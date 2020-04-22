 За одного нашого військового я віддав би 50 чи 100 "беркутівців", - Зеленський. ВIДЕО

Про це президент говорить у фільмі "Рік президента Зеленського", інформує Цензор.НЕТ.
"Я так вважаю (зі мною можуть не погодитися багато українців, але я впевнений, що я маю рацію): за одного нашого військового я б віддав 50, 100 беркутівців", - сказав Зеленський.
"Для мене цінніше повертати наших героїв - для мене вони всі герої, які захищали і захищають Україну - це і є наш скарб. Ми повертаємо всіх наших українців", - додав він.
Президент нагадав, що відбулося вже 3 обміни утримуваними особами. Він пов'язує інтенсифікацію цього процесу з тим, що почав прямий діалог з президентом РФ Володимиром Путіним.
Зеленський вважає, що в питанні обміну Україна перемогла і люди перемогли, тому що "повернулися до своїх близьких і до дітей".
Нагадаємо, у четвер, 16 квітня, відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернулися 20 громадян, які утримувалися на тимчасово окупованих територіях.
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Разве это не ПУТИН виноват ?
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От «конца эпохи бедности», до «как-то выживем» ровно один год.....
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Завтра - 200 ,
потом 2000..
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А главное--
НЕ ПИАРЬСЯ на трагедии пленных , и не здавай интересы НАРОДА ! .
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Какой бубочна " благородный ".
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******** !!
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обоссал их законное право на возмездие, веру в справедливость и защиту от государства Украина...
Можно и дальше убивать украинцев по команде из Московии....
я неоднокватно читал что возвращали реальных воинов АТО еденицы но за то много возращают тех кто отсидел в тюрьме и не хочет оставатся там ...
Кто эти люди которых меняют и НА кого меняют ??????
Или хотя бы заткнись!!!
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А 3***** - " схавают ".
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Не даром ОНО летало в О6МАН.
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Все, кто голосовал за Зеленского, поддержим нашего любимого Президента, ставим лайк!
Володя, ты лудший! Пусть порохоботы увидят, как нас много!
Розспамлювати не буду.
Двое вас таких тут.
4. "Почему через 5 лет мы так и не знаем убийц на Майдане?"
Следствие по Майдану при Зеленском продвигается вопреки действиям руководителей, которых назначает Зеленский. Генпрокурор Руслан Рябошапка в угоду главе ОП Богдану и его партнеру - экс-замглавы АП Януковича Портнову уволил начальника управления спецрасследований ГПУ по Майдану Сергея Горбатюка. Также были уволены ряд прокуроров, которые играли важную роль в расследовании. И.о. главы Госбюро расследований Венедиктова назначила своим заместителем одного из адвокатов экс-президента Януковича Бабикова. Подозрение в массовых убийствах предъявлено… активисту Майдана Татьяне Чорновол! Причем в нарушение закона об амнистии участникам Революции. Поскольку управление по расследованию Майдана с подозрением Чорновол было не согласно, то это дело поручили открыть другому управлению, которое никогда раньше Майданом не занималось. Ответить Зеленскому нечего. Обман.
9. "Почему не наказаны приспешники Януковича? "
Отличный вопрос. Зеленский не наказал ни одного приспешника Януковича. Совсем наоборот - Офис президента официально принял экс-замглавы ОП Портнова, а адвокат Януковича Бабиков стал заместителем главы ГБР. Так что сам Зеленский на этот вопрос ничего не ответит. Обман.
14. "Помните ли вы, что такое люстрация?"
При Зеленском началось массовое восстановление в должностях люстрированных чиновников. Чего только стоит назначение главой ОП люстрированного Богдана, а прокурором Киева люстрированного Сергея Юлдашева (приказ о назначении позднее отменён).
Источник: https://censor.net.ua/r3190164
Ьутусов постарався дати короткі відповідді. Але їх, коротких, ІМНО, замало!
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ТУПППО ПИАРИТЬСЯ на чуствах родственников военнопленных.
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Хотя меняет в основном-- каких то не понятных людей ,
которые пукину без разницы ,
а то и засланных казачков.
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