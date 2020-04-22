 Коли перезавантажимо правоохоронні органи, впевнений, що їх кількість скоротиться, - Зеленський. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це він заявив у фільмі "Рік президентства Зеленського".
Зокрема, Зеленський заявив, що не розуміє, навіщо в Україні стільки правоохоронних органів.
"Це означає, що у нас це було зроблено для розмиття відповідальності. От і все. Це хаос, правоохоронний хаос. Тому, коли ми перезавантажимо всі правоохоронні органи, я впевнений, що держава дійде до того, щоб кількість цих правоохоронних відповідальностей скоротилося в нашій країні", - зазначив президент.
"Щоб ти знав, що перед тобою сидять три людини, вони несуть повну відповідальність за криміногенну ситуацію, за те, що всі хабарники сядуть до в'язниці", - додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський вважає, що за роки незалежності країни була вибудувана судова система, яка не працює справедливо.
Количество органов сократится... готовьте ваши почки на продажу, зебилы.
Вновь ожидать потужіх рихворм?
см. "Закон" - https://maidanfire.blogspot.com/2019/03/blog-post.html
Вам же нравится. когда красивыми "бла-бла-бла" вас за нос водят.
надо
* про экономику
* про вирус
* про карантин
* про международную политику
одно перезагружает и приложения диджитализирует. пустобрех
А меня пугает другое.
Меня пугает то, что на фоне следующего президента мы будем говорить, что Зеленский оказывается был еще очень даже нормальный президент.
Просто я верю в то, что наш бесконечно мудрый народ сможет переплюнуть свой предыдущий выбор и Избр того, кто опять наобещает с три короба.
А это было одним из условий безвиза. Скажут "регресс" и начнут "отстёгивать" Украину от европейской траектории, в частности в визовом вопросе. А реальной причиной будет перераспределение сфер влияния с русскими.
Я бы сейчас этого не делал. Нельзя давать поводы трындеть на всех углах, что у нас борьба с коррупцией (и так "никакая") вообще на нет сошла . . . Разницы по факту нет (что с НАБУ / САП, что без них), но повод вылить на страну заказные тонны грязи в мировых СМИ будет.
земля и небо
Потураєв про шісток коломойського в СН: А тут говорится прямо: зачем они вообще нужны? Это же все по указке Запада, они недееспособны, и зачем они все нужны; и НАБУ нужно расформировать, а его функции передать ГБР. Плюс расформировать Высший антикоррупционный суд, НАПК и САП, причем функции последней передать Генпрокуратуре
Тепер зрозуміли про яке скорочення йдеться.