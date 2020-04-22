 За минулу добу COVID-19 в Україні виявили у 107 медпрацівників та 32 дітей, - Степанов. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"За минулу добу захворіли 467 осіб, з них 32 дитини та 107 медичних працівників", - сказав він.
90 людей госпіталізували, а 13 осіб померли за останню добу.
"При цьому 57 пацієнтів одужали, серед них 9 дітей", - додав Степанов.
Зебіли при владі, ви там що, вже зовсім з розуму по#уїли? Хоч ви того і не варті але вас також не буде кому лікувати
У нас есть служба контроля. Когда мы надеваем на себя защитные средства, специально обученные ребята нас тщательно проверяют, чтобы было все герметично.
Вся работа в «грязной» зоне ведется, по сути, в электронном виде: по рации, по телефону, по компьютеру. Мы не можем вести документацию на бумаге, потому что ее нельзя выносить. Если нужно переслать что-то [в «чистую» зону], просто делаем фотографию.