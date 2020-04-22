 "Чому не запакували і не вивезли?": Мер Івано-Франківська Марцінків розпорядився вивезти ромів на Закарпаття. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це глава міста повідомив на щотижневій оперативній нараді.

"Також цигани, ні, точніше, особи ромської національності. Ми вже бус давали. Вивезли їх на Закарпаття. Чому вони й далі тут?", - зазначив він.

За словами начальника міського управління з питань надзвичайних ситуацій Ігоря Влізло, 12 осіб відмовилися їхати.

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"Що значить відмовилися? А чому не запакували? Є поліція. До наступного вівторка ви повинні вирішити цю проблему. Ми вам автобус дали. Поліція просила дати автобус - дали. Чому не запакували і не вивезли?" - сказав мер міста.

На оперативній нараді прозвучала інформація, що правоохоронці вивезли з Івано-Франківська десять осіб ромської національності та на кордоні передали їх закарпатській поліції.

"Це треба другу ходку зробити", - додав Марцінків.