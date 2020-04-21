 Шарій купив ролики, в яких Тайсон і Вуйчич хвалять його, на сервісі Cameo, - Стерненко. ВIДЕО

Про це в Facebook повідомив активіст Сергій Стерненко, передає Цензор.НЕТ.

"Він купував на спеціальному сервісі "Cameo" відео у Тайсона і Вуйчича, які за гроші говорили, що він крутий, і публікував це у себе на каналі нібито вони справді його поважають", - повідомив активіст.

Стерненко також знайшов актора з "Гри престолів", який грав батька Джона Сноу, і купив у нього відео за 25 баксів, в якому той вітає Шарія зі званням найкращого працівника McDonalds і кличе його в Україну.