 Сивохо повертається. Як ексрадник РНБО бреше про НАТО і "радикалів". ВIДЕО

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"У НАТО не можуть вступити країни з внутрішнім конфліктом. У нас, на жаль, є бойові дії", - радник секретаря РНБО Сивохо. ВIДЕО
Сивохо і примирення: За що радник секретаря РНБО дістав по шиї. ВIДЕО
Сивохо про звільнення: "Клеркам з РНБО більше не цікава тема Донбасу"
Команда РНБО працює над створенням Нацплатформи примирення і єдності, - Сивохо
Сивохо звільнили з посади радника секретаря РНБО на громадських засадах
Це ну прямо, як з анекдоту:
«-Ето вьі спаслі моего ребенка из проруби?
-Да.
- А куда ви подевали его шапочку ?»
вместе со всем своим семейным кодлом
за что и был прозван в народе петр 1-й мальдивский
в историю вошел попал в учебники!!
ахахаха
Для меня Янина, фсё.
Не на Сааку, с ним все ясно, а на нее.
Каждый имеет право на ошибку. (с)
В том числе и я.
Буду рад, если про Сааку я ошибусь, но скорее всго, нет.
73% от куда ?
«Знаете, когда ты разговариваешь с Порошенко, из двух человек разговаривает только один - это он. Вставить что-то очень тяжело. Мне, естественно, удалось вставить, естественно, ему не понравилось то, что я вставил. Я считаю, что он несет полную ответственность за эту операцию.
Не ходи туда больше.
А бред Корбана - попытка отвести ответственность от шефа, Каломойши. Именно отжимать ЗУГРЭС у Ахметова он и направил туда ребят, которых использовал втемную, цинично, в своих интересах.
Источник: https://elise.com.ua/2020/04/21/korban-pyanyj-poroshenko-lichno-daval-prikaz-bombit-ilovajsk-eto-bylo-bezumie-video/ © ELISE JOURNAL
То це саме тому хомчак так швиденько дриснув з Іловайську? Так поспішав, що навіть підлеглих не попередив, а під кулі підставив?? Ню-ню.. Сподіваюсь, прийде час і корбан та хомчак відповість за Іловайськ.
и шоб вы тогда пели - Порошенко бросил добровольцев?
типа сейчас вы не то же поете.
хватит ахинею плести. Украине нереально повезло с Порохом в 14 году. А украинцам не хватает мозгов это понять. Даже сейчас, год спустя правления Бубочки Дзякулы.
После этих событий у Корбана состоялась неприятная беседа с Порошенко.
«Знаете, когда ты разговариваешь с Порошенко, из двух человек разговаривает только один - это он. Вставить что-то очень тяжело. Мне, естественно, удалось вставить, естественно, ему не понравилось то, что я вставил. Я считаю, что он несет полную ответственность за эту операцию.
Elise Journal - новинний каталог, який специалізується на публікації гучних та провокативних заголовків в статтях, але які не мають відношення до реальності. Контактів звісно немає. https://www.fake.net.ua/reestr/infosmitniki/item/elise-journal-infosmitniki-ukrajini
Путин-подонок разыграл нац.карту Крыма-Донбасса. На Донбассе не удалось захватить всю область Донецкую и Луганскую, удалось захватить часть. Теперь эта часть фактически принадлежит фактически России так называемой федерации. О чем речь! С кем договариваться. Наёмники на ОРДЛО уже мечтают только про Россию. Да им не светит в Украине никаких выплат, максимум амнистия, а то просто тюрьма-отсидка. Но они хотят премии за свои убийства. Эти премии поощрения и награды им будет давать подонок-путин.
Поэтому. Все кто воюет на стороне боевиков все не хотят никакой Украины. Как в таких условиях можно включить ОРДЛО в состав Украины? Это абсурд. Пусть Сивоха поедет в ОРДЛО и спросит хотят ли они войти в состав Украины? Ну хоть как то, даже на условиях которые предлагает подонок-пути они не захотят в состав Украины. Так о чем речь? Сивохо тут ничем помочь не сможет. Может он и хочет как то ввести Донбасс в Украину но это абсурд. Я утверждаю, пока Россия не откажется от агрессии против Украины и не захочет мира с ней Донбас добровольно не соединится с Украиной. Никакой Сивохо и им подобные не помогут.
Это блеф!
Просто возня и видимость деятельности за мир.. Даже если и представить себе что Сивохо и его кураторы хотят мира, но сами ОРДЛовцы не хотят никакого мира, они ни разу не говорят про мир.
Смотри!
Главари ОРДЛО выступают только с агрессивными речами и обвинениями в сторону Украины. Они даже умеренного Зеленского не признают, о чем тогда речь. И самого Сивохо не признают. Думаю что даже того же самого Медведчука или Бойко или Рабиновича поставить на Президенты Украины эти боевики не признают их и не запросят мира.... Возможно мира хотят простые Донедчане такие как Сивохо, но они не имеют никакого влияния и полностью зависят от российских боевиков.
Сатана здесь правит бал!
На Донбассе вся власть и полное господство принадлежит военнизированным силам Хунта! Ни один гражданский там на Донбасе и тем более на Луганщине не имеет никаких прав. За малейшеее возраажение.. простое слово своего мнения там подвал. На Донбассе о мире никто не заикается, причем здесь адвокат Донбасса Сивохо? Как можно говорить о мире если идет постоянная стрельба на фронте... Надо хотябы маленький шаг сделать что бы не стреляли на фронте. Попросту если Сивоха остановит стрельбу и зафиксирует ту границу которая установилась между Украиной и РФ-(ОРДЛО). Вот это!
Пусть Сивоха поможет остановить убийства через границу между Россией-ОРДЛО и Украиной. И это уже будет позитив, а так просто БЛЕФ.