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 Політика України
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Все про:Зеленський (5122) РНБО (726) Слуга народу (808) Данилюк-Ярмолаєва (21) Сивохо (73)

 Сивохо повертається. Як ексрадник РНБО бреше про НАТО і "радикалів". ВIДЕО

Чим займається начебто відсторонений радник секретаря РНБО? Як Сергій Сивохо лобіює мир на російських умовах? Чим усе це загрожує ЗЕ!-команді і чому її учасники не помічають, як мчать до прірви?

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190719
 
   
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«Вагон претензій» до Порошенка, що вчинив збройну відсіч ***** і Підараші, і врятував Україну в 2014 ?
Це ну прямо, як з анекдоту:
«-Ето вьі спаслі моего ребенка из проруби?
-Да.
- А куда ви подевали его шапочку ?»
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на мальдивском острове вчинял твой соевый порошенко грозную отсечь врагам,
вместе со всем своим семейным кодлом

за что и был прозван в народе петр 1-й мальдивский

в историю вошел попал в учебники!!

ахахаха
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У тебя действительно настолько серьезно нарушено мышление?
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осел оманский лобызался с Патрушевым и летел самолетом Медведчука то не зрада,а ерунда,главное шо Пэдро на мальдивах видпочивав ,ото зрадонька!
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Дружба с гепойтрухановым , не посадка рыгоаналов , Свикарчуки , судебная недореформа . И много чего еще . Неужели мы украинцы такие беспомощные , что должны выбирать между вором и предателем . И самое главное Порошенко подорвал веру людей в идеалы майдана . Это не ВАГОН ПРЕТЕНЗИЙ ,это расстрелять суку .
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Подорвал веру зебилов, а люди - они всё видят.
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В мене, наприклад, теж до нього вагон претензій. Найбільша і основна - нереформовані суди, прокуратура і т.п.
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А еще она сказала, что надо возвращать Саакашвили, он ах какой мыныстр будет....
Для меня Янина, фсё.
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Посмотрим...
Не на Сааку, с ним все ясно, а на нее.
Каждый имеет право на ошибку. (с)
В том числе и я.

Буду рад, если про Сааку я ошибусь, но скорее всго, нет.
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Ну хоть частично прозрела. Или соевая пайка урезана?
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Одно радует, что у придурка - кацапская фамилия.
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Нет у неё претензий к Потрошенке. Ибо платит он ей не хило. Платит за этот бред из минстецевских методичек, про "кучу претензий, но другого выбора НЕТ". Сивохо повертається. Як ексрадник РНБО бреше про НАТО і "радикалів" - Цензор.НЕТ 1188
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А які претензії можуть мати до Пороха, ті хто казав, що гірше не буде. По приколу буде ще гірше ніж зараз, але вииний буде Порошенко. Тут клініка.
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Гівно- не тоне! Сьогодні мабуть такий день-повспливало все лайно на хвилі ЗЕ ! Який **********- такі й "кадри" (Сракашвілі виринув з унітаза)!
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Вопрос: - а кто его выбрал ?
73% от куда ?
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В новітній історіі Україні є людина, якою ми можемо пишатись і будемо пишатись. Це дуже приємно і за це ми йому дякуємо. Дякуємо Петре Олексійовичу за те що Ви були, Є, і дай Вам Бог ще довго бути !!!

Сивохо возвращается. Как экс-советник СНБО врет о НАТО и "радикалах" - Цензор.НЕТ 8887
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Наверное хочет еще раз в шнопак получить!
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овезите его к сепарам в лугандон пущяй там насаждает свой срусский мир...
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Не пустят. Нах он им там нужен. Он нужен в Киеве что бы гадить.
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Дегенератные обосцаный клоун, такое же чмо, как и Зеленский.
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Цензор - "Чем занимается вроде бы отстраненный советник секретаря СНБО? Как Сергей Сивохо лоббирует мир на российских условиях.........."
Сивохо возвращается. Как экс-советник СНБО врет о НАТО и "радикалах" - Цензор.НЕТ 3148
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Зебилы, вот этот с@ыкун и есть ваш кумир? А если он начнет сра@ься во время попойки? Тогда что? Вы его в святые запишете?
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После этих событий у Корбана состоялась неприятная беседа с Порошенко.
«Знаете, когда ты разговариваешь с Порошенко, из двух человек разговаривает только один - это он. Вставить что-то очень тяжело. Мне, естественно, удалось вставить, естественно, ему не понравилось то, что я вставил. Я считаю, что он несет полную ответственность за эту операцию.
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Элизе - самая рашепропагандопомойка, куда ты лазишь?
Не ходи туда больше.

А бред Корбана - попытка отвести ответственность от шефа, Каломойши. Именно отжимать ЗУГРЭС у Ахметова он и направил туда ребят, которых использовал втемную, цинично, в своих интересах.
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Есть расследование ТСК. Там все есть про Порошенко, который угнал технику на парад, оголив фронт.
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если разговор Корбана с Порошенко был о том что Корбан перданул, якобы "пьяный порошенко приказал бомбить илловайск", то Пороху с этим мудаком действительно разговаривать было не о чем.
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тю.. А шо гєна так довго мовчав?? Сьомий рік війни..Лише вчора спромігся перднути..
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Сектор Д фактически был уничтожен россиянами. И фактически сектор Д, где и находился Иловайск, в общем-то было понятно, что оттуда нужно уходить. И уходить очень быстро, иначе там будет огромное количество жертв», - добавил он.

Источник: https://elise.com.ua/2020/04/21/korban-pyanyj-poroshenko-lichno-daval-prikaz-bombit-ilovajsk-eto-bylo-bezumie-video/ © ELISE JOURNAL

То це саме тому хомчак так швиденько дриснув з Іловайську? Так поспішав, що навіть підлеглих не попередив, а під кулі підставив?? Ню-ню.. Сподіваюсь, прийде час і корбан та хомчак відповість за Іловайськ.
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проа отреформировать потужно эту многослойную алкосцывуху, ну и в ухо ему насцать.
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Ні, ви, зебіли, виберете цю сцивуху наступним президентом.
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Сказочник. Было много фото телеграмм Муженко, есть его интервью как сывочолый мародер давал приказ
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а надо было бросать Сенину орду без поддержки? бросить добровольцев, которые возомнили себя батьками Махно?
и шоб вы тогда пели - Порошенко бросил добровольцев?
типа сейчас вы не то же поете.
хватит ахинею плести. Украине нереально повезло с Порохом в 14 году. А украинцам не хватает мозгов это понять. Даже сейчас, год спустя правления Бубочки Дзякулы.
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мыролюбец из винницы невиноват?он просто мимо проходил? это все сделала Зинка?
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Корбан: «Пьяный Порошенко лично давал приказ бомбить Иловайск. Это было безумие»


После этих событий у Корбана состоялась неприятная беседа с Порошенко.
«Знаете, когда ты разговариваешь с Порошенко, из двух человек разговаривает только один - это он. Вставить что-то очень тяжело. Мне, естественно, удалось вставить, естественно, ему не понравилось то, что я вставил. Я считаю, что он несет полную ответственность за эту операцию.
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слухай, трололо, а ти міг би не викладати тут фейки з російських пропагандистських помийок? Оно, чухай на срувесну, там таке *******, будеш в тому зоопарку у фаворі з такими "інтерв"ю"..
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Elise Journal - Інфосмітники України

Elise Journal - новинний каталог, який специалізується на публікації гучних та провокативних заголовків в статтях, але які не мають відношення до реальності. Контактів звісно немає. https://www.fake.net.ua/reestr/infosmitniki/item/elise-journal-infosmitniki-ukrajini
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Наверно наша Украина не состоится как единое мощное независимое сильное 7осударство ещё долго ..
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Пол беды, если он просто полезный идиот..хуже, если всё понимающий и системно работающий на путлеровский рашистский режим...
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***** бедоносец - очарованным им превращается в тлен, а сивохо в говно. Где ум у человека? Вместо того, чтобы лугандонятам к которым и относится сивохо, признаться - да, виноваты, ***** попутал, простите, хотим вернуться... Нэнька добрая - она простит. Так нет это шобло-*****ёбло старается сделать виноватой всю Украину, то бишь сделать из Украины лугандон. Российская Империя 300 лет пыталась из Украины сделать Россию и надорвалась. РИ развалилась, СССР тоже, сейчас параша уже доходит. Поэтому нам уже надо думать не как мы вернём лугандон и Крым, а как ещё прирасти Кубанью и землями до Пскова, Тулы и Волги.
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Сивохо, ОПЗЖ и "слуги народа" плохо кончат.
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Так о чем речь?

Путин-подонок разыграл нац.карту Крыма-Донбасса. На Донбассе не удалось захватить всю область Донецкую и Луганскую, удалось захватить часть. Теперь эта часть фактически принадлежит фактически России так называемой федерации. О чем речь! С кем договариваться. Наёмники на ОРДЛО уже мечтают только про Россию. Да им не светит в Украине никаких выплат, максимум амнистия, а то просто тюрьма-отсидка. Но они хотят премии за свои убийства. Эти премии поощрения и награды им будет давать подонок-путин.
Поэтому. Все кто воюет на стороне боевиков все не хотят никакой Украины. Как в таких условиях можно включить ОРДЛО в состав Украины? Это абсурд. Пусть Сивоха поедет в ОРДЛО и спросит хотят ли они войти в состав Украины? Ну хоть как то, даже на условиях которые предлагает подонок-пути они не захотят в состав Украины. Так о чем речь? Сивохо тут ничем помочь не сможет. Может он и хочет как то ввести Донбасс в Украину но это абсурд. Я утверждаю, пока Россия не откажется от агрессии против Украины и не захочет мира с ней Донбас добровольно не соединится с Украиной. Никакой Сивохо и им подобные не помогут.
Это блеф!
Просто возня и видимость деятельности за мир.. Даже если и представить себе что Сивохо и его кураторы хотят мира, но сами ОРДЛовцы не хотят никакого мира, они ни разу не говорят про мир.
Смотри!
Главари ОРДЛО выступают только с агрессивными речами и обвинениями в сторону Украины. Они даже умеренного Зеленского не признают, о чем тогда речь. И самого Сивохо не признают. Думаю что даже того же самого Медведчука или Бойко или Рабиновича поставить на Президенты Украины эти боевики не признают их и не запросят мира.... Возможно мира хотят простые Донедчане такие как Сивохо, но они не имеют никакого влияния и полностью зависят от российских боевиков.
Сатана здесь правит бал!
На Донбассе вся власть и полное господство принадлежит военнизированным силам Хунта! Ни один гражданский там на Донбасе и тем более на Луганщине не имеет никаких прав. За малейшеее возраажение.. простое слово своего мнения там подвал. На Донбассе о мире никто не заикается, причем здесь адвокат Донбасса Сивохо? Как можно говорить о мире если идет постоянная стрельба на фронте... Надо хотябы маленький шаг сделать что бы не стреляли на фронте. Попросту если Сивоха остановит стрельбу и зафиксирует ту границу которая установилась между Украиной и РФ-(ОРДЛО). Вот это!
Пусть Сивоха поможет остановить убийства через границу между Россией-ОРДЛО и Украиной. И это уже будет позитив, а так просто БЛЕФ.
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Таких от сивох потрібно позбавляти громадянства а не давати такі посади
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Полный мудак! Видео посмотрел 3 минуты, и так всё понятно. Есть вопрос к Зеленскому - почему он держит на посту главы своего Офиса врага Украины ермака и, как следствие этого, появляется ватный долбень сивохо в советниках у главы РНБО, что вообще происходит? Я не за Зеленского переживаю, которому сивохи с ермаками рейтинг валят, мне за страну больно.
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Це огидне, жирне чмо, на прізвисько сівохо є обличчям ******** української влади і персонально презіка Зеленського...
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