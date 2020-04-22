 Київський інтернет-промоутер на замовлення з РФ поширював фейки про COVID-19, - СБУ. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що популяризувати сайти та сторінки в інтернет мешканцю Києва запропонували російські рекламники, у яких він дистанційно навчався на платних онлайн-курсах фахівців SMM. Чоловік завів власний телеграм-канал та організовував тематичні групи у популярних месенджерах.

Затриманий розповів, що здебільшого поширював інтернет-контент, який йому надавали російські "вчителі". Вся інформація була спрямована на створення штучної паніки, або містила заклики до порушення карантину.

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"Виконуючи рекомендації своїх російських наставників чоловік через власні інтернет-ресурси, орієнтовані на аудиторію столичного регіону, транслював фейки про перебіг пандемії в Україні, у тому числі з посиланням на неперевірені та російські джерела", - йдеться в повідомленні.

"Фахівці Служби з питань протидії інформаційним загрозам наголошують, що російські спецслужби через власну агентуру можуть використовувати громадян України "в темну", зокрема, шляхом маніпулювання та залучення несвідомих Інтернет-користувачів до поширення фейкового контенту та провокативних меседжів. У деяких випадках це несвідоме "співробітництво" закінчується "вербувальним підходом" та державною зрадою", - зазначили в СБУ.

Викритий громадянин повністю визнав свою провину, надав доступ до своїх акаунтів і спільнот, активно співпрацює з правоохоронцями, зазначають в СБУ. Матеріали документування правопорушення направлені до органів Національної поліції України за компетенцією для ухвалення відповідного процесуального рішення.