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Все про:пожежа (2247) Польща (2190)

 Третю добу горить найбільший національний парк Польщі. ВIДЕО

Пожежа охопила 3 ​​тисячі га найбільшого природного заповідника країни - Бебжанського національного парку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на видання wPolityce.pl.

Гасіння пожежі ускладнене тим, що до місця поширення вогню не можна під'їхати автомобілем.

"Щоб дістатися на місце, пожежники змушені йти пішки близько 5-ти кілометрів. Для гасіння пожеж вони використовують глушники, тобто палиці з листовим металом на кінці. Вогонь гасять ударами цих палиць по місцях горіння", - розповів представник Пожежної служби РП Кшиштоф Баторський.

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Частина охопленої вогнем території розташована на торфовищах, тож пожежникам доводиться постійно стежити за тим, щоб не потрапити у вогняне кільце.

На допомогу місцевим пожежникам вирушили 180 їхніх колег з інших регіонів країни. У районі пожежі розгортається кризовий штаб. Зверху воду на полум'я скидають 4 пожежні літаки.

Пожежі в Бебжанському національному парку відбуваються щорічно, але нинішній - найбільший за останні 10 років.

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Бебжанський національний парк розташований на території площею близько 59 тис. га. Він розташований у топкій місцевості, там багато рідкісних видів рослин і тварин.

Керівництво парку збирає кошти на допомогу в проведенні рятувальної операції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190729
 
 
 Топ коментарі
 
И в воздухе витает всеобщая идея подпалить нахй и Педерацию чтобы тоже горела, а не только у нас поджоги устраивала!
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Как бы приплести сюда Зеленского, зраду и Оман? Третьи сутки горит крупнейший национальный парк Польши - Цензор.НЕТ 8361
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О, боти вже тут як тут. Ботики, а ну поясніть нам, недолугим, чому російська агентура не може палити в Україні та Польщі?
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Как бы приплести сюда Зеленского, зраду и Оман? Третьи сутки горит крупнейший национальный парк Польши - Цензор.НЕТ 8361
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Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела.

Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровью, 9и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла.

Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод.
Имя сей звезде "полынь"; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки.

Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья часть луны и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была - так, как и ночи.
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что это за бред? ты с сортира цитируешь надпись на стене?
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Для вас, козлов, специально книжку написали, Библия называется. В Одноклассниках её нет, нет и вконтакте.
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Повесь ее в туалете и читай когда запор. Чего стоит ваша вера всем стало понятно на Пасху.
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И в воздухе витает всеобщая идея подпалить нахй и ********* чтобы тоже горела, а не только у нас поджоги устраивала!
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Да уже сжечь нах всю природу на планете - чего только паРашную!
Свои же чинуши лес накрали и подожгли, чтоб уничтожение лесов скрыть, а виновата *********.
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Молчать казлятина ты ************! Все равно сгориш нахй падла ты совковая!
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При чем природа? Жечь нужно скопления кацапов, а не лес.
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Для тушения пожаров они используют глушители, то есть, палки с листовым металлом на конце. Огонь гасят ударами этих палок.

а наше мчс нагнало кучу техники сожгли-спионерили херзнает сколько топлива..
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О, боти вже тут як тут. Ботики, а ну поясніть нам, недолугим, чому російська агентура не може палити в Україні та Польщі?
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Не может быть!!!! Разумеется там тоже поджигатели на скутерах. И канечна ветка упала на провода....
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