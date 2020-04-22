 Судову систему потрібно повністю перезавантажити, - Зеленський. ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".
Зокрема, Зеленський згадав про справи Сергія Пашинського та Олега Гладковського.
"Пашинський (екснардеп, - ред.), Свинарчуки (ексзаступник секретаря РНБО Олег Гладковський, - ред.), і ще багато призвищ там є. Дійсно, є і кримінальні авторитети, добре попрацювала СБУ. А потім їх відпускають суди. Судову систему в Україні повністю треба перезавантажити", - заявив він.
Президент додав, що за всі ці роки вибудована така судова система, що вона не працює справедливо.
"Я впевнений в тому, що багато суддів нормальних та чесних дійсно професійних. Але за всі ці роки вибудована така судова система, що вона не працює справедливо. Вона може і працює професійно, але в іншу сторону. Тому ми її хотіли перезавантажити. Судову реформу підготували. Складно. Ми це зробимо", - пообіцяв Зеленський.
ЗЕ, тобі вже ніхто не вірить... Ти - брехун, як і Потрох... В вересні минулого року обіцяв щотижня знімати по одній мантії з суддів, обіцяв, виконав - ні! Обіцяв : весна прийде - розпочнуться посадки... Виконав - НІ!
Але... якщо ти дійсно занепокоївся своїм майбутнім, чи зоча б - рейтингом в Україні і за кордоном, тоді
-спочатку внеси зміни в ряд законів, а саме:
-Всім новопризначеним суддям встановлюється тверда оплата праці - 5-6 мінімальних оплат... Епоху захмарних зарплат ми вже пройшли... і суспільство НЕ отримало очікуваного ефекту від діяльності...ні від міністрів, ні від правоохоронців, так і від суддів... А отримали навпаки ... - ефективність їх роботи різко впала... Пряник не допоміг, застосуй ще й кнут...
-При виході на пенсію - всім суддям відміняються щомісячні доплати до пенсії з бюджету...
-Бо підняти - завжди зумієш, забрати - ні...
-Визначи жорсткі покарання для суддів за неправомірні ухвали... за незаконне збагачення - підніми мінімум втричі...
-Повністю зміни склад надзірних органів за діяльністю судів та за суддями..
- Визнач для них також - жорсткі умови оплати, пенсій та звільнення.. розміри покарань... за халатність (кумівство, продажність) до виконання ними своїх обов'язків
І лише тоді розпочинай міняти персональний склад судів...
Поскольку на сегодня не снял не одной, значит, недобросовестных судей нет.
Так?О каком баблоприемнике ты говоришь?
Или бубочка трепло?
Там уже вирусняков нахваталась это судебная система.
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Тогда для чего это возня с банковским законом?
перегрузун ты наш...
а сегодня уже другой инфоповод-день рождения другого клоуна-иллича
Держава гне, дурять закони,
І нашу кров податки п'ють.
Нема багатим перепони, -
Про право ж бідного не чуть!
А так, очередным пордсрачником соевым ушлепкам удовлетворён
Зебилы, ну и мудака вы выбрали!
Даже за вора-рецидивиста была не так стыдно, как за эту половую тряпку...
А я-то думал........
04.11.19 14:31 Зеленский подписал закон о судебной реформе
Что вы хотите от гос. служащих, которым в любое время могут устроить люстрацию, заморозить зарплату, отменить льготную пенсию и пожизненный найм? Что можно ждать от судей, которых в суде безнаказанно матерят, бьют и блокируют активисты? Может быть только позиция "Чего изволите?" и нос по ветру. а не законность, перезагрузка может быть только такая, чтоб судьи на ближайшие пару лет прогнулись под Зе, как до того под Пороха.
а олігархи сіли на потоки,
і під них працює уряд-проффесіаналів
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