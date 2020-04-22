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 Політика України
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Все про:Зеленський (5158) корупція (3238)

 "Вони знають, що я ні копійки не взяв, не вкрав, нікому нічого не винен", - Зеленський вважає, що завдяки йому Україна налагодила відносини зі світовими лідерами. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський вважає, що завдяки своїй чесності зміг поліпшити ставлення до України у світі.

Про це він сказав у фільмі "Рік президента Зеленського", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми з усіма (світовими лідерами. - Ред.) познайомилися. Вони зрозуміли, чого я хочу, чого я прагну. У них у всіх працює розвідка. Прекрасно працює розвідка. Вони знають, що я ні копійки не взяв, не вкрав, нікому нічого не винен", - сказав Зеленський.

За словами глави держави, відносини з ЄС в України "прекрасні", відносини з НАТО є, а незабаром наша країна підпише меморандум з МВФ і отримає "8 млрд і ще там пару мільярдів від інших європейських фінансових інститутів".

Читайте також: За одного нашого військового я віддав би 50 чи 100 "беркутівців", - Зеленський. ВIДЕО

Зеленський зазначив, що під час його президентства про Україну дізнався кожен американець.

"З Америкою у нас зараз, мені здається ... ми стали дуже відомою країною. Зараз Україну знає кожен американець. Не будемо говорити, з яких причин. Це неважливо. У нас з Америкою міцні відносини зараз", - сказав він.

За словами Зеленського, раніше до України погано ставилися через корупційні схеми у вищому керівництві країни, а зараз він цю ситуацію змінює.

Також читайте: Зустріч у "нормандському форматі" була складною, але на колінах ніхто не стояв, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190803
 
   
 Топ коментарі
 
Ну дурак....Ссылаться на чужую разведку для доказательств собственной невиновности - ну это верх кретинизма.
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Скільки вже можна брехать? Всі знають що зелена шмаркля відкриває рота тільки для Того, щоб в черговий раз збрехать.
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Ты это американскому суду будешь рассказывать как бенины бабки отмывал через офшоры
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Мог ли ты подумать, шо он еще тупее, чем я думал???
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ЧТО он, преЗедент, употребляет?!........
Это же ЖЕСТЬ!......😬
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маленьке злопам"ятне дибілкувате гнусяве бикувате сцикливе хвалькувате щеня
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с какими лидерами ты наладил? с султаном Омана и ******. султан помер а ***** пока живой. бл великий дипломат. главное ни копейки не взял. слышь а где млн привата которые ты в свой офшор кинул? а где прибыль квартала которая тоже в офшорах.

короче - это кино для дебилов.
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"Ці руки нічого не крали" В.А.Ющенко . Только кроме всего прочего, Ющенко запомнился безудержным разворовыванием страны "соратниками и любими друзями"
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серед його "соратників" було забагато іудеїв, таких, наприклад як Червонєнко, ЧерновецьКИЙ
та і Йуля з Порохом грали не за ту команду
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Ему уж год как пора на дачу в Форос ,подлечиться, в самоизоляцию....
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Ці руки нічого не брали.
Где то я уже это слышал. "Они знают, что я ни копейки не взял, не украл, никому ничего не должен", - Зеленский считает, что благодаря ему Украина наладила отношения с мировыми лидерами - Цензор.НЕТ 8863
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Да ты все только обосрал. От тебя, как от чумы все шарахаются. От одного только номера твоего на пиано, показанного по американскому ТВ вся Америка ржала. Вот это президент, подумали они.
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только они теперь от всех украинцев шарахаются ..
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це ж треба було обрати спочатку ЗЕКа, а потім клоуна?
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не брал у бени, наладил с куйлом, ничего не должен народу ... всё вроде складно ...
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Достаточно того, что крадет твой хозяин Коломойский - а уже затем кладет тебе в карман, карман Зеро
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Они знают, что я ни копейки не взял/ Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского. 05.04.2019 15:10
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А он что брал, деньги ему переводом пришли. Так что уймись, парахаботисче.
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ДЕрмак сидить? НІ? А каже нічого не крав - За такі слова люди в морду Зе дадуть.
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Для того, чтобы Украина стала в мире субъектом, больше всех наработал Порошенко.
Это неоспоримый факт. А то, что Украине другие страны помогают сейчас, так это не заслуга, а позор. Помогают нынешней власти не из уважения, а чтобы хуже не натворили, дети малые при власти.
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вова, краще б ти виступав в сцаном кварталє.
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где ж это убогое так брехать научилось?)))))
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"Они знают, что я ни копейки не взял, не украл, никому ничего не должен".

Они прекрасно знают, кто сделал тебя президентом, и какие ресурсы на это были потрачены.
Так что - должен. И до хрена.
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Це вже повна брехня ,якраз все навпаки заморожені будь які відносини з країнами партнерами,невігласи керують країни .
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Вова, Вовчик, Вованчик, верни ворованные у вкладчиков Приватбанка 41 000 000 долларов США со своих счетов в кипрском офшоре. Лондонский суд на тебя уже намекал, как на соучастника ИВК. Суд Штата Делавер на очереди. "Вони знають, що я ні копійки не взяв, не вкрав, нікому нічого не винен", - Зеленський вважає, що завдяки йому Україна налагодила відносини зі світовими лідерами - Цензор.НЕТ 8209
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Глупый профан продолжает ссать в глаза еще более тупым, своим избирателям
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Врачи-психиатры есть? Поставьте ему диагноз . Вот эти симптомы очень подходят , например "Больному все, что он видит, слышит и чувствует, кажется совершенно реальным. Он может не верить, что всего этого не чувствуют, не слышат, не видят окружающие. Их недоумение он может воспринимать как заговор, обман, издевательство, раздражаться на то, что его не понимают."
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Врачи-психиатры есть? Поставьте ему диагноз /Глава еврейского государства хороший друг Коломойского. -Нетаньяху приехал в Украину. Нетаньяху похвалил Зеленского: страна начала развиваться вдвое быстрее/ Действительно,приезд и похвала путинской проститутки не на пользу Зеленскому.
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Зеленский считает, что благодаря ему Украина наладила отношения с мировыми лидерами/ Типа Порошенко их разладил а пианист эти самые отношения поднял на небывалую высоту: Задача Украины - стать лидером восточной и центральной Европы, - Зеленский /Таки да, раз Моника смог выпросить извинение у Кадырова -он величайший дипломат и лидер, подтверждают профессионалы. Ермак: "Зеленский станет одним из самых влиятельных лидеров как Моника минимум в Европе" /"Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных(!) людей в мире, - Мендель /"Вы (Зеленский) могли бы стать Вацлавом Гавелом, Ли Куан Ю или Уинстоном Черчиллем." - депутат СН
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Вот так и буде еще 4 года лапшу вешать..Сказочник.
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те що ти нікому не винен (крім мами, олігархів та гопо-царя) ми вже зрозуміли....
а ось щодо не крав - у мене великі сумніви
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Не красти...і ще й у це вірити...це для єврея вже забагато...
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"Я ни копейки не взял, не украл, никому ничего не должен", - Зеленский
Стосовно "нікаму нічєво нє должен" - ми в курсі...

"Вони знають, що я ні копійки не взяв, не вкрав, нікому нічого не винен", - Зеленський вважає, що завдяки йому Україна налагодила відносини зі світовими лідерами - Цензор.НЕТ 2603
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Лікарі часто говорять--ну що з хварохо хочеш? Це точно про нашого шута.
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"Тебе бы не картины,начальник,тебе бы книжки писать!" (с)
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"Зеленский отметил, что во время его президентства об Украине узнал каждый американец."
Сто пудов! Про Моніку навіть американські діти чули.

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Мистре Бин ты должен тем кто тебя продвинул, ты должен многим.
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Прошу ОП по утрам измерять температуру у всех сотрудников. Здоровые люди не могут нести подобный бред.
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Може він і не краде...поки що...Але ж кругом нього крадуть,призначають за бабло,торгують аж гай шумить...Янукович,для прикладу,крав сам,крало дуже обмежене коло біля нього,але основну масу можновладців за це садили...В моїй Львівській області за хабарі дали по п"ять років з конфіскацією двом головам РДА - Жовківської і Турківської...Обидва,до речі,очолювали районні організаціі партіі регіонів...Дав Янукович...Далі згадайте суддю-колядника...Це все тільки в моїй області...От і думайте,що краще - чесний ідіот чи розумний злодій...Цю дилему ми не можемо вирішити вже тридцять років...А щоб то все - і розум,і чесність,і професійність,і порядність співпало в одній людині...таких українців щось не видно...Тому і обрали єврея...собі на голову...
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Гнидо, ти винен хоча б своїм виборцям 9решті на тебе в кращому випадку начхати)
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Ця жалюгідна істота думає що воно президент.
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У дамбаского дерьма зельца пока еще есть выбор: или прошение об отставке в Раду, или пистолет с одним патроном, или веревка и сук на каштане. Очень скоро выбор сократится на треть, затем его и вовсе не останется.
Только конченый идиот может это не понимать.
А время идет, независимо от понимания идиота...
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зеленскому год подходит, нужно что то говорить.
Земля крестьянам, фабрики рабочим, вся власть народу!
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Зеленский прав , украинские чиновники десятилетиями стояли с протянутой рукой перед чиновниками Запада , а те видели на запястьях дорогущие часьі и знали о коррупции на сотни миллионов и миллиардьі долларов. Отсюда и "особое" отношение к Украине и отсутствие инвестиций и цивилизованного бизнеса с потенциально привлекательной страной.
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А выберут себе когда нить украинцы себе президента которым будут довольны или это области фантастики????? Какая страна ..такой и президент в данном случае это формула верна или нет?
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Когда сидишь в карантине, работы нет и деньги кончаются-никакая формула не верна.
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Причем тут карантин ??? Как я понимаю в Украине с 91 года выбирают президентов которых ненавидят в дальнейшем??? С это ограниченность выбора или детская неразборчивость?
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этому дурику що свежий кокс подкинули шо оно несет "Вони знають, що я ні копійки не взяв, не вкрав, нікому нічого не винен", - Зеленський вважає, що завдяки йому Україна налагодила відносини зі світовими лідерами - Цензор.НЕТ 4232
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Ну, с тем, что каждый американец теперь знает об Украине вообще и Зеле в частности, не поспоришь. Но зачем же замалчивать причины?
https://www.facebook.com/ad373d07-ec9a-420f-b3b8-2f00fc06ec74
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Сорри, ссылка выше не открывается. :/ Вот
(Джон Оливер о Зеленском)
https://www.youtube.com/watch?v=YBmt_wvC5R4
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господи, як же мені соромно за Україну - як же ми могли поміняти мудрого Гетьмана на дешевого клоуна?
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Положим, "мудрому гетьману" стоило поменьше тасовать коррупционеров на ключевых должностях и поактивнее проводить реформы (в первую очередь судебную и правоохранительных органов) - может, и не слетел бы.

А в остальном - по моим наблюдениям, при голосовании многие граждане проявляют совершенно подростковую инфантильность, которой никогда бы себе не позволили при операциях с личными финансами или недвижимостью. "Хуже не будет/Порошенко терпеть не могу/ Фёдрыч свой (слышал своими ушами от начитанной девушки с двумя высшими образованиями и собственным бизнесом) и т. д.
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Олігарх Ігор Коломойський і його депутати у Верховній Раді "протягують" рішення, які абсолютно проти української держави. Про це в ефірі "Прямого" заявив політичний експерт Тарас Чорновіл.
"Чи є корупція в парламенті? А Коломойський і його депутати куди ділися? Рішення, яке абсолютно проти української держави, вони протягують, оці 16 тисяч правок, це не корупція? Це пряма корупція. А про конверти? Скільки було розповіді, що вони сидять зараз за зарплату в конвертах. Це корупція, це купують лояльність своїх же власних депутатів. Тепер по результативності, коли нарешті дійшло до того, що їм в силу обставин необхідно прийняти необхідні рішення, виявилося, що монобільшість яку збирали невідомо де і невідомо як, не може дати результат", - сказав він.
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Нет ничего опаснее удода, вообразившего, что у него священная миссия.
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За час президентства Володимира Зеленського міжнародна коаліція на підтримку України розвалилася. Про це в ефірі "Прямого" сказав політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.
"Там де ми із загальної риторики президента виходимо у конкретику професійної діяльності, то там ми бачимо не просто пробіли, а відкати назад. Тобто замість того, щоб будувати й зміцнювати, ми бачимо руйнацію та ерозію. Найкраще це видно у зовнішній політиці - як була піддана ерозії міжнародна коаліція на підтримку України. Те, що президент Порошенко назвав антиросійською міжнародною коаліцією. Вона, по суті, розсипалась за президентства Зеленського", - сказав експерт.
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//// Сейчас Украину знает каждый американец. Не будем говорить, по каким причинам. Это неважно. У нас с Америкой прочные отношения сейчас", - сказал он. ////

Уже начинаю сомневаться - а он в адеквате? Мы стали известны а, по каким причинам, это не важно. Это же надо так сказать!
Это действительно не важно как пришла известность если ты актер, шоумэн или какой-то блогер. Но не президент мать твою!
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А..... Бене!......точно ничего не должен?????
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То дівчина ходить,(президент говорить)
Й сама не зна (бо причинна),(божевільна)
Що такеє робить.
Т.Г.Шевченко
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Гундявый действительно встречался с теми людьми,которых назовут мировыми лидерами, но так ничему у них и не научился
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йо пересете , а до нього значить , отношеній не було ?
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Воно ще дурніше,ніж здається.Та всі лідери ще до виборів знали,що більшого дебіла,як квартальний лох,в світі тяжко знайти.Про це посли держав,де ті лідери "лідірують" прямим текстом говорили.
Жалюгідне створіння.
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Да он не просто дурак, а законченный кретин!!!
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А хіба стосунки з світовими лідерами були поганими за Порошенка? І вони і досі його поважають. А він же крав, крав, і крав..Де ж логіка? Чи може все ж таки Порошенко не крав? Зелені брехуни.
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как всегда, это всё "братья друзей ермаков". а так, у всех побывавших в президентах, не воровство - это давняя, ставшая уже доброй президентская традиция. просто у тех, не в воровстве были задействованны или руки самих, или безрукие круга близкого. а сегодня впервые, если посмотреть в глаза крайнему, то там старинными церковнословянскими буквами, сивухой, на лавочке отлито в граните - "ці очі нічого не крали!".
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Запоминайте. Порошенковские ресурсы мочат Зеленского. Не Медведчука. Тот бизнес-партнер
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