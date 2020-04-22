 Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 22 квітня зафіксовано 467 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 6592, померли 174 особи, 424 - одужали, - МОЗ
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 22 квітня зафіксовано 467 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 6592, померли 174 особи, 424 - одужали, - МОЗ
По данным Минздрава в Украине проведено свыше 60 000 тест-анализов. Цифра эта достаточно условна. Скорее можно говорить "списали на проведение". Реальное количество ПЦР-тестов (а только они достоверны) по данным региональных источников на 19.04.2020 составляло 4490. Сколько там списало министерство - это Степанов знает.
Хороший мальчик, во время эпидемии можно рубить капусту в полный рост, знает свое дело.