 Почаївську Свято-Успенську лавру закрили на карантин, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
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Правоохоронці та військові стежать за дотриманням карантинних обмежень, з'ясовують маршрут і мету поїздки людей, здійснюють температурний скринінг, проводять роз'яснювальну роботу, якщо потрібно - здійснюють санітарну обробку транспорту.
"Заїжджати в місто чи виїжджати з нього дозволено лише медикам, працівникам соціальних служб та людям, які забезпечують населений пункт продовольством, лікарськими засобами та спецтранспорту", - заявив начальник ГУНП у Тернопільській області Олександр Богомол, який перевірив роботу карантинних постів.
Також повідомляється, що з 21 квітня Почаївську Свято-Успенська лавру закрили на карантин.
Поліцейські звертаються до мешканців Почаєва дотримуватися обмежувальних заходів та без потреби не виходити з дому.
Нагадаємо, на Великдень в українські церкви прийшли 130 тисяч вірян. За даними Нацполіції, богослужіння в майже 14 тис. храмів України відбулися без порушень, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину.
У Тернопільській області поліція зафіксувала порушення карантину в Почаївській лаврі, в храм під час Великоднього богослужіння пустили вірян, попри встановлені обмеження.
На позачерговому засіданні районної комісії з ВТЕБ і НС було ухвалено рішення, що в місті Почаїв з наступного дня запроваджується заборона на в'їзд/виїзд. Обмеження пов’язані з тим, що за добу кількість випадків COVID-19 подвоїлася і досягла 42 осіб.
Заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак прогнозує, що спалах кількості випадків інфікування COVID-19 в Україні після багатолюдних великодніх служб може бути через п'ять-десять днів.
Они будут заражать таких же, как и они дебилов, а это нормально)
Втім, усе як завжди.
В Украине церкви / лавры являются памятниками истории и архитектуры и являются собственностью ГОСУДАРСТВА !
Тепер "доблесна" поліція ШУКАЄ тих, хто був на Великодніх службах, щоб запхати їх на обсервацію. ???
Ось ще =закрили= цю Лавру на =карантин=.
А де були раніше і чому не закрили ці фсб-шні притони ДО свят, а фактично це треба було зробити разом з введенням карантину. Без питань.
А зараз вони демонструють "роботу".
Тьху.
Барани натуральні.
Тепер бачу на власні очі.
1.РПЦ виставляє себе мучеником і піднімає масове недовольство бабів по всій країні.
2.стикаються з юристами РПЦ, не факт що доведуть правомірність держави.РПЦ працюють не на Україну, тому супротив був би шалений. Новинський з "короною" вийшов би на захист. Наши керманичі далеко не бійці, а "ботани", які намагаються заспокоїти "гопників".
3. Окремо з плебсом їм легше справитися. Цей шлях і обрали
И сидят те попы ТИШЕ МЫШЕЙ
У селі Гамаліївка Шосткинського району Сумської області спалахнув давній козацький монастир, котрий за часів Януковича передали Московському патріархату.
Филарет на Пасху провел службу без маски и перчаток и причащал прихожан из одной ложки
и года не прошло, как можно такого достичь?
из высказываний кучмы
--- https://prm.ua/na-velikden-u-hrami-upts-mp-na-pidkontrolniy-teritoriyi-pomitili-boyovika-dnr-foto/
НА ВЕЛИКДЕНЬ У ХРАМІ УПЦ МП НА ПІДКОНТРОЛЬНІЙ ТЕРИТОРІЇ ПОМІТИЛИ БОЙОВИКА "ДНР": ФОТО
Свято-Успенську Святогірську лавру, яка знаходиться на підконтрольній території Донбасу і належить до УПЦ МП, на православний Великдень відвідав донецький терорист зі складу так званого козацтва.
Ці ряджені в 14 році були охоронцями Гіркіна, який деякий час відсиджувався в Святогірському монастирі", "Як такий піііі ... ще не у в'язниці? Куди дивиться ця влада?"
"Люба, я не встиг"
Теперь же для закрытия лавры появились основания - и лавру закрыли. Хотите наоборот- это тогда к путлеру переезжайте.
Це антиукраїнська інституція.