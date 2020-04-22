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 Політика України
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 Україна заблокувала в ООН ще одну маніпулятивну резолюцію, подану РФ, - Кулеба. ВIДЕО

Росія продовжує подавати до Генасамблеї ООН маніпулятивні проєкти резолюцій, головна мета яких - під прикриттям боротьби з пандемією COVID-19 розмити режим санкцій.

22 квітня РФ винесла на затвердження новий документ, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України. Текст підкоригували, але його маніпулятивна суть не змінилася.

Україна не могла підтримати таку резолюцію. Вона перервала так звану "процедуру умовчання" і заблокувала цю ініціативу. У повідомленні наголошується, що, як і кілька тижнів тому, Україна стала двигуном групи країн, які завадили російським маніпуляціям в ООН.

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"Як я обіцяв ще на початку квітня, ми надалі блокуватимемо спроби Росії зруйнувати режим санкцій. Для ефективної боротьби світу з пандемією потрібні реальні рішення, які нестимуть практичну користь. І точно не потрібні політизовані резолюції, які мають на меті послабити санкції", - зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як приклад ефективних рішень наводяться дві резолюції про протидію COVID-19, вже схвалені Генасамблеєю ООН, співавтором яких стала також Україна.

Україна заблокувала в ООН ще одну маніпулятивну резолюцію, подану РФ, - Кулеба 01

Нагадаємо, 3 квітня Україна блокувала попередню спробу Росії провести в Генеральній асамблеї ООН резолюцію, яка створила б умови для ослаблення санкцій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190833
 
   
 Топ коментарі
 
Проект кацапской резолюции не читал, но тоже решительно осуждаю! Украина заблокировала в ООН еще одну манипулятивную резолюцию, поданную РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7572
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нельзя такими новостями расстраивать местных порохоботов, где нет зрады и реванша, еще начнется у них когнитивный диссонанс Украина заблокировала в ООН еще одну манипулятивную резолюцию, поданную РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 224
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А они и в этой теме ствершенно не унывают! Смотри выше. Украина заблокировала в ООН еще одну манипулятивную резолюцию, поданную РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2430
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Наразі це вся міжнародна політика від пліснявої влади...
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Проект кацапской резолюции не читал, но тоже решительно осуждаю!
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Як гарно, що в 95 кварталі така коротка лава запасних. Якби цих любих друзів було побільше, то Україну б за рік розтягли.
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нельзя такими новостями расстраивать местных порохоботов, где нет зрады и реванша, еще начнется у них когнитивный диссонанс
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А они и в этой теме ствершенно не унывают! Смотри выше.
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так они ж боты - что запрограммировали то и исполняют))
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Получи шмат зеленой заплесневелой ковбаси,бостууууууга....
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Що з радіуса взяти?Був би діаметр можна було б посперечатися про Порохоботів, а так .....!
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жарти це все як і ваші, а сперечатися тут не потрібно
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Президент України Володимир Зеленський продемонстрував, що з Росією можна спілкуватися та домовлятися без здачі національних інтересів.
Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко. ---------- ВИ ЩО ТАМ ВЗАГАЛІ ПОДУРІЛИ !!! ЩО ВИ МЕЛЕТЕ !!! путін - ВОРОГ, А З ВОРОГОМ НЕ ДОМОВЛЯЮТЬСЯ !!! Для чого драконити людей такими дибільними тезами !!!
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Дуже гарно сказав. Тільки в нашого керівництва що у Порошенка, що у Зеленського на меті саме домовлятися. Порошенко почав - Зеленський продовжує.
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Порох нп домовлявся. Порох ангажировал международное сообщество для давления на паРашку... договаривается зеленый клован... он и с Н.Годом поздравляет агрессора (забыв поздравить ЗСУ)... он же пытается заглянуть ***** в глаз... так шо, не манипулируй.
Кстати, если дипломатия Пороха не устраивает, а от договорняков потешного презика Вовки тошнит, можешь вперед, на редуты, в штыковую...
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Ааааа. Понял. Минские договоренности єто дипломатия оказівается такая. Так что же все мировое сообщество и тот же Порошенко призівали кацапов віполнять именно Минские ДОГОВОРЕННОСТИ?
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Ватній рашистский длбб, Порох уже год ,как не президент,проснись ,баран,ті обосрался и стоишь обтекаешь...
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Почав ще Кравчук, продовжують наступні попередники.
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Може й так. Я не проти. Завжди так було що з кацапами домовлялись.
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Смотри, как кремлевские памперсы типа бостуга и ко как вспучились, дерьмо заиграло с новой силой! Что, пошли вам сегодня зеленые "вкуснышки" от *****? Жрите твари, не обляпайтесь. Сюда только не лезьте, убогие лаптеногие, всех давно тошнит от вас.
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На России (просто жесть)
Все путем как не крути
Доллар семьдесят шесть,
Евро - восемьдесят три.
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