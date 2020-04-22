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 Суспільство
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Все про:Закарпаття (931) Івано-Франківськ (164) цигани (82) Марцінків (26)

 "Чому не запакували і не вивезли?": Мер Івано-Франківська Марцінків розпорядився вивезти ромів на Закарпаття. ВIДЕО

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків дав доручення вивезти людей ромської національності з міста в Закарпатську область. Однак з цим завданням правоохоронці не впоралися повністю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це глава міста повідомив на щотижневій оперативній нараді.

"Також цигани, ні, точніше, особи ромської національності. Ми вже бус давали. Вивезли їх на Закарпаття. Чому вони й далі тут?", - зазначив він.

За словами начальника міського управління з питань надзвичайних ситуацій Ігоря Влізло, 12 осіб відмовилися їхати.

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"Що значить відмовилися? А чому не запакували? Є поліція. До наступного вівторка ви повинні вирішити цю проблему. Ми вам автобус дали. Поліція просила дати автобус - дали. Чому не запакували і не вивезли?" - сказав мер міста.

На оперативній нараді прозвучала інформація, що правоохоронці вивезли з Івано-Франківська десять осіб ромської національності та на кордоні передали їх закарпатській поліції.

"Це треба другу ходку зробити", - додав Марцінків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190623
 
   
 Топ коментарі
 
зараз почнеться вереск про хвашистів..
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Бля!!!!Мени вин ПОДОБАЕТЬСЯ!!!!ЧЫСТО УПАКОВАТЬ ИНДЕЙЦЕВ!!!!!!АХАХАХАХ!!
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А кому сдались ромы на Закарпатье? Лучше за поребрик.
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зараз почнеться вереск про хвашистів..
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***!!!!Мени вин ПОДОБАЕТЬСЯ!!!!ЧЫСТО УПАКОВАТЬ ИНДЕЙЦЕВ!!!!!!АХАХАХАХ!!
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маниту с тобой, иванов... они не индейцы, коренные американцы, они - индусы, сбежавшие от индийских корней, откровенно презираемая каста... они, как руские, ни корней, ни истории... только и знают, шо выдумывают про украденный гвоздь с креста...
Короче, не цепляй мокасины Гайаваты на цыганву, иванов...
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А кому сдались ромы на Закарпатье? Лучше за поребрик.
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передали их закарпатской полиции.Источник: https://censor.net.ua/v3190623

Берут значит нужны.
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У них там резервація біля Мукачево. Сморід неймовірний.
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запустите в леса Закарпатья пару тысяч курей - и рубироид сам сбежится на то место.
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Я бы их вообще на какой-то остров вывез.
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Где? В Арктике? Там снега, как конь на...топтал... можно лепить золотые фиксы и вставлять в рот чукчам и хантам...
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Спочатку Наполеон, а потім Адольф Алоїзович пропонували вивезти євреїв на Мадагаскар. Ідея є, а як її реалізувати?
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И в Киеве бы тоже не мешало. Причем куда то лучше на историческую родину - в Румынию.
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Ага, мадьяров - на северный Урал, турков - в пустыню Гоби, болгар - в Поволжье и т.д. "Чому не запакували і не вивезли?": Мер Івано-Франківська Марцінків розпорядився вивезти ромів на Закарпаття - Цензор.НЕТ 8122
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через некоторое время такие вопросы будут задавать о слугонародцах...
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Руслан Марцинкив родом из с Бобровица Черниговской области. Уже бус давали. Почему он дальше здесь? Что значит отказался? А почему не запаковали? Есть полиция. До следующего вторника должны решить эту проблему.Автобус дали. Полиция просила дать автобус - дали. Почему не запаковали и не вывезли?
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Они же как бумеранг, вернуться быстро, смысл, разве что прокатить их на автобусе)))
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с Бобровица- це місто кацап. Вчи географію
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основная суть этого народа... + наркоторговля + привокзальные разводы....+ психология для кидка лохов...

"Чому не запакували і не вивезли?": Мер Івано-Франківська Марцінків розпорядився вивезти ромів на Закарпаття - Цензор.НЕТ 2873
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в Европе они успешно освоили грабежи и рэкет.
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развиваются значит....
не стоят на месте... "Чому не запакували і не вивезли?": Мер Івано-Франківська Марцінків розпорядився вивезти ромів на Закарпаття - Цензор.НЕТ 7145
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Блин, одни рассисткие комментарии... За что вы все так не любите черножопых?
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Мэр Ивано-Франковска Марцинкив распорядился вывезти ромов на Закарпатье. А на каком основании. Они граждане Украины. Находясь в И Франковске законы не нарушают. А если нарушают то им к МВД а не Закарпатье. Ромская национальность это кто румыны? Однажды слышал от цыгана версию, что все цыгане выходцы из Индии. Так может лучше их на исконные земли в Индию отправлять.
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Я сомневаюсь, что у этой цыганвы есть паспорта, да ещё и с регистрацией. Они такие же "закарпатцы", как и "ивано-франковцы". И чем мусора руководствуются- вообще непонятно. "Чому не запакували і не вивезли?": Мер Івано-Франківська Марцінків розпорядився вивезти ромів на Закарпаття - Цензор.НЕТ 6447
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попробуйте дустом, коронавирус их никуя не берет!
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