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Mora Zfayfer Та на московії не краще.Всі учасники колишнього снг мають хрінову медицину.
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Конечно спасибо меценатам
Но ИНТРЕСНАЯ фотография мецената В КОСТЮМЧИКЕ - до меценатов так и не дошло , что больница не клуб , и одеваться надо поскромнее - ПОЕВРОПЕЙСКИ ,
Медперсонал Александровской больницы получил доплаты из городского бюджета, меценаты предоставили портативную изолированную мобильную палату, - главврач Антоненко - Цензор.НЕТ 9020
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А может у мецената это единственный костюм?
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И треников нет чтобы одеваться поскромнее
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портативна ПАЛАТА? палата урівень людського росту, а на фото - камера для транспртування.
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А где они все причесываются и стригутся?

Ведь перукарни месяц не работают
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Корпоративна солідарність , як і суддів , прокурорів та поліцаїв .
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Господа у вас на росії. Ваш коментар щодо махінацій українських медиків з вашого боку є провокацією.
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Сначала зебилоиды ограбили местные бюджеты, потом повесили все доплаты на них... Коронавирус это унылая хрень по сравнению с зеленовирусом... Скоро живые начнут завидовать мертвым.
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Така фігня і те піаряться.Де ще є таке в Європі? Як вже цей постсовок дістав.
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Говорит карантин спас 1000 семей. Из чего она ці цифри взяла? Ефектніше було б написати десятки тисяч сімей. А от цікаво скільки реально тисяч сімей зараз з вашими карантинами будуть шукати гроші на хліб?
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Швиденько ви втікти з росії у Францію!🐸
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Я ж не винен, що адмін сайту не любить правду. За думки, які руйнують весь цей психоз навколо коронавірусу, блокують.
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Мабуть блокують за вашу непідтверджену та можливо брехливу інформацію, бо ви вже всіх медиків звинуватили у махінаціях!
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Не всіх. Перекручування слів це твій коньок я це давно помітив)
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Так не всіх, а тих, яких звільняють! Але підтвердження своїх слів ти не наводив, тобто це брехня!
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"И таких уже много", - тобто багатьох медиків ти звинуватив у підробці діагнозу! Так хто і що перекрутив?
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Більшість інформації що я скидаю це дослідження науковців, вірусології, епідеміологів, навідміну від ваших аргументів . Всі ваші аргументи це інформація з олігархічних телеканалів і ЗМІ.
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Ви тут не наводили жодного посилання на свої твердження щодо нібито махінацій наших медиків. Я телеканали взагалі не дивлюся, тому ваші твердження про мене брехливі.
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Тобто ви прямо за свої слова не відповідаєте.
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Наприклад, з 310 проб у Монастириському районі 235 були зроблені лікарям. Внаслідок 32 виявилися інфікованими. Будь Ласка. З 235 проб 15% позитивних що не свідчить про вспишку саме серед медиків! Ще раз доводить абсурдність епідемії! Так візьміть будь-яких 300 чоловік і не здивуюся якщо там буде мінімум 5-10% позитивних! Це епідемія тестів а не вірусу
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При чем это стабильно 5-15% процентов тестов есть позитивным! І чим починають більше робити тестів тим більше заразних, але процент залишається стабільним 5-15% від загальної кількості тестів. І якщо Україна і надалі буде робити по 5-6 тисяч тестів вдень то цифра буде постійно триматися в районі 400-500 позитивних
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Окрім тестів на короновірус робляться інші дослідження, які повинні підтвердити діагноз. Тому не перекручуйте!
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Може ще й розтини померлим роблять? Ага...
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З ким ти сперечаєшся? Цей гумус явно з славної когорти ретроградів-мракобісів, які верещать проти щеплень від масових хвороб. Назад, в печери, до лучини замість електрики - ось їхня політична "програма".

До речі, по відносних показниках лукашенківська Білорусь обігнала Україну по ковід-19. В тому числі і по смертності. І обганяє наростаючими темпами. Це наочна ілюстрація самодурства совкового диктатора Луки, який так і не запровадив якісь карантинні заходи.
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Щодо медиків. Вони повинні бути захищеними і всі випадки захворювання медиків інфекціоністів повинні бути розглянуті як порушення техніки їхньої безпеки. Не перекручуй про поняття епідемії, бо хворі медики є частиною епідемії, а не окремою епідемією. Я спираюся на дані МОЗ, а не "олігархічних ЗМІ" (твої брехливі слова). А тепер давай посилання про нібито "більшість медиків", які нібито підробили собі діагноз короновірусу.
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Якраз як недивно чомусь дуже багато нніфееціоністів різко захворіли. Саме тому така підозра в людей і виникає. Я прочитав цей текст в коментарях на регіональному сайті. Це моє джерело. Тобі цього досить?
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Ні, мені не досить. Це є непідтверджене, а можливо і брехливе вкидання тобою інформації. Відомо, що медики не були захищені від короновірусу, тому такі цифри захворювання. Тепер я бачу що ти зробив!
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Які цифри? На тернопільському сайті пише я тобі скинув офіційні дані коли зробили 230 проб медиків 32 тільки позитивні. Та ти вийди на вулицю протестуй і в тебе з 230 буде 20 позитивних і не медиків 🤣 а чешете про смертельну хворобу. Та людей залякали що я вже не здивуюся що люди на фоні цього страху ще більше шансів мають вмерти.
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Тільки 32 хворих медика із 230 ! Так це вже катастрофа! Сам розумієш про що говориш?
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Слухай якщо це катастрофа вперед допомагай лікарям. краще буде ніж ходити розволити паніку.
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Я сам розберуся що мені робити. Твої поради не потрібні! Прощавай.
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Головний лікар говорить про те, що все робиться для медиків і наводить цифру щодо 1245 інфікованих медиків (можливо хворих медиків більше). Тобто насправді це дуже поганий захист медиків, а ті гроші, які виплатили тільки інфекціоністам є копійками у порівнянні з їхнім ризиком на роботі!
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Это главпопу прикид привезли? Лучше бы ему гроб на колёсиках подарили.
Медперсонал Александровской больницы получил доплаты из городского бюджета, меценаты предоставили портативную изолированную мобильную палату, - главврач Антоненко - Цензор.НЕТ 7557
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Главврач Антоненко :"Лучшая защита пижама .Оставайтесь дома ".Другими словами , нищеброды никто вас спасать не будет ,не мешайте нам срубить баблеца на лечении VIPсволочей !
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Я думал во Франции более высокий уровень жизни .)
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В Франції станом на 22 квітня, починаючи від дати першої смерті від ковід-19, вже померло від ускладнень, викликаних ковід-19 більше 21,4 тис. людей, що складає на 1 млн. населення 327 померлих. Кожного дня помирає по 500 +/- хворих, а якесь лукашенківське бидло звиздить, що хтось там розганяє паніку.
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Трамп красавчик вже закликає штати приступати до робити. Ніхто там не збирається вічно карантини. Штати не Україна не можуть собі дозволити тривалі карантини. Такі заяви Трампа Це осиновий кіл в серце свідків ковід-19 🙄
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Кличко свою обіцянку виконав по доплатам. А де держава?
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В 2007 году органы здравоохранения США определили пятиуровневую классификацию пандемического гриппа и контрмер. Пять категорий основаны на наблюдаемой летальности, от категории 1 ( 2%). Согласно этому классификатору, нынешняя пандемия коронавируса, вероятно, будет классифицироваться в категории 2 (от 0,1% до 0,5%). Для этой категории в качестве основной меры в то время была предусмотрена только «добровольная изоляция больных»
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Молодець Кличко, І меценату- дякую. Зеленський,тимошенко, аваков, гриценко, смішко та інше, вже щось придбало, за власні кошти, для зубАжілого наріду?
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И в этой больнице митрополит Тернопольский Сергий не без помощи которого предыдущий месяц карантина пошел коту под хвост. Занял чье то место и думаю не в общей палате за гос счет.
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