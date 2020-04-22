 У зоні відчуження ще горить, але осередки пожеж локалізовано. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті телеканалу 2+2.
Журналіст Олександр Загородній спостерігав за роботою пілотів-пожежників упродовж цілого дня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті телеканалу 2+2.
Журналіст Олександр Загородній спостерігав за роботою пілотів-пожежників упродовж цілого дня.
мошкара над нами,Мы как в лесу с утра и
до утра.Сепаратисты раздувают
пламя -Чтобы при ЗЕ
погреться у костра. Я вижу Вас, как Вы в оманской
кепке,В крутой футболке пишете
в блокнотКак разбирать страну мою
на щепки,Потом свалить, а нам... как повезёт. Вчера Вы поменяли двух
таксистов,Взамен отдали три
расчёта с эсСВеДе, -Восьмой из трёх был явно пацифистом,
А остальным вручили ... по звезде…
(по Ю. Алешковскому)