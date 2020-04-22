 Судову систему потрібно повністю перезавантажити, - Зеленський. ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".

Зокрема, Зеленський згадав про справи Сергія Пашинського та Олега Гладковського.

"Пашинський (екснардеп, - ред.), Свинарчуки (ексзаступник секретаря РНБО Олег Гладковський, - ред.), і ще багато призвищ там є. Дійсно, є і кримінальні авторитети, добре попрацювала СБУ. А потім їх відпускають суди. Судову систему в Україні повністю треба перезавантажити", - заявив він.

Президент додав, що за всі ці роки вибудована така судова система, що вона не працює справедливо.

"Я впевнений в тому, що багато суддів нормальних та чесних дійсно професійних. Але за всі ці роки вибудована така судова система, що вона не працює справедливо. Вона може і працює професійно, але в іншу сторону. Тому ми її хотіли перезавантажити. Судову реформу підготували. Складно. Ми це зробимо", - пообіцяв Зеленський.

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