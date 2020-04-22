 "Усе змінити - позбутися бюрократії, з часом позбутися податків і трохи відійти від рекомендацій МВФ", - Саакашвілі. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю на телеканалі Україна 24. За його словами, співпраця України з МВФ неминуча, але необхідно "трохи" відійти від рекомендацій його фахівців.
"Усе змінити - позбутися бюрократії, позбутися 80-90% регуляції, з часом позбутися податків і трохи відійти від рекомендацій МВФ, але розмовляти з ними, бо інакше не виходить. У Грузії ми від них відмовилися і слава Богу. І рухатися вперед. Не казати, що ми не будемо МВФ приймати і повертатися до старої системи - немає старої системи. Нікуди повертатися!" - сказав Саакашвілі.
Співчуваю, ваш флешмоб победобесія скасували і ти можеш вже не клеїти картонний танк на голову.
ПІСУАРаюгавастока? Забирайте до себе в ОРДЛО, плюс можемо безкоштовно додати вагон заражених монахів рпц.
До речі: чи очікується в Одесі реконструкція подій 2.05 ?
- Это Михо возвращается...
а дерьмо будете сами разгребать
Урааа! Дефолт быстрее наступит!!!
он сказал что РРО должен иметь каждый, даже таксист
у Зеленского олигархам можно только без налогов и выплачивать с бюджета млрд гривен не пойми за что
Не кажи Гоп доки не перескочиш. І навіть коли перескочиш, не кажи "гоп"! Спершу подивись, у що вскочив!
Остап вытер свой благородный лоб. Ему хотелось есть до такой степени, что он охотно съел бы зажаренного шахматного коня."
12 стульев ◦ Двенадцать стульев
Часть 3. Сокровище мадам Петуховой
Глава 37. Междупланетный шахматный конгресс
Полностью поддерживаю свежее желание Зеленского назначить Саакашвили кем-нибудь в правительство Украины. Если кто и сможет ускорить обвал Зеленского, то это Михаил Николозович. Теперь на переходящие грабли Порошенко решил прыгнуть Зеленский. Аплодирую. Стоя. Это гениальное решение.
Вот только страну жалко.(из ФБ)
Після того, як 7 листопада грузинський спецназ, використовуючи водомети та сльозогінний газ, розігнав мітинг, опозиція висунула умову негайної відставки Саакашвілі.
При розгоні мітингу опозиції постраждали близько 500 людей.
Влада заборонила телеканали «Кавкасія» та «Імеді», а також опозиційну телекомпанію «Руставі-2».
8 листопада вночі Саакашвілі підписав указ про введення в Грузії надзвичайного стану терміном на 15 днів «у зв'язку зі спробою державного перевороту».
Он уже нанюхался.
Это п*здец, граждане, два наркомана у руля.
Боже, спаси Украину, смой все это дерьмо потоком.
Все, я пошла.
30 жовтня заступник головного прокурора Грузії Георгій Гогадзе коментуючи питання екстрадиції зазначив, що прокуратура Грузії очікує від української сторони рішучих дій, також він зазначив, що наразі в української влади не повинно бути причин відмовляти в екстрадиції.
5 січня 2018 р. повідомлено, що суд в Тбілісі засудив екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі до трьох років позбавлення волі. Таке рішення оголосив суддя Тбіліського міського суду Георгій Аревадзе
21 січня 2018 р. Прокуратура Грузії зробила заяву щодо екстрадиції Саакашвілі.
12 лютого Саакашвілі черговий раз не з'явився до прокуратури Києва для дачі пояснень в рамках проведення екстрадиційної перевірки.
Это уже за гранью.
После себя оставил страну с возросшим ВВП в 4 раза, с одним из самых низких показателей преступности в мире, прекрасной медициной. Реформировал правоохранительные органы, провел судебную реформу, восстановил города, районы, улицы. Грузия до прихода Саакашвили образца 2003 г. и после его ухода - это абсолютно 2 разные страны.
Саакашвили величайший реформатор своего времени, единственной, со всех постсоветских лидеров СССР сумевший провести реальные реформы, которые дали старт в развитии страны у которой, как казалось, нет будущего.
Навіщо підставлятись і брати на себе антирейтинг Зелених?
В принципе почему нет? П......ец должен быть всеобъемлющим.
Это прерогатива только Зеуйла.
А что делать, если компромата выше крыши?
А если без этого нельзя - то идите все *****, уступите место другим.