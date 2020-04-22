 "Вони знають, що я ні копійки не взяв, не вкрав, нікому нічого не винен", - Зеленський вважає, що завдяки йому Україна налагодила відносини зі світовими лідерами. ВIДЕО

Про це він сказав у фільмі "Рік президента Зеленського", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми з усіма (світовими лідерами. - Ред.) познайомилися. Вони зрозуміли, чого я хочу, чого я прагну. У них у всіх працює розвідка. Прекрасно працює розвідка. Вони знають, що я ні копійки не взяв, не вкрав, нікому нічого не винен", - сказав Зеленський.

За словами глави держави, відносини з ЄС в України "прекрасні", відносини з НАТО є, а незабаром наша країна підпише меморандум з МВФ і отримає "8 млрд і ще там пару мільярдів від інших європейських фінансових інститутів".

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Зеленський зазначив, що під час його президентства про Україну дізнався кожен американець.

"З Америкою у нас зараз, мені здається ... ми стали дуже відомою країною. Зараз Україну знає кожен американець. Не будемо говорити, з яких причин. Це неважливо. У нас з Америкою міцні відносини зараз", - сказав він.

За словами Зеленського, раніше до України погано ставилися через корупційні схеми у вищому керівництві країни, а зараз він цю ситуацію змінює.

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