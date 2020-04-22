 На Львівщині спалах Covid-19 серед медиків - пацієнтка приховала контакти з хворою: "Аж на третій раз вона розповіла, що у неї була родичка з Італії". ВIДЕО

На Львівщині жінка, яка контактувала з хворою на коронавірус родичкою, приховала інформацію і наразила на небезпеку 35 медиків. Буквально за 2 кілометри від Львова довелося закрити сімейну амбулаторію через масове зараження. Тут обслуговувалося 6 тисяч осіб, йдеться в сюжеті "Надзвичайних новин", передає Цензор.НЕТ.
Амбулаторію офіційно визнали осередком небезпечної хвороби. Зазначається, що вже підтвердили коронавірус у двох медиків, вони на лікуванні.
Спеціальні захисні костюми мають тільки ті медики, які безпосередньо контактують з хворими на коронавірус, а всі інші розраховують на наявність совісті та відповідального ставлення до них.
То харе вже вам брехати та стрілки переводити.
"На Львовщине женщина, контактировавшая с больной коронавирусом родственницей, скрыла информацию и подвергла опасности 35 медиков"
"уквально в 2 километрах от Львова пришлось закрыть семейную амбулаторию из-за массового заражения. Здесь обслуживалось 6 тысяч человек"