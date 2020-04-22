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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Здоров'я
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 За минулу добу COVID-19 в Україні виявили у 107 медпрацівників та 32 дітей, - Степанов. ВIДЕО

Водночас 57 пацієнтів одужали, серед них 9 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За минулу добу захворіли 467 осіб, з них 32 дитини та 107 медичних працівників", - сказав він.

90 людей госпіталізували, а 13 осіб померли за останню добу.

"При цьому 57 пацієнтів одужали, серед них 9 дітей", - додав Степанов.

Також читайте: МОЗ не допустить звільнення медпрацівників під час реалізації другого етапу медреформи, - Степанов

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190613
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто зараз близько 1200 інфікованих медиків, а Степанов ще працює. Ви таку владу хотіли, зебіли?
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Швидкого одужання лікарям і дітворі. Захисні костюми з Південної Кореї вже забрали? Чи, через те , що їх Порох купив, то обійдуться лікарі і без костюмів
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Степанов прославиться тим, що створив умови для зараження медиків під час пандемії. Мені здається, що після Мрець-65 цей діяч засидівся в кріслі міністра.
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Степанов прославиться тим, що створив умови для зараження медиків під час пандемії. Мені здається, що після Мрець-65 цей діяч засидівся в кріслі міністра.
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Тобто зараз близько 1200 інфікованих медиків, а Степанов ще працює. Ви таку владу хотіли, зебіли?
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О, а його дружина має непоганий гешефт на медикаментах!
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За добу вірус виявлений в 107 медпрацівників . Ще два тижні і більше не буде кому надавати медичну допомогу захворілим .
Зебіли при владі, ви там що, вже зовсім з розуму по#уїли? Хоч ви того і не варті але вас також не буде кому лікувати
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Можливо, в цьому і задумка. "Братськогонарід" прийде на допомогу "мишебратьям"
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Питання не до влади, питання до тих, хто цю владу обрав.
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Швидкого одужання лікарям і дітворі. Захисні костюми з Південної Кореї вже забрали? Чи, через те , що їх Порох купив, то обійдуться лікарі і без костюмів
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Рейтинг Шмаклі набагато важливіший, ніж якісь лікарі.
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А у нас головний знову дав інтерв'ю в газету, в якому розповів як медики всім забезпечені. Ну, таки правда- мені видали п'ять пар рукавичок, десять масок і літр рідкого господарського мила.
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у вас же почти нет больных, от кого тогда заражаются медики?
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Нас планировали открывать поэтапно, в течение месяца. До 6 апреля мы должны были сто коек развернуть, после 6-го и до 13-го еще сто коек, ну и после 13-го еще сто коек. Но в связи с такой волной пациентов все 300 коек были развернуты в первые 10 дней.

У нас есть служба контроля. Когда мы надеваем на себя защитные средства, специально обученные ребята нас тщательно проверяют, чтобы было все герметично.

Вся работа в «грязной» зоне ведется, по сути, в электронном виде: по рации, по телефону, по компьютеру. Мы не можем вести документацию на бумаге, потому что ее нельзя выносить. Если нужно переслать что-то [в «чистую» зону], просто делаем фотографию.
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Если что это цитата врача масковской клиники. Я не доктор.)
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В ситуации с эпидемией, медики относятся к той категории людей, которые больше всего подвержены риску заражения, поэтому обеспечение медработников средствами защиты - задача первой необходимости. Кто-нибудь из играющих буем на рояле об этом подумал? Зебил - кремлёвская марионетка, которая способствует ФСБэшным тварям уничтожать Украину.
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