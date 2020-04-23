 SpaceX вивела на орбіту ще 60 супутників для глобальної мережі інтернет-покриття Starlink. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу SpaceX.
Нагадаємо, компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання із 12 тисяч космічних апаратів цього типу (а в подальшому - із 30 тисяч) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом до інтернету в будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій для реалізації проєкту оцінюється в $10 млрд.
Зокрема, 17 лютого Falcon 9 успішно вивела на низьку навколоземну орбіту нову партію із 60 міні-супутників, призначених для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття Starlink.
- Украина не кичится своей космонавтикой...
брехня
«Последний раз, когда я это проверял, страховка стоила на $1 млн дешевле», - сказал Илон Маск по поводу страхования миссий Falcon 9, относительно миссий на других ракетах-носителях. Страховка является «лакмусовой бумажкой» для надёжности ракет - добавил он в другом твитте.
Журналист канала CNBC Майкл Шитц (Michael Sheetz) узнал о реальных страховых ставках у представителя ведущей космической страховой компании, который предпочёл остаться анонимным. Он сообщил, что заявление Маска верно для абсолютной величины страховых премий, отсчитываемых от ценника ракеты, но неверно для страхового тарифа, который основывается на восприятии рынком надёжности ракеты.
На сайте SpaceX указана стоимость запуска Falcon 9 в $62 млн [по последним данным SpaceX предлагает запуски на уровне $52 млн для NASA, что косвенно указывает на то, что коммерческие запуски уже стоят ещё дешевле - прим. пер.].
Страховая ставка для Falcon 9 составляет сейчас ≈4% - сообщает источник. Эта ставка аналогична конкурентным ракетам-носителям: Ариан-5 от Arianespace и Атлас-5 от United Launch Alliance (ULA). Но сама стоимость запусков на этих ракетах-носителях может превышать $165 млн, что ставит страховую премию Falcon 9 на уровень ≈$2,5 млн, в то время как премия её конкурентов находится на уровне ≈$7 млн [с учётом более низкой цены, премия Falcon 9 находится ближе к $2 млн; также необходимо отметить, что стоимость более лёгких конфигураций Атласа-5 начинается со $109 млн, но они не могут выводить сравнимые по массе полезные нагрузки - прим. пер.].
По сути источник заявил, что запуск Falcon 9 дешевле застраховать по той причине, что сам запуск стоит меньше чем у конкурентов, а не потому что ракета считается более надёжной. Также источник добавил, что метод сравнения Маском страховых премий может ввести в заблуждение, так как страховка не ограничиваются только этим: обычно она включает в себя страхование стоимости ракеты-носителя, космического аппарата и саму сумму, которая была выплачена страховщику - поясняет источник.
На данный момент на счету Falcon 9 находятся 2 неудачи и 81 успешный запуск.
Повторное использование - способ сохранения денег
Стоимость запуска Falcon 9 может значительно варьироваться в зависимости от потребностей заказчика. В недавних военных запусках ВВС США выплачивал SpaceX по ≈$95 млн за запуск - поскольку характер национальной безопасности миссий накладывал дополнительные требования к фирме [стоимость некоторых недавних запусков для NASA достигала $140 млн, но при этом они включали в себя стоимость корабля Dragon, его возврат с орбиты и обслуживания, а также дополнительную работу по погрузке и разгрузке грузов - прим. пер.].
Но SpaceX заявляет, что она может предлагать меньшую цену, если повторно использует части своей ракеты. На брифинге в начале этого года директор SpaceX по интеграции носителей Кристофер Кулурис (Christopher Couluris) сказал, что компания может «довести стоимость до уровня ниже $30 млн за запуск».
«Стоимость $28 млн за запуск - с учётом всего», - сказал Кулурис, добавив, что повторное использование - это то, что «снижает цену».
Конкуренты, такие как Boeing и Lockheed Martin, владеющие совместным предприятием ULA, остаются скептическими по поводу многоразовых ракет-носителей, на фоне того что финансовая отчётность SpaceX остаётся закрытой, несмотря на рост капитализации. Но Маск часто указывает на повторное использование, как на ключ к экономии средств компании.
2 года назад у SpaceX дебютировала финальная версия Falcon 9 (Block 5) которая, по словам Маска, будет способна «совершать не менее сотни полётов». SpaceX в последствии снизила эту цель, так как главный исполнительный директор SpaceX Гвинн Шотвелл сообщила в прошлом месяце, что «я на самом деле не думаю, что нам нужно будет летать больше 10 раз». К данному моменту 1-е ступени Falcon 9 приземлялись максимально до 5 раз.
https://satellitetvforum.info/viewtopic.php?f=320&t=4046&p=180178#p180178
https://**********.com.ua/2020/04/**********-speczialisty-prybuly-do-ssha-dlya-vykonannya-robit-z-pidgotovky-rakety-nosiya-antares-do-pusku/
Все тому що це прогрес для людства. І не має значення який саме член команди подарує їй перемогу. А не радіти прогресу можуть тільки промиті пропагандою росіяни з викривленою мораллю, які готові дати підношку члену своєї команди лиш би слава від досягнення перемоги не дісталась комусь іншому. Це тобі не нафту із землі качати.
15 лет назад все смеялись
но Jay Leno уже что-то знал
https://youtu.be/jjZf9sgdDKc
fingers crossed🤞
очистился пердак кацапский 👍
И ничего здесь, товарисчи, к сожалению не поделаешь.
Беларусь.
спутники начнут догонять друг друга, там еще аварий не хватало...