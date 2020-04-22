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 Почаївську Свято-Успенську лавру закрили на карантин, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На в'їздах до Почаєва оснащено чотири карантинні пости. На них цілодобово несуть службу поліцейські, рятувальники та військовослужбовці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо всі дотримуватимуться правил безпеки, реалістично планувати відпустку на другу половину літа, - Криклій

Правоохоронці та військові стежать за дотриманням карантинних обмежень, з'ясовують маршрут і мету поїздки людей, здійснюють температурний скринінг, проводять роз'яснювальну роботу, якщо потрібно - здійснюють санітарну обробку транспорту.

"Заїжджати в місто чи виїжджати з нього дозволено лише медикам, працівникам соціальних служб та людям, які забезпечують населений пункт продовольством, лікарськими засобами та спецтранспорту", - заявив начальник ГУНП у Тернопільській області Олександр Богомол, який перевірив роботу карантинних постів.

Також повідомляється, що з 21 квітня Почаївську Свято-Успенська лавру закрили на карантин.

Поліцейські звертаються до мешканців Почаєва дотримуватися обмежувальних заходів та без потреби не виходити з дому.

Читайте також: Через багатолюдні великодні служби, які відбулися в Почаївській і Святогірській лаврах, карантин можуть не пом'якшити, - міністр Кабміну Немчінов

Почаївську Свято-Успенську лавру закрили на карантин, - Нацполіція 01
Почаївську Свято-Успенську лавру закрили на карантин, - Нацполіція 02
Почаївську Свято-Успенську лавру закрили на карантин, - Нацполіція 03

Нагадаємо, на Великдень в українські церкви прийшли 130 тисяч вірян. За даними Нацполіції, богослужіння в майже 14 тис. храмів України відбулися без порушень, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину.

У Тернопільській області поліція зафіксувала порушення карантину в Почаївській лаврі, в храм під час Великоднього богослужіння пустили вірян, попри встановлені обмеження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці встановлюють усіх, хто був у Святогірській лаврі на Великдень для проходження ними обсервації, - глава Донецької ОДА Кириленко

На позачерговому засіданні районної комісії з ВТЕБ і НС було ухвалено рішення, що в місті Почаїв з наступного дня запроваджується заборона на в'їзд/виїзд. Обмеження пов’язані з тим, що за добу кількість випадків COVID-19 подвоїлася і досягла 42 осіб.

Заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак прогнозує, що спалах кількості випадків інфікування COVID-19 в Україні після багатолюдних великодніх служб може бути через п'ять-десять днів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190574
 
 
 Топ коментарі
 
Це треба було зробити ще перед Великоднем!
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Це тільки я не в*їжджаю у "геніальні" рішення зе-влади ?
Тепер "доблесна" поліція ШУКАЄ тих, хто був на Великодніх службах, щоб запхати їх на обсервацію. ???
Ось ще =закрили= цю Лавру на =карантин=.

А де були раніше і чому не закрили ці фсб-шні притони ДО свят, а фактично це треба було зробити разом з введенням карантину. Без питань.

А зараз вони демонструють "роботу".
Тьху.
Барани натуральні.
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цей гундяєвський гнидник потрібно давно зачинити і відправити в обсирацію!
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Зачем ? Естественный отбор. На несколько сотен дебилов станет меньше!
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Эти дебилы пойдут в магазины, в аптеки, попадут в больницы и будут заражать других людей.
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Какой нормальный человек сейчас куда то ходит ?
Они будут заражать таких же, как и они дебилов, а это нормально)
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Нормальным людям тоже нужно иногда что-то кушать. И заказывать доставку домой не везде возможно и не для всех приемлемо, да и не обеспечивает 100% безопасности.
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Такое впечатление ,что тот Владимир которому вы отвечаете голодает или обзавёлся роботом Почаевскую Свято-Успенскую лавру закрыли на карантин, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9018
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У меня есть 2 раба, как и у любого нормального украинца.
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Два раба это хорошо, хотя и не понятно откуда взялись. А вот отсутствие мозга это плохо, хотя и вполне понятно для избирателей клована.
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я бы даже сказал - опазділи, а так так - значення не мае вже зара....
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із карантину лавра має вийти оновленою, з повною заміною особового складу
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Шмигаль вивозь мацковських попів нах Ростов, щоб і духу їхнього в Почаєві не було.
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Скінємся,кто чєм может,братья ! (і банк скрєпний)
Почаевскую Свято-Успенскую лавру закрыли на карантин, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3892
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Я бы дал за целенаправленное заражение прихожан по 10 лет тюрьмы. Кто может дать больше?
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Скинемося на крематорій мацковька нечисть.
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Альфа банк - личный банк хутина , так шо неудивительно шо все мацковские шестерки имеют там счета
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Це той соціаліст волга,який сидів 5 років на московії. Я так зрозумів щопри зешоблі ця гнида вже в Україні.
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Брешуть. Місцеві їх здали. Це шоу від прихожан МП.
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цей гундяєвський гнидник потрібно давно зачинити і відправити в обсирацію!
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после карантина, передать Почаевскую Свято-Успенскую лавру украинской церкви ПЦУ.
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Ты, похоже, не соображаешь, что Церковь Христова - это не культовые строения, а сообщество верующих людей. Можно рейдерскими методами отобрать храмы, но никакими указами и приказами ты не заставишь прихожан сменить свою приверженность к той или иной конфессии.
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Та ты шо! А полуострова захватывать можно , и потом провести липовый референдум? Почаевская лавра - народное достояние Украины , можем спросить у верующих , захотят ли они выкинуть оттуда московских попов. Как ты думаешь, какой ответ будет в 99,9%?
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Что значит отобрать храмы ? Они им когда-то принадлежали когда-нибудь ?
В Украине церкви / лавры являются памятниками истории и архитектуры и являются собственностью ГОСУДАРСТВА !
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Це тільки я не в*їжджаю у "геніальні" рішення зе-влади ?
Тепер "доблесна" поліція ШУКАЄ тих, хто був на Великодніх службах, щоб запхати їх на обсервацію. ???
Ось ще =закрили= цю Лавру на =карантин=.

А де були раніше і чому не закрили ці фсб-шні притони ДО свят, а фактично це треба було зробити разом з введенням карантину. Без питань.

А зараз вони демонструють "роботу".
Тьху.
Барани натуральні.
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Ну если карантин года на три с последующей передачей более адекватной церкви ПЦУ, то я бы даже их не ругал
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Чесно кажучи, раніше я б не повірив, що влада на повному серйозі може робити ТАКЕ, що навіть для дебільної комедії вже занадто.
Тепер бачу на власні очі.
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Порохоботы еще год назад предупреждали, что будет, как раз, "ТАКЕ". Но всем охота таки наступить на лежащие грабли, а некоторым даже попрыгать.
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Як що до, то стикнулися би з контрдіями церкви:
1.РПЦ виставляє себе мучеником і піднімає масове недовольство бабів по всій країні.
2.стикаються з юристами РПЦ, не факт що доведуть правомірність держави.РПЦ працюють не на Україну, тому супротив був би шалений. Новинський з "короною" вийшов би на захист. Наши керманичі далеко не бійці, а "ботани", які намагаються заспокоїти "гопників".
3. Окремо з плебсом їм легше справитися. Цей шлях і обрали
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Виталий закрыл Лавру на карантин до Великдня
И сидят те попы ТИШЕ МЫШЕЙ
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Целенаправленное заражение людей не несет уголовную ответственность?
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Я так помогаю что если бабки которых набили на пасху в эту богодельню умрут от короны. Эти черти в рясах должны будут сесть за целенаправленное заражение людей.
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А не закрытие Лавр на карантин перед Пасхой, вы не считаете целенаправленным заражением людей со стороны власти? или хотя бы преступным не выполнением своих должносных обязаностей?
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ВОТ ФОТО ИЗ СВЯТОГОРСКОГО МАЦКОВСКОГО САТАНАТА
Почаївську Свято-Успенську лавру закрили на карантин, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1695
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А где фото ПРИХОЖАН из Владимирского собора , тем более шо он закрыт?
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А в Роисси Кирилл сам призвал не ходить а церкви. У нас же МП не сделали этого. Это говорит о спланированной диверсии, чтоб посеять в Украине бардак, мор и панику. Украинцев не жалко.
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а к этому еще и пожары на юг от беларуской границы и отключение энергоблоков и отсутствие передвижения...
и года не прошло, как можно такого достичь?
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гут, вальдемар, гут (с)...
из высказываний кучмы
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все что нужно знать про наши правоохранительные органы СБУ и МВД.
--- https://prm.ua/na-velikden-u-hrami-upts-mp-na-pidkontrolniy-teritoriyi-pomitili-boyovika-dnr-foto/

НА ВЕЛИКДЕНЬ У ХРАМІ УПЦ МП НА ПІДКОНТРОЛЬНІЙ ТЕРИТОРІЇ ПОМІТИЛИ БОЙОВИКА "ДНР": ФОТО

Свято-Успенську Святогірську лавру, яка знаходиться на підконтрольній території Донбасу і належить до УПЦ МП, на православний Великдень відвідав донецький терорист зі складу так званого козацтва.
Ці ряджені в 14 році були охоронцями Гіркіна, який деякий час відсиджувався в Святогірському монастирі", "Як такий піііі ... ще не у в'язниці? Куди дивиться ця влада?"

Почаевскую Свято-Успенскую лавру закрыли на карантин, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3160
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Залить антисептиком нужно было давно... а лучший антисептик - бетон. Идиоты прутся туда, попы довольны. А власть на какого хрена? Когда она именно и нужна. Бред какой-то. Вот пришла бы мне в голову идея провести пару уроков на пасху.... что бы мне сказали и сделали? Думается, я счас писал бы где-то далеко от компьютера. Нет слов
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почаевская лавра давно перестала быть богоугодным место, это кубло наживы
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Ну типа: - "Я...и моя молодая команда...мы что то делаем....важное...."
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Для того, чтобы закрыть церковь, которая вне государства по закону, нужно было вводить ЧП. Как бы отреагировали украинцы на это? Поэтому власть попыталась обратиться к гражданам не посещать церкви, а к попам - проводить службы он лайн и самим закрыться для физического посещения.
Теперь же для закрытия лавры появились основания - и лавру закрыли. Хотите наоборот- это тогда к путлеру переезжайте.
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Вчора слухав спів хору Почаївської Лаври. В Москві хори співають церковнослов'янською переважно без акання: пОправ, дарОвав, благОслОвен. Почаївський хор хоче бути більшим москалем за самого москаля та співає церковнослов'янською (де, натурально, жодного акання нема) з москальским акцентом: пАправ, дарАвав, благАслАвен.
Це антиукраїнська інституція.
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Но место там очень энергетически сильное. Попов нужно поменять , это да
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СЛУЖБУ ОТСЛУЖИЛИ, ПОДОЯНИЯ ПОЛУЧИЛИ, А ДАЛЬШЕ ХОТЬ ТРАВА НЕ РАСТИ !!!
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