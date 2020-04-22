EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події
  2694  7
Матеріали за темою:
Все про:карантин (3331) Київ (7749) СБУ (5529) фейк (256) COVID-19 (4192) коронавірус (2869)

 Київський інтернет-промоутер на замовлення з РФ поширював фейки про COVID-19, - СБУ. ВIДЕО

Кіберспеціалісти Служби безпеки України викрили та припинили діяльність столичного інтернет-промоутера, який для штучного привернення уваги до власних ресурсів в інтернеті поширював фейковий контент про COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що популяризувати сайти та сторінки в інтернет мешканцю Києва запропонували російські рекламники, у яких він дистанційно навчався на платних онлайн-курсах фахівців SMM. Чоловік завів власний телеграм-канал та організовував тематичні групи у популярних месенджерах.

Затриманий розповів, що здебільшого поширював інтернет-контент, який йому надавали російські "вчителі". Вся інформація була спрямована на створення штучної паніки, або містила заклики до порушення карантину.

Київський інтернет-промоутер на замовлення з РФ поширював фейки про COVID-19, - СБУ 01

Також дивіться: Дубінський і Шарій координують свої дії у поширенні фейків, - член наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко. ВIДЕО

"Виконуючи рекомендації своїх російських наставників чоловік через власні інтернет-ресурси, орієнтовані на аудиторію столичного регіону, транслював фейки про перебіг пандемії в Україні, у тому числі з посиланням на неперевірені та російські джерела", - йдеться в повідомленні.

Київський інтернет-промоутер на замовлення з РФ поширював фейки про COVID-19, - СБУ 02

"Фахівці Служби з питань протидії інформаційним загрозам наголошують, що російські спецслужби через власну агентуру можуть використовувати громадян України "в темну", зокрема, шляхом маніпулювання та залучення несвідомих Інтернет-користувачів до поширення фейкового контенту та провокативних меседжів. У деяких випадках це несвідоме "співробітництво" закінчується "вербувальним підходом" та державною зрадою", - зазначили в СБУ.

Викритий громадянин повністю визнав свою провину, надав доступ до своїх акаунтів і спільнот, активно співпрацює з правоохоронцями, зазначають в СБУ. Матеріали документування правопорушення направлені до органів Національної поліції України за компетенцією для ухвалення відповідного процесуального рішення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190785
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Поколение зе... Когда вы уже выздыхаете?
 показати весь коментар
 
 
СБУ каждый день отчитывается о поимке каких-то российских диверсантов, но ни имен их, ни подробностей никаких, ни судебных дел - ничего мы не видим. Имитация борьбы с врагом? А может сама роисся подкидывает Баканову идеи о том, как имитировать борьбу с ней? Ведь есть реальные распространители реальных фейков. Шарий, например. Или каналы мертвечука. Почему их не ловят?
 показати весь коментар
 
 
Опій для народу під час пандемії. Мракобіси московського сатанату.
 показати весь коментар
 
А у меня вот вопрос зачем скрывать лица и голоса вот этих вот уродов? Ну я тоже могу поймать кого то на улице и принудить говорить на камеру всякое, скрыть лицо и голос а после отпустить, а для того чтобы этот человек молчал дать денег определенную сумму (все зависит от того или иного человека) Главное показать что спецслужбы работают..., кого то там ловят. Картинка для медиа есть. "Посмотрите мы ловим русских шпионов и всякие там ботофермы.... Слава президенту Зеленскому.... Смерть русским "окупантам" Наверное не многие меня поймут)))
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору