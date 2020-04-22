 Третю добу горить найбільший національний парк Польщі. ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на видання wPolityce.pl.

Гасіння пожежі ускладнене тим, що до місця поширення вогню не можна під'їхати автомобілем.

"Щоб дістатися на місце, пожежники змушені йти пішки близько 5-ти кілометрів. Для гасіння пожеж вони використовують глушники, тобто палиці з листовим металом на кінці. Вогонь гасять ударами цих палиць по місцях горіння", - розповів представник Пожежної служби РП Кшиштоф Баторський.

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Частина охопленої вогнем території розташована на торфовищах, тож пожежникам доводиться постійно стежити за тим, щоб не потрапити у вогняне кільце.

На допомогу місцевим пожежникам вирушили 180 їхніх колег з інших регіонів країни. У районі пожежі розгортається кризовий штаб. Зверху воду на полум'я скидають 4 пожежні літаки.

Пожежі в Бебжанському національному парку відбуваються щорічно, але нинішній - найбільший за останні 10 років.

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Бебжанський національний парк розташований на території площею близько 59 тис. га. Він розташований у топкій місцевості, там багато рідкісних видів рослин і тварин.

Керівництво парку збирає кошти на допомогу в проведенні рятувальної операції.