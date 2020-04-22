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 Суспільство
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 Нацгвардія охороняє гуртожиток у Вишневому, де зафіксовано спалах COVID-19. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У гуртожитку міста Вишневе неподалік від Києва, де зафіксовано масовий спалах коронавірусу, Нацгвардія і Нацполіція "забезпечують карантинні заходи й охороняють громадський порядок".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НГУ.

За попередніми даними, двоє жителів одного з гуртожитків міста Вишневого померли від коронавірусу, ще 37 інфіковано, троє перебувають у реанімації. Серед хворих є діти. У гуртожитку проживає приблизно 300 осіб. Всі вони - в ізоляції.

Мешканці будинку повністю ізольовані, відвідувачів не пускають всередину. Працівники Нацполіції, місцева влада і волонтери організовують доставку продовольчих товарів, ліків і засобів особистої гігієни.

Нацгвардія охороняє гуртожиток у Вишневому, де зафіксовано спалах COVID-19 01

Нацгвардія охороняє гуртожиток у Вишневому, де зафіксовано спалах COVID-19 02

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Нацгвардія охороняє гуртожиток у Вишневому, де зафіксовано спалах COVID-19 03
Нацгвардія охороняє гуртожиток у Вишневому, де зафіксовано спалах COVID-19 04
Нацгвардія охороняє гуртожиток у Вишневому, де зафіксовано спалах COVID-19 05
Фото, відео Олексія Павлюка

Нагадаємо, 21 квітня стало відомо, що в приватному гуртожитку в місті Вишневе Київської області зафіксовано спалах коронавірусу - 37 мешканців будинку захворіли, двоє померли. Всіх мешканців будинку перевіряють на коронавірус методом ПЛР-тестування. У самій будівлі "введено стан особливого пересування".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190874
 
   
 Топ коментарі
 
Матрасы подстелите под окнами, а то повыбрасывают в окна тех, что с абсолютной уверенностью в своей правоте доказывал, что короновирус это - фейк...
На 300 человек как минимум пяток таких твёрдолобых всегда найдётся...
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Хозяин общежития по вашему должен контролировать жильцов и тестировать их на коронавирус?
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Ну ось нарешті є вдалий приклад введення карантину! Не потрібно всю країну закривати вдома, потрібно діяти адресно! Є зараза в будинку - ізолюється весь будинок! Перевіряються масово мешканці сусідніх будинків, за потреби зона карантину збільшується ізолюється кілька будинків, але решта міста продовжує жити нормальним життям!
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В общагах живе переважно молодь, а їм всьо пофігу.
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Когда родителей заразят будет не пофигу...
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Ну ось нарешті є вдалий приклад введення карантину! Не потрібно всю країну закривати вдома, потрібно діяти адресно! Є зараза в будинку - ізолюється весь будинок! Перевіряються масово мешканці сусідніх будинків, за потреби зона карантину збільшується ізолюється кілька будинків, але решта міста продовжує жити нормальним життям!
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И сколько эти гвардейцы по периметру так стоять будут час, день, два? Имхо показуха расставили под камеры, а через день уже все будет не так. Да и если человеку ( с неподтвержденным диагнозом) надо будет выйти в магазин-аптеку то он имеет право сходить.
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Стмптоми можуть проявитись через 14 днів. Питання: скількох людей заразить в міському транспорті людина яка вже хвора, але симптоми в неї ще не проявились?
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Хворі люди сьогодні ходять по місту і їх ніхто не шукає. Вони заражають людей в супермаркетах та в будинках і влада нічого не робить! Потрібно полювати на хворобу а не зупиняти транспорт та заводи! Ми поки що не боремось з коронавірусом, ми не полюємо на нього! Ми поки що сидимо в засаді, як ідіоти! Навпаки потрібно відміняти карантин щоб контролювати людей на кожному кроці і шукати хворих і активно ізолювати їх від здорових!
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кто хозяин общежития?
просто интересно
ранее на цензоре писали что оно частное
в штатах хозяин уже бы в фбр показания давал
кто этот герой? есть инфа?
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Хозяин общежития по вашему должен контролировать жильцов и тестировать их на коронавирус?
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Матрасы подстелите под окнами, а то повыбрасывают в окна тех, что с абсолютной уверенностью в своей правоте доказывал, что короновирус это - фейк...
На 300 человек как минимум пяток таких твёрдолобых всегда найдётся...
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Эти смельчаки, сейчас закрылись в холодильниках, и думают - "повезет, или не повезет".
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Правильно, а то некоторые могут и наплевать на изоляцию - у них, видите ли, права на свободное перемещение и отдых на природе.
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Соси не отвлекайся повышай имунитет чем больше х.. отсосешь тем сильнее имунитет
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