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 У зоні відчуження ще горить, але осередки пожеж локалізовано. ВIДЕО

Рятувальники стверджують, що подолати масштабну пожежу, яка підійшла впритул до зруйнованого реактора і Прип'яті, вдалося багато в чому завдяки авіації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті телеканалу 2+2.

Журналіст Олександр Загородній спостерігав за роботою пілотів-пожежників упродовж цілого дня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190877
 
 
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Авакова потрібно зняти з посади, за те що довів до такої тяжкої ситуації, не відреагував вчасно, дав вогню розповсюдитись по лісам! А тепер вони не можуть потушити, але щось там локалізували! Досить вже цих дурних локалізацій! Вогонь має бути ліквідовано! Аваков казав два дні, а виявилось що хєртамдвадні, там ще тушити і тушити! Всіх говнокерівників які довели до такої ситуації потрібно вигнати і віддати під суд за мільйонні збитки - Авакова, Чечоткіна, всіх місцевих пожежних та місцевих чиновників! Поки самі селяни не показали відео як горять села всі сиділи тихо і мовчали, уроди!
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Будут еще поджеги. Готовьте наградные часы...
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Велика подяка рятувальникам МНС та військовим ЗСУ ! Хлопці перебувають в самому епіцентрі боротьби із стихією. А також велика подяка нацгвардійцям, які підкоючилися до відлову паліїв.
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То дождь, то дым, то
мошкара над нами,Мы как в лесу с утра и
до утра.Сепаратисты раздувают
пламя -Чтобы при ЗЕ
погреться у костра. Я вижу Вас, как Вы в оманской
кепке,В крутой футболке пишете
в блокнотКак разбирать страну мою
на щепки,Потом свалить, а нам... как повезёт. Вчера Вы поменяли двух
таксистов,Взамен отдали три
расчёта с эсСВеДе, -Восьмой из трёх был явно пацифистом,

А остальным вручили ... по звезде…
(по Ю. Алешковскому)
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