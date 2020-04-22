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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Здоров'я
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 На Львівщині спалах Covid-19 серед медиків - пацієнтка приховала контакти з хворою: "Аж на третій раз вона розповіла, що у неї була родичка з Італії". ВIДЕО

Коронавірус підтвердили у двох медиків амбулаторії, вони перебувають на лікуванні.

На Львівщині жінка, яка контактувала з хворою на коронавірус родичкою, приховала інформацію і наразила на небезпеку 35 медиків. Буквально за 2 кілометри від Львова довелося закрити сімейну амбулаторію через масове зараження. Тут обслуговувалося 6 тисяч осіб, йдеться в сюжеті "Надзвичайних новин", передає Цензор.НЕТ.

Амбулаторію офіційно визнали осередком небезпечної хвороби. Зазначається, що вже підтвердили коронавірус у двох медиків, вони на лікуванні.

Спеціальні захисні костюми мають тільки ті медики, які безпосередньо контактують з хворими на коронавірус, а всі інші розраховують на наявність совісті та відповідального ставлення до них.

Дивіться також: За минулу добу COVID-19 в Україні виявили у 107 медпрацівників та 32 дітей, - Степанов. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190640
 
 
 Топ коментарі
 
Долго думал перед тем ка ляпнуть??!🥳🥳🤦
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Порохоботы и думать? Два этих слова в одном предложении не гармонируют.
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Так, найбільш хамовита і безповідальна частина населення- саме лохторат ЗЕ.
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несдержанная несмогла тайну сохранить, надо было на 100 раз рассказать что бы уже и лечить некого было.
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наоборот скромница долго сдерживалась а так чесалось похвастаться...
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а хтось вважае , щ о якщо вона дещо "говорить" , то вона е НомоСапіенс - аж ніяк...., у багатьох Пси та Коти РОЗУМНІШШІ....
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100% она голосовала за владимира зеленских. зебилам абсолютно насрать даже на своих зебобиков На Львовщине вспышка Covid-19 среди медиков - пациентка скрыла контакты с больной: "Аж на третий раз она рассказала, что у нее была родственница из Италии" - Цензор.НЕТ 6030
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Долго думал перед тем ка ляпнуть??!🥳🥳🤦
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Порохоботы и думать? Два этих слова в одном предложении не гармонируют.
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Welle ты уже походу больше года не думаешь
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ЗЕбіл він і в Африці ЗЕбіло!!! Думати це не його фішка...коли вже настане ваше ЗЕбільне "хуже нє будєт"?!? Скільки років ще чекати?!?
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Так, найбільш хамовита і безповідальна частина населення- саме лохторат ЗЕ.
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От тільки чомусь, коли починають з'ясовувати, за кого саме голосував якийсь окремо взятий особливо безвідповідальний покидьок - найчастіше віходить - що за Порошенко.
То харе вже вам брехати та стрілки переводити.
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Извините, но заглавный текст новости несколько "по-дебильному написан". У многих есть родственники в других странах, но это не может само по себе являться причиной для заражения. А вот непосредственные встречи с ними - другое дело, о чем уже узнаешь из самой статьи.
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Ну, значит правильный протокол лечения применять к ней после двух неправильных. Как ты к людям, так и они к тебе.
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Медикам обещали повышение зарплат в 3 раза. Так вот, стало очень удобно врачу уйти на больничный. То есть, перестать делать ту работу, за которую предусмотрена повышенная оплата труда, но эту оплату получать. Надбавку за время нахождения на больничном не вижу смысла платить.
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Перед смертю призналась, бідна. Боялась штрафу 17 тисч.
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Какое падло этот нарид....
"На Львовщине женщина, контактировавшая с больной коронавирусом родственницей, скрыла информацию и подвергла опасности 35 медиков"
"уквально в 2 километрах от Львова пришлось закрыть семейную амбулаторию из-за массового заражения. Здесь обслуживалось 6 тысяч человек"
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Как-то непатриотично себя повела, вроде из самой патриотической области
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Шо за бредятина "подвергла опасности 35 медиков". По засосам что ли прошлась. Дебилы
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