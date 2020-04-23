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 SpaceX вивела на орбіту ще 60 супутників для глобальної мережі інтернет-покриття Starlink. ВIДЕО

Ракета-носій Falcon 9 вивела на низьку навколоземну орбіту партію міні-супутників, призначених для формування глобальної мережі інтернет-покриття Starlink.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу SpaceX.

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Нагадаємо, компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання із 12 тисяч космічних апаратів цього типу (а в подальшому - із 30 тисяч) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом до інтернету в будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій для реалізації проєкту оцінюється в $10 млрд.

Зокрема, 17 лютого Falcon 9 успішно вивела на низьку навколоземну орбіту нову партію із 60 міні-супутників, призначених для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття Starlink.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190893
 
   
 Топ коментарі
 
А на засрашке запатентовали замазку для дырок в космических кораблях. Ещё бы гавно и ветки,из которых сделаны их корыта, запатентовали.
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Так же в отличие от Германии,Швеции,Голландии,Норвегии и т.д. Так что не надо корчить из себя и раздувать щеки,как некоторые из костромских болот.
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Кацап, а тобі яке діло до України? Біжи рогозіна лови, на батуті сильно розглядався.
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А на засрашке запатентовали замазку для дырок в космических кораблях. Ещё бы гавно и ветки,из которых сделаны их корыта, запатентовали.
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Панимаешь козломордый, в отличии от Московии
- Украина не кичится своей космонавтикой...
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У нас реально дешевый домашний скоростной интернет.
SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для глобальной сети интернет-покрытия Starlink - Цензор.НЕТ 5612
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дык денег у народа нет, а будет по 80 уев - заставить сидеть дома и смотреть в экран станет тяжело, и сразу встанет куча неудобных вопросов, почему вдруг у кого-то все хорошо, а у большинства - нет ...
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Неправда. В Германии при заключении контракта на 2 года дают смартфон уровня Samsung А50 за 1 евро. А в Украине нужно купить к абонентской плате еще и дорогой смарт. Т.е. суммарно бедные украинцы платят бОльше, чем богатые европейцы.
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Так же в отличие от Германии,Швеции,Голландии,Норвегии и т.д. Так что не надо корчить из себя и раздувать щеки,как некоторые из костромских болот.
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а когда Европе́йское косми́ческое аге́нтство закрыли?
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И что? Они летают на норвежских ракетах? Или шведских?
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Двое китайских врачей справились с Короной виРУСАа ,а когда пришли в себя стали черными неграми,сообщает Дэйли Мэйл.
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Похоже по ходу пьесы изобретено генетическое оружие.Скоро все станут неграми,достаточно заболеть коронвиРУсом
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их видно в ночном небе. около 22 часов над Киевом с востока на запад летит цепочка спутников
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Тоже видел на днях,думал или с ума сошёл или инопланетное вторжение
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это глюки от карантинной самоизоляции. или белка...
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Какова реальная стоимость запусков SpaceX?

«Последний раз, когда я это проверял, страховка стоила на $1 млн дешевле», - сказал Илон Маск по поводу страхования миссий Falcon 9, относительно миссий на других ракетах-носителях. Страховка является «лакмусовой бумажкой» для надёжности ракет - добавил он в другом твитте.

Журналист канала CNBC Майкл Шитц (Michael Sheetz) узнал о реальных страховых ставках у представителя ведущей космической страховой компании, который предпочёл остаться анонимным. Он сообщил, что заявление Маска верно для абсолютной величины страховых премий, отсчитываемых от ценника ракеты, но неверно для страхового тарифа, который основывается на восприятии рынком надёжности ракеты.

На сайте SpaceX указана стоимость запуска Falcon 9 в $62 млн [по последним данным SpaceX предлагает запуски на уровне $52 млн для NASA, что косвенно указывает на то, что коммерческие запуски уже стоят ещё дешевле - прим. пер.].

Страховая ставка для Falcon 9 составляет сейчас ≈4% - сообщает источник. Эта ставка аналогична конкурентным ракетам-носителям: Ариан-5 от Arianespace и Атлас-5 от United Launch Alliance (ULA). Но сама стоимость запусков на этих ракетах-носителях может превышать $165 млн, что ставит страховую премию Falcon 9 на уровень ≈$2,5 млн, в то время как премия её конкурентов находится на уровне ≈$7 млн [с учётом более низкой цены, премия Falcon 9 находится ближе к $2 млн; также необходимо отметить, что стоимость более лёгких конфигураций Атласа-5 начинается со $109 млн, но они не могут выводить сравнимые по массе полезные нагрузки - прим. пер.].

По сути источник заявил, что запуск Falcon 9 дешевле застраховать по той причине, что сам запуск стоит меньше чем у конкурентов, а не потому что ракета считается более надёжной. Также источник добавил, что метод сравнения Маском страховых премий может ввести в заблуждение, так как страховка не ограничиваются только этим: обычно она включает в себя страхование стоимости ракеты-носителя, космического аппарата и саму сумму, которая была выплачена страховщику - поясняет источник.

На данный момент на счету Falcon 9 находятся 2 неудачи и 81 успешный запуск.

Повторное использование - способ сохранения денег
Стоимость запуска Falcon 9 может значительно варьироваться в зависимости от потребностей заказчика. В недавних военных запусках ВВС США выплачивал SpaceX по ≈$95 млн за запуск - поскольку характер национальной безопасности миссий накладывал дополнительные требования к фирме [стоимость некоторых недавних запусков для NASA достигала $140 млн, но при этом они включали в себя стоимость корабля Dragon, его возврат с орбиты и обслуживания, а также дополнительную работу по погрузке и разгрузке грузов - прим. пер.].

Но SpaceX заявляет, что она может предлагать меньшую цену, если повторно использует части своей ракеты. На брифинге в начале этого года директор SpaceX по интеграции носителей Кристофер Кулурис (Christopher Couluris) сказал, что компания может «довести стоимость до уровня ниже $30 млн за запуск».

«Стоимость $28 млн за запуск - с учётом всего», - сказал Кулурис, добавив, что повторное использование - это то, что «снижает цену».

Конкуренты, такие как Boeing и Lockheed Martin, владеющие совместным предприятием ULA, остаются скептическими по поводу многоразовых ракет-носителей, на фоне того что финансовая отчётность SpaceX остаётся закрытой, несмотря на рост капитализации. Но Маск часто указывает на повторное использование, как на ключ к экономии средств компании.
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SpaceX удаётся возвращать две основные части своих ракет: 1-ю ступень и половинки носового обтекателя. 1-е ступени составляют ≈$60% от общей стоимости запуска, или ≈$37 млн. Обтекатель обходится в ≈10% от стоимости запуска или ≈$6 млн - в случае ловли его в сетку или вылавливания из океана.

2 года назад у SpaceX дебютировала финальная версия Falcon 9 (Block 5) которая, по словам Маска, будет способна «совершать не менее сотни полётов». SpaceX в последствии снизила эту цель, так как главный исполнительный директор SpaceX Гвинн Шотвелл сообщила в прошлом месяце, что «я на самом деле не думаю, что нам нужно будет летать больше 10 раз». К данному моменту 1-е ступени Falcon 9 приземлялись максимально до 5 раз.

https://satellitetvforum.info/viewtopic.php?f=320&t=4046&p=180178#p180178
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На:
https://**********.com.ua/2020/04/**********-speczialisty-prybuly-do-ssha-dlya-vykonannya-robit-z-pidgotovky-rakety-nosiya-antares-do-pusku/
Все тому що це прогрес для людства. І не має значення який саме член команди подарує їй перемогу. А не радіти прогресу можуть тільки промиті пропагандою росіяни з викривленою мораллю, які готові дати підношку члену своєї команди лиш би слава від досягнення перемоги не дісталась комусь іншому. Це тобі не нафту із землі качати.
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Кацап, а тобі яке діло до України? Біжи рогозіна лови, на батуті сильно розглядався.
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коцапчег ты будешь удивлён сколько южмашевских инженеров работают на SpaceX
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Рогозін традиційно напився і сексуально покарав корзинку для сміття.
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давай Илон godspeed
15 лет назад все смеялись
но Jay Leno уже что-то знал
https://youtu.be/jjZf9sgdDKc
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Бедные любители и профессионалы-астрономы! Засрет Илон звездное небо своими микро - и спутниками! Хотя , какой микроспутник, если невооруженным глазом видно! Красил бы ты их в черный цвет, Илон! Правда, глубокой ночью их не будет заметно.
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Я всегда поражался гениям, неспособным увидеть статью в гугл, но способным увидеть с расстояния в четыреста бл@ километров спутник размером с тостер. Вот только не пойму. Это гиперзрение или гипердебилизм?
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Нихера их отлично видно,видел собственными глазами,чаще в небо надо смотреть
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хренасе у тебя тостер в 24 квадратных метров.
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вот это просрало
очистился пердак кацапский 👍
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Не обращайте внимания, они хорошие люди, но как свиньи роются под дубом не поднимая рыло к небу. Им просто не понять, что такое красота звёздного неба и как её можно испортить группировкой в десяток тысяч спутников. Караваны этих точек уже сейчас раздражают. Как найти грань между пользой и божественной красотой?
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Уже испортили, и их реально видно хорошо. Жутковатое и непривычное зрелище. Непривычно.
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SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников...

И ничего здесь, товарисчи, к сожалению не поделаешь.
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а как же роскосмос с неимеюшими аналогов в мире?)))
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$100. Примерно столько должна составить месячная абонплата за неограниченный доступ на скорости 10 Мбит/с.дорого для Украины очень.
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Для населения стран третьего мира, в которые входит Украина, это очень дорого. Нет смысла его подключать
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я их видел сегодня в небе, размер как звезда, маленькая точка) смотрел в часиков 12 ночи в небо, летели один за одним. Скорость и расстояние одинаковое, нащитал 50 и кинул это дело, летели поясом вокруг земли, классно зрелище было, как в фантастике)
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На днях тоже наблюдал .Согласен ,фантастическое зрелище .Хоть кто то думает о будущем , не то что наши упыри во власти.
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Сам наблюдал полет спутников, зрелище восхитительное, да еще и в бинокль, супер, молодцы.

Беларусь.
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А нынешние смарты будут с ним работать? И сколько стоит?
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Хтось може пояснити яким чином відбуватиметься конект з тими супутниками?
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зас*рут и Космос...
спутники начнут догонять друг друга, там еще аварий не хватало...
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