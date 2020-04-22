 Столична влада закупила препарати на 101 млн грн для лікарень, в яких лікують COVID-19, - Кличко. ВIДЕО

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив на пресконференції в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Йдеться про 17 найменувань медичних препаратів. Це антибіотики, противірусні та протизапальні препарати, інші медикаменти. На їх закупівлю місто виділило 101 млн грн. І доставка ліків вже почалася в певні опорні лікарні для прийому хворих на коронавірус", - сказав Кличко.

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Він зазначив, що це суттєва допомога і додатковий ресурс для столичних лікарень, бо закупівля лікарських засобів з 1 квітня - з початку другої хвилі медичної реформи - відбувається безпосередньо медустановами за кошти Національної служби здоров'я, і ​​цих грошей, за словами мера столиці, не вистачає .

Мер Кличко також розповів, що на сьогодні в мережі комунальних аптек "Фармація" в достатній кількості є маски, рукавички і дезінфектори.

"За останній місяць КП "Фармація" придбало 550 тис. одноразових масок. Вони сьогодні в достатній кількості є в мережі комунальних аптек. Крім того, місто замовило і купило в українських виробників 100 тис. марлевих масок, їх також можна купити в аптеках "Фармації". також Київ отримав 100 тис одноразових масок від соціально-відповідального бізнесу. Їх передали медикам, поліції, рятувальникам і працівникам комунальних служб", - повідомив Кличко.