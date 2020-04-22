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 Політика України, Суспільство
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Все про:МВФ (772) Саакашвілі Міхеіл (1539) реформи (1871)

 "Усе змінити - позбутися бюрократії, з часом позбутися податків і трохи відійти від рекомендацій МВФ", - Саакашвілі. ВIДЕО

Ексглава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі вважає, що українська влада має шукати нові методи співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю на телеканалі Україна 24. За його словами, співпраця України з МВФ неминуча, але необхідно "трохи" відійти від рекомендацій його фахівців.

"Усе змінити - позбутися бюрократії, позбутися 80-90% регуляції, з часом позбутися податків і трохи відійти від рекомендацій МВФ, але розмовляти з ними, бо інакше не виходить. У Грузії ми від них відмовилися і слава Богу. І рухатися вперед. Не казати, що ми не будемо МВФ приймати і повертатися до старої системи - немає старої системи. Нікуди повертатися!" - сказав Саакашвілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запропонував Саакашвілі посаду віцепрем'єр-міністра з реформ, - ЗМІ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190722
 
   
 Топ коментарі
 
"Зебил и Карлсон, который живёт на крыше". Фильм ужасов, часть 2.
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...вася, ты уже убежал за нитками и иголкой? "Все поменять - избавиться от бюрократии, со временем избавиться от налогов и чуть-чуть отойти от рекомендаций МВФ", - Саакашвили - Цензор.НЕТ 3699 "Все поменять - избавиться от бюрократии, со временем избавиться от налогов и чуть-чуть отойти от рекомендаций МВФ", - Саакашвили - Цензор.НЕТ 7276
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хм.. ти думаєш він не протер.. вже три рази.. хазяїн в нього дуже вимогливий "Усе змінити - позбутися бюрократії, з часом позбутися податків і трохи відійти від рекомендацій МВФ", - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 4749
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что может получить Петя от вице премьера по реформам?... Хоть один зебил внятно ответит?))))))))
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Кацапе, це у вас, рогатих, таке хоббі - виставляти себе ідіотами? Чи така робота?
Співчуваю, ваш флешмоб победобесія скасували і ти можеш вже не клеїти картонний танк на голову.
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Однозначно Саакашвили это хороший шаг. До Зеленского наконец дошло что у него в команде нужны опытные политики, а не сомнительные Богданы с Ермаками. Миха должен дать проср#ться всей прилипшей к Зеленскому шобле, он это умеет. Не зря вся эта братия так всполошилась )
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Для кого "хороший"? Для вати з міфічного ПІСУАРа югавастока? Забирайте до себе в ОРДЛО, плюс можемо безкоштовно додати вагон заражених монахів рпц.
До речі: чи очікується в Одесі реконструкція подій 2.05 ?
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Придурок, Одесса это юго-запад, карту купи )
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Назвався "юговасточним" - терпи. "Пісуари" хоч прикольну назву придумали, попісяли і зникли.
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Придурок, я назвался юговосточным весной 2014, когда Цензор был забит аквафрешем и я их здесь дразнил и под#бывал
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А ничего, что Зебил - предводитель всей этой шоблы???
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- Бэрримор, что за ужасный визг порохоботов?
- Это Михо возвращается...
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зебилы упорото продолжают херить собственную страну. это не вой - это дикий ржач. "Все поменять - избавиться от бюрократии, со временем избавиться от налогов и чуть-чуть отойти от рекомендаций МВФ", - Саакашвили - Цензор.НЕТ 9375
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і як жити будеш? "Усе змінити - позбутися бюрократії, з часом позбутися податків і трохи відійти від рекомендацій МВФ", - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 6518
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ну да вернется насрет вам тут и свалит
а дерьмо будете сами разгребать
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Теперь вопрос посадки главного подсудимого как бы уже решён,запасаемся попкорном
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Двух долбо...бов одновременно она не выдержит...
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Я б сказал иначе:
Урааа! Дефолт быстрее наступит!!!

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не, Зеленскому так не подходит
он сказал что РРО должен иметь каждый, даже таксист
у Зеленского олигархам можно только без налогов и выплачивать с бюджета млрд гривен не пойми за что
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житель юговостока - "Однозначно Саакашвили это хороший шаг. ....."

Не кажи Гоп доки не перескочиш. І навіть коли перескочиш, не кажи "гоп"! Спершу подивись, у що вскочив!
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Може не буде що їсти, горошей.... Але животи луснуть від сміху. Знову ті самі граблі...
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Обосрется и будут зелЮ топить.и потом вместе с зеЛяй на ростов вылетит "Все поменять - избавиться от бюрократии, со временем избавиться от налогов и чуть-чуть отойти от рекомендаций МВФ", - Саакашвили - Цензор.НЕТ 3649
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Ростов забронировал Пеца
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"... Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!

Остап вытер свой благородный лоб. Ему хотелось есть до такой степени, что он охотно съел бы зажаренного шахматного коня."


12 стульев ◦ Двенадцать стульев
Часть 3. Сокровище мадам Петуховой
Глава 37. Междупланетный шахматный конгресс
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Карлсона на нары грузины не посадили так придётся нам садит после смены власти.
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Щодо саакі мене цікавлять лише стріми з засідань Кабміну, де армянін з грузином будут кидатись склянками "Усе змінити - позбутися бюрократії, з часом позбутися податків і трохи відійти від рекомендацій МВФ", - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1349
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Борислав Береза

Полностью поддерживаю свежее желание Зеленского назначить Саакашвили кем-нибудь в правительство Украины. Если кто и сможет ускорить обвал Зеленского, то это Михаил Николозович. Теперь на переходящие грабли Порошенко решил прыгнуть Зеленский. Аплодирую. Стоя. Это гениальное решение.
Вот только страну жалко.(из ФБ)
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2 листопада 2007 року перед будинком грузинського парламенту почався безстроковий мітинг опозиції, однією з вимог якої був перехід до парламентської республіки.
Після того, як 7 листопада грузинський спецназ, використовуючи водомети та сльозогінний газ, розігнав мітинг, опозиція висунула умову негайної відставки Саакашвілі.
При розгоні мітингу опозиції постраждали близько 500 людей.
Влада заборонила телеканали «Кавкасія» та «Імеді», а також опозиційну телекомпанію «Руставі-2».
8 листопада вночі Саакашвілі підписав указ про введення в Грузії надзвичайного стану терміном на 15 днів «у зв'язку зі спробою державного перевороту».
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"со временем избавиться от налогов"

Он уже нанюхался.
Это п*здец, граждане, два наркомана у руля.

Боже, спаси Украину, смой все это дерьмо потоком.
Все, я пошла.
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Избавить себя от налогов. Я поддерживаю.
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Опять о Нью-Васюках будет рассказывать...
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5 вересня 2017 року Україна отримала новий запит від Головної прокуратури Грузії щодо арешту та екстрадиції Саакашвілі.
30 жовтня заступник головного прокурора Грузії Георгій Гогадзе коментуючи питання екстрадиції зазначив, що прокуратура Грузії очікує від української сторони рішучих дій, також він зазначив, що наразі в української влади не повинно бути причин відмовляти в екстрадиції.
5 січня 2018 р. повідомлено, що суд в Тбілісі засудив екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі до трьох років позбавлення волі. Таке рішення оголосив суддя Тбіліського міського суду Георгій Аревадзе
21 січня 2018 р. Прокуратура Грузії зробила заяву щодо екстрадиції Саакашвілі.
12 лютого Саакашвілі черговий раз не з'явився до прокуратури Києва для дачі пояснень в рамках проведення екстрадиційної перевірки.
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Це уйо-бище витягли на світ щоб бубочка на нього звалив всі косяки . Лукавий , брехливий , продажний , до того ще й сцикун . Гіперпопуліст і генетичний рєшала .
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Да, мне это тоже больше всего понравилось.
Это уже за гранью.
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Саакашвили принял нищую, тотально коррумпированую страну с разрушенной инфраструктурой, страну, в которой нормально не работал ни один институт власти.
После себя оставил страну с возросшим ВВП в 4 раза, с одним из самых низких показателей преступности в мире, прекрасной медициной. Реформировал правоохранительные органы, провел судебную реформу, восстановил города, районы, улицы. Грузия до прихода Саакашвили образца 2003 г. и после его ухода - это абсолютно 2 разные страны.
Саакашвили величайший реформатор своего времени, единственной, со всех постсоветских лидеров СССР сумевший провести реальные реформы, которые дали старт в развитии страны у которой, как казалось, нет будущего.
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питання в іншому, йому пропонують "ніщо"! Віце-прем'єр в нашій країні, це ніхто. Такий самий ніхто, як і "губернатор" Одеської області.
Навіщо підставлятись і брати на себе антирейтинг Зелених?
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Треба спитати в самих зелених, мабуть... "Усе змінити - позбутися бюрократії, з часом позбутися податків і трохи відійти від рекомендацій МВФ", - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 6722
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Некоторым здесь ботам бесполезно перечислять факты. Даже самый умный аналитик, тот же Андрей Илларионов для них не авторитет. Важно, что Грузию уже не остановить, реформы успешно прошли (и это в одной из самых коррумпированных стран постсовка) страна идет вперед, ввп растет. Уже никакое пророссийское правительство (опять народ купился на популизм) ничего не остановит. Плохо, что со стороны Зеленского это всего лишь пиар ход. Если в мозгах мышление актера и свое эго, то на выходе имеем то, что имеем. О государстве не думает, только сценарии пишем, чтобы потом в мордоре снимать.
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При всей неоднозначности к саакашвилли, но вот это и будет лакмусовой бумажкой для всей зе власти
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На жаль, тут усе зрозуміло наперед. Йому пропонують стати не лакмусовим папірцем, а туалетним.
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Зелю уже и воскресший Бандукидзе не спас бы. Напрасно Михо подвизался в это дело. Если врачи говорят. что в морг, значит в морг.
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Сейчас этот бездарный грузинский мерин саакашвили, наломает дров и убежит опять в свою голландию!!
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Як буде існувати держава без податків?z🤔
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Запам'ятайте мої слова: мінімум чере пів року, вони будуть звинувачувати Порошенко в тому, що він привів Саакашвілі в Україну.
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Юрию К. Саакашвили оставил такую цветущую грузию, что его до сих пор ищет интерпол и МВС грузии. и осуждён он там по двум уголовным делам! Просрал грузию, проиграл войну и подло сбежал из страны, вот и все достижения саакашвили!! остальное всё пиар, красная пропаганда и враньё. Если он такой незаменимый, почему его не приглашают вновь в грузию?? А спрятался тут, в Украине, за украинским паспортом и вечно клянчит портфели высоких чиновников!! Вор и болтун!! Вот кто этот саакашвили!
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Зеленые остолопы то голобородька то ******* ждут, а виноват у них всегда Порох хотя сами за год своей власти уже в глубочайшей жопе оказались. При Порохе мы жили как в Европе с открытыми границами и достоинством народа, а при вас ган...нах как в совке с закрытыми границами, без денег и смотрящими в глаза Путина как дворняги.
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Вот про злага х.уйла обобщать не надо.
Это прерогатива только Зеуйла.
А что делать, если компромата выше крыши?
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дурка 2.0 берем попкорн ....подьехал наполеон с гор
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вице вице зам зам зам ..по клинингу клозетов...
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Боюсь исполнение второстепенной роли в квартале 95 Михой уже не поможет Украине.
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конец президентства саакашвили ознаменовался кацапским реваншем, в то время как его заслуги в экономике обусловлены в первую очередь ее слабостью во времена шеварнадзе. Да и собственно реформы в Грузии творил покойный Каха Бендукидзе. саакашвили правильнее сравнивать з зеленским - так же эгоцентрик и хвастун. Хотя С все таки хотя бы имеет нормальное образование и политический опыт.
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Нафик надо этот наркоман.
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что там аваков, небось вся подушка мокрая...
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давай Михо дави своих главных врагов - путина и порошенко, Барыга который обогатился в 18 раз за 5 лет президенства в бедной Украине должен сидеть на нарах
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Если чуть чуть отойти от рекомендаций МВФ - то пошел ты *****.
А если без этого нельзя - то идите все *****, уступите место другим.
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Говнометатели ужне начали свое дело против Саакашвили. Типа аргумент, что это не он проводил реформы. Это все равно,что сказать это не премьер и не президент Польши проводил реформы. Это все Бальцерович. Реформы всегда проводит команда (имея общий стратегический план), государственных деятелей, коих в Украине нет. Вернее найдется пара-тройка, но сейчас не у власти. Каха приезжал в Украину в 14 году. Их вдвоем можно было задействовать. Но так и уехал. Зачем Порошенко реформы, если работает схематоз. Проще было выгнать Михеила, да еще напоследок чуть не придушить (несмываемый позор!).
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Тільки но Михайло реалізує свої міркування, тамкі "бізнесмени" як Коломойський, Порошенко, Фірташ і їм подібні виїдуть з країни (якщо встигнуть) з залишками грошей. А 70% вишиватних писак на цьому сайті зіп'ються.
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а как же авакян как ты с ним работать будешь ты же говорил что он вор и преступник.
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Приглашение Саакашвили - не более чем пиар ход для Зеленского (поднять свой рейтинг хоть на время, зная, что у Миши много сторонников). На Украину ему плевать. Конфликт у Михеила будет очевиден. Конфликт против всей системы. И как его не может быть с такой политикой Зеленского и Ермака лечь под Россию. Если у людей отсутствует государственное мышление. Продюсеры/актеры встречаются с голливудскими актерами, как показал опыт, зачем им опытные государственные деятели (меткое замечание Андрея Илларионова в интервью Наталье Влащенко). У человека, который без страха и упрека отдал приказ защитить маленькую страну от агрессии мордора, результат на табло, как говаривал Лобановский. Реформы в Грузии прошли, ввп растет, несмотря на нынешнее пророссийское правительство. Этот двигатель уже не остановить. А мы в состояний падения.
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