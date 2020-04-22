 Почаївську Свято-Успенську лавру закрили на карантин, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

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Правоохоронці та військові стежать за дотриманням карантинних обмежень, з'ясовують маршрут і мету поїздки людей, здійснюють температурний скринінг, проводять роз'яснювальну роботу, якщо потрібно - здійснюють санітарну обробку транспорту.

"Заїжджати в місто чи виїжджати з нього дозволено лише медикам, працівникам соціальних служб та людям, які забезпечують населений пункт продовольством, лікарськими засобами та спецтранспорту", - заявив начальник ГУНП у Тернопільській області Олександр Богомол, який перевірив роботу карантинних постів.

Також повідомляється, що з 21 квітня Почаївську Свято-Успенська лавру закрили на карантин.

Поліцейські звертаються до мешканців Почаєва дотримуватися обмежувальних заходів та без потреби не виходити з дому.

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Нагадаємо, на Великдень в українські церкви прийшли 130 тисяч вірян. За даними Нацполіції, богослужіння в майже 14 тис. храмів України відбулися без порушень, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину.

У Тернопільській області поліція зафіксувала порушення карантину в Почаївській лаврі, в храм під час Великоднього богослужіння пустили вірян, попри встановлені обмеження.

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На позачерговому засіданні районної комісії з ВТЕБ і НС було ухвалено рішення, що в місті Почаїв з наступного дня запроваджується заборона на в'їзд/виїзд. Обмеження пов’язані з тим, що за добу кількість випадків COVID-19 подвоїлася і досягла 42 осіб.

Заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак прогнозує, що спалах кількості випадків інфікування COVID-19 в Україні після багатолюдних великодніх служб може бути через п'ять-десять днів.