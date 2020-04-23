 Медперсонал Олександрівської лікарні отримав доплати з міського бюджету, меценати надали портативну ізольовану мобільну палату, - головлікар Антоненко. ВІДЕО+ФОТО

Про це у Facebook повідомила головлікар Олександрівської лікарні Людмила Антоненко, передає Цензор.НЕТ.

"Першими в списку групи ризику зараження коронавірусною хворобою стоять медичні працівники. Згідно з даними МОЗ, захворіло 1245 медичних працівників. Співробітники інфекційних відділень ОКЛ Києва повністю забезпечені ЗІЗ. Проводиться навчальна робота з усім персоналом лікарні щодо застосування ЗІЗ та дотримання епідрежиму", - написала Антоненко.

Крім того, лікарня отримала від меценатів капсулу - портативну ізольовану мобільну палату: "Вона герметична, має кисневу маску, вбудовані рукавиці, що дозволяє робити необхідні маніпуляції без контакту з хворим. Така капсула дає змогу переміщати пацієнта із коронавірусом в межах корпусів лікарні на обстеження, не наражаючи оточуючих на небезпеку", - зазначила головний лікар.

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За її словами, з міського бюджету виділено доплату медичному персоналу, який працює з хворими на COVID-19, у розмірі 9 посадових окладів.

"У середньому доплата за березень медперсоналу, що працює з хворими на коронавірус, становить:

Лікарям - 17 тисяч грн (загалом за березень вони отримали 30-50 тисяч грн);

Медичним сестрам – 13 тисяч грн (загалом за березень отримали 25-30 тисяч грн);

Молодшому медичному персоналу – 11 тисяч грн (загалом за березень отримали 20-25 тисяч грн)", - повідомила Антоненко..

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