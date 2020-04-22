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 Політика України
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Все про:Зеленський (5158) обмін (664)

 За одного нашого військового я віддав би 50 чи 100 "беркутівців", - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський підкреслює важливість повернення утримуваних в Росії або на тимчасово окупованих територіях українців. За одного героя він готовий віддати 50 або 100 колишніх "беркутівців".

Про це президент говорить у фільмі "Рік президента Зеленського", інформує Цензор.НЕТ.

"Я так вважаю (зі мною можуть не погодитися багато українців, але я впевнений, що я маю рацію): за одного нашого військового я б віддав 50, 100 беркутівців", - сказав Зеленський.

"Для мене цінніше повертати наших героїв - для мене вони всі герої, які захищали і захищають Україну - це і є наш скарб. Ми повертаємо всіх наших українців", - додав він.

Президент нагадав, що відбулося вже 3 обміни утримуваними особами. Він пов'язує інтенсифікацію цього процесу з тим, що почав прямий діалог з президентом РФ Володимиром Путіним.

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Зеленський вважає, що в питанні обміну Україна перемогла і люди перемогли, тому що "повернулися до своїх близьких і до дітей".

Нагадаємо, у четвер, 16 квітня, відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернулися 20 громадян, які утримувалися на тимчасово окупованих територіях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190796
 
 
 Топ коментарі
 
Сегодня ровно год со второго тура президентских выборов.
От «конца эпохи бедности», до «как-то выживем» ровно один год.....

За одного нашего военного я отдал бы 50 или 100 "беркутовцев", - Зеленский - Цензор.НЕТ 3702
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При последних обменах военных практически нет. Теперь понятно почему. Беркутовцев не хватает.
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Так ты же за таксистов отдаешь, марзота)))
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Для него люди - никто. Он их маркирует и готов торговать ими!
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не......он разгребает петину несбывшуюся пэрэмогу. идея загнать ИХ детей в подвалы потерпела оглушительное фиаско
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цапа ты спалился на детях в подвалах. порох НЕ собирался их туда загонять - это кацапский тезис. найди речь и послушай. но я запомнил что ты кацап винторогий
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Ой, і до хріна таких тут... Я спочатку намагався запамятати - а потім довірився кондуїту в екселі... Якби я всіх їх виложив (чи хоча би частину) - знову би пішов в бан...
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а за одного жыда , вы бы согласились воскресить Гитлера , Геббельса , Эйхмана , Гимлера и др ?
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А что Иловайск ??
.
Разве это не ПУТИН виноват ?
.

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Для зебилов путлер святой.Виновные у них - Майдан, Порох и украинская армия.
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При последних обменах военных практически нет. Теперь понятно почему. Беркутовцев не хватает.
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Последние обмены показали всему миру,что украинцев можно убивать АБСОЛЮТНО безнаказанно.
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ты отпустил убийц не наказав их...а теперь нам по ушам ездишь
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Про тайну списка тех кого отдали, уже никто и не вспоминает. И сколько их было.
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Идиот. С таким обменным курсом мы обонкротимся.
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С такими зелиными обменами рашисты будут ехать в Украину как на сафари.Приехал, убил энное число украинцев,посидел немного в СИЗО,выпустили.Романтика!
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Сегодня ровно год со второго тура президентских выборов.
От «конца эпохи бедности», до «как-то выживем» ровно один год.....

За одного нашего военного я отдал бы 50 или 100 "беркутовцев", - Зеленский - Цензор.НЕТ 3702
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Так ты же за таксистов отдаешь, марзота)))
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Это предложение росции ?
.
Завтра - 200 ,
потом 2000..
.
А главное--

НЕ ПИАРЬСЯ на трагедии пленных , и не здавай интересы НАРОДА ! .
.
Какой бубочна " благородный ".
.
******** !!
?
?
!
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мы скоро этих беркутовцев в китае для обмена будем закупать ..
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снова обоссал родственников убитых этими беркутовцами... - их честь и достоинство...
обоссал их законное право на возмездие, веру в справедливость и защиту от государства Украина...
Можно и дальше убивать украинцев по команде из Московии....
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Сказал бы ЗЕ прямо, что, если б можно было, то выполнил бы все хотелки ***** без каких-либо условий.
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готувався,на свою річницю видав просто фонтан дебілізмів.
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Лайно гнусаве, віддайся само чмо зелене і я тебе "озолочу"
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Кто в его понимании "наши" думаю не стоит объяснять?
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"Для меня ценнее возвращать наших героев - для меня они все герои, которые защищали и защищают Украину - почему нет списка кого возвратили и причина почему там оказались ?

я неоднокватно читал что возвращали реальных воинов АТО еденицы но за то много возращают тех кто отсидел в тюрьме и не хочет оставатся там ...
Кто эти люди которых меняют и НА кого меняют ??????
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Молодец, Вован. Год прошёл. Пора переходить на следующий уровень: Я за любого нашего отдам Николаевскую область.
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популистский треп. ты тряпка поэтому и отдал беркутов.
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Ну не идиот? Щаз Х#йло так и будет с ним торговаться... Менять таксистов на реальных упырей... Продажные твари в СБУ могут себя спокойно чувствовать и дальше торговать страной...
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Замість "с седіною на вісках" треба написати "з лапшиною на вухах та божою росою в очах"
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напоминаю что у нас таких более 73% ...............
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3енелейсский ТУПППО пиариться на военнопленных.
.
А 3***** - " схавают ".
.

Не даром ОНО летало в О6МАН.
.
.
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Чмошник вернул каких-то зэков и насильников, а блеет про военных пиарщик херов
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Порохоботы, вы уже задолбали своей критикой. Ваш Порошенко и десятой доли не сделал того, что сделал Володя для Украины!
Все, кто голосовал за Зеленского, поддержим нашего любимого Президента, ставим лайк!

Володя, ты лудший! Пусть порохоботы увидят, как нас много!

За одного нашого військового я віддав би 50 чи 100 "беркутівців", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8945
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я тобі казав, що в подібних стьобах потрібно смайли ставити?
Розспамлювати не буду.
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Ну еще одного дебила увидел.

Двое вас таких тут.
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може, Шура, ти і за клована заради хохми голосував?
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Вот бы какцапы попросили за наших пленных военных цельного приЗЭдента.
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Ага, готов он. И еще он готов отвести войска на 800 км.
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Офигенно он так жизни людей оценил, всех под одну гребенку, как будто все, кто там удерживаются - герои, а все беркутовцы - подонки, что за мерзость..
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Ну так давай вообще всю Украину с потрохами ***** сдадим предурок.
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Ага. Залишилось тільки тих беркутівців десь узять. Але то так, дрібничка.
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попробуй отдать квартиру в Лондоне, для начала.
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Ну, віддав беркутівців... Але: чи очікують зебіли від бубочки відповідді на наступні запитання (в контексті незасуджених за вбивства беркутівців - при тому, що сьогодні, якби не віддав їх - можна було вже почути від суду обвинувальні вироки):

4. "Почему через 5 лет мы так и не знаем убийц на Майдане?"
Следствие по Майдану при Зеленском продвигается вопреки действиям руководителей, которых назначает Зеленский. Генпрокурор Руслан Рябошапка в угоду главе ОП Богдану и его партнеру - экс-замглавы АП Януковича Портнову уволил начальника управления спецрасследований ГПУ по Майдану Сергея Горбатюка. Также были уволены ряд прокуроров, которые играли важную роль в расследовании. И.о. главы Госбюро расследований Венедиктова назначила своим заместителем одного из адвокатов экс-президента Януковича Бабикова. Подозрение в массовых убийствах предъявлено… активисту Майдана Татьяне Чорновол! Причем в нарушение закона об амнистии участникам Революции. Поскольку управление по расследованию Майдана с подозрением Чорновол было не согласно, то это дело поручили открыть другому управлению, которое никогда раньше Майданом не занималось. Ответить Зеленскому нечего. Обман.

9. "Почему не наказаны приспешники Януковича? "
Отличный вопрос. Зеленский не наказал ни одного приспешника Януковича. Совсем наоборот - Офис президента официально принял экс-замглавы ОП Портнова, а адвокат Януковича Бабиков стал заместителем главы ГБР. Так что сам Зеленский на этот вопрос ничего не ответит. Обман.

14. "Помните ли вы, что такое люстрация?"
При Зеленском началось массовое восстановление в должностях люстрированных чиновников. Чего только стоит назначение главой ОП люстрированного Богдана, а прокурором Киева люстрированного Сергея Юлдашева (приказ о назначении позднее отменён).

Источник: https://censor.net.ua/r3190164
Ьутусов постарався дати короткі відповідді. Але їх, коротких, ІМНО, замало!
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Так где ж твои беркутовцы ??? Он отдал БЫ ....ключевое слово БЫ !!! И он считает ,что он прав ! Клоун ада !
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3енелейсская МРАЗЬ -
-
ТУПППО ПИАРИТЬСЯ на чуствах родственников военнопленных.
.
Хотя меняет в основном-- каких то не понятных людей ,
которые пукину без разницы ,
а то и засланных казачков.
.
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порохоскот, земалорос продовжує справу вашого бариги) забули обмін надьки савченко???
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