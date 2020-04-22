 "Вони знають, що я ні копійки не взяв, не вкрав, нікому нічого не винен", - Зеленський вважає, що завдяки йому Україна налагодила відносини зі світовими лідерами. ВIДЕО

Про це він сказав у фільмі "Рік президента Зеленського", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми з усіма (світовими лідерами. - Ред.) познайомилися. Вони зрозуміли, чого я хочу, чого я прагну. У них у всіх працює розвідка. Прекрасно працює розвідка. Вони знають, що я ні копійки не взяв, не вкрав, нікому нічого не винен", - сказав Зеленський.
За словами глави держави, відносини з ЄС в України "прекрасні", відносини з НАТО є, а незабаром наша країна підпише меморандум з МВФ і отримає "8 млрд і ще там пару мільярдів від інших європейських фінансових інститутів".
Зеленський зазначив, що під час його президентства про Україну дізнався кожен американець.
"З Америкою у нас зараз, мені здається ... ми стали дуже відомою країною. Зараз Україну знає кожен американець. Не будемо говорити, з яких причин. Це неважливо. У нас з Америкою міцні відносини зараз", - сказав він.
За словами Зеленського, раніше до України погано ставилися через корупційні схеми у вищому керівництві країни, а зараз він цю ситуацію змінює.
Это же ЖЕСТЬ!......😬
короче - это кино для дебилов.
та і Йуля з Порохом грали не за ту команду
Где то я уже это слышал.
Это неоспоримый факт. А то, что Украине другие страны помогают сейчас, так это не заслуга, а позор. Помогают нынешней власти не из уважения, а чтобы хуже не натворили, дети малые при власти.
Они прекрасно знают, кто сделал тебя президентом, и какие ресурсы на это были потрачены.
Так что - должен. И до хрена.
а ось щодо не крав - у мене великі сумніви
просто жах
Стосовно "нікаму нічєво нє должен" - ми в курсі...
Сто пудов! Про Моніку навіть американські діти чули.
Только конченый идиот может это не понимать.
А время идет, независимо от понимания идиота...
Земля крестьянам, фабрики рабочим, вся власть народу!
https://www.facebook.com/ad373d07-ec9a-420f-b3b8-2f00fc06ec74
(Джон Оливер о Зеленском)
https://www.youtube.com/watch?v=YBmt_wvC5R4
А в остальном - по моим наблюдениям, при голосовании многие граждане проявляют совершенно подростковую инфантильность, которой никогда бы себе не позволили при операциях с личными финансами или недвижимостью. "Хуже не будет/Порошенко терпеть не могу/ Фёдрыч свой (слышал своими ушами от начитанной девушки с двумя высшими образованиями и собственным бизнесом) и т. д.
"Чи є корупція в парламенті? А Коломойський і його депутати куди ділися? Рішення, яке абсолютно проти української держави, вони протягують, оці 16 тисяч правок, це не корупція? Це пряма корупція. А про конверти? Скільки було розповіді, що вони сидять зараз за зарплату в конвертах. Це корупція, це купують лояльність своїх же власних депутатів. Тепер по результативності, коли нарешті дійшло до того, що їм в силу обставин необхідно прийняти необхідні рішення, виявилося, що монобільшість яку збирали невідомо де і невідомо як, не може дати результат", - сказав він.
"Там де ми із загальної риторики президента виходимо у конкретику професійної діяльності, то там ми бачимо не просто пробіли, а відкати назад. Тобто замість того, щоб будувати й зміцнювати, ми бачимо руйнацію та ерозію. Найкраще це видно у зовнішній політиці - як була піддана ерозії міжнародна коаліція на підтримку України. Те, що президент Порошенко назвав антиросійською міжнародною коаліцією. Вона, по суті, розсипалась за президентства Зеленського", - сказав експерт.
Уже начинаю сомневаться - а он в адеквате? Мы стали известны а, по каким причинам, это не важно. Это же надо так сказать!
Это действительно не важно как пришла известность если ты актер, шоумэн или какой-то блогер. Но не президент мать твою!
Й сама не зна (бо причинна),(божевільна)
Що такеє робить.
Т.Г.Шевченко
Жалюгідне створіння.