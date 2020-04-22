 За минулу добу COVID-19 в Україні виявили у 107 медпрацівників та 32 дітей, - Степанов. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За минулу добу захворіли 467 осіб, з них 32 дитини та 107 медичних працівників", - сказав він.

90 людей госпіталізували, а 13 осіб померли за останню добу.

"При цьому 57 пацієнтів одужали, серед них 9 дітей", - додав Степанов.

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