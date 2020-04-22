 Нацгвардія охороняє гуртожиток у Вишневому, де зафіксовано спалах COVID-19. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НГУ.

За попередніми даними, двоє жителів одного з гуртожитків міста Вишневого померли від коронавірусу, ще 37 інфіковано, троє перебувають у реанімації. Серед хворих є діти. У гуртожитку проживає приблизно 300 осіб. Всі вони - в ізоляції.

Мешканці будинку повністю ізольовані, відвідувачів не пускають всередину. Працівники Нацполіції, місцева влада і волонтери організовують доставку продовольчих товарів, ліків і засобів особистої гігієни.

Читайте також: У командувача Нацгвардії Балана діагностовано коронавірус







Фото, відео Олексія Павлюка

Нагадаємо, 21 квітня стало відомо, що в приватному гуртожитку в місті Вишневе Київської області зафіксовано спалах коронавірусу - 37 мешканців будинку захворіли, двоє померли. Всіх мешканців будинку перевіряють на коронавірус методом ПЛР-тестування. У самій будівлі "введено стан особливого пересування".