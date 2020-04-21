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 Шарій купив ролики, в яких Тайсон і Вуйчич хвалять його, на сервісі Cameo, - Стерненко. ВIДЕО

Проросійський пропагандист Анатолій Шарій купував відео, в яких боксер Майк Тайсон і мотиваційний оратор Нік Вуйчич хвалять його.

Про це в Facebook повідомив активіст Сергій Стерненко, передає Цензор.НЕТ.

"Він купував на спеціальному сервісі "Cameo" відео у Тайсона і Вуйчича, які за гроші говорили, що він крутий, і публікував це у себе на каналі нібито вони справді його поважають", - повідомив активіст.

Стерненко також знайшов актора з "Гри престолів", який грав батька Джона Сноу, і купив у нього відео за 25 баксів, в якому той вітає Шарія зі званням найкращого працівника McDonalds і кличе його в Україну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190560
 
   
 Топ коментарі
 
Кто готов плюнуть в Шария ставьте лайк))
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Ты такой же как и Шарий. Вы ж с ним на пару усерались от Порошенко, аж на гуано исходили. Ты и сейчас от Порошенко усераешься малоросс покацапленный.
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Чому я зовсім не здивований? Шарій повна нікчемність.
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Интересно, если тому самому Тайсону задать вопрос: слышал ли тот когда либо о такой особи, как Шарий, то, что тот ответит? Вряд ли он о нем помнит.
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Ты такой же как и Шарий. Вы ж с ним на пару усерались от Порошенко, аж на гуано исходили. Ты и сейчас от Порошенко усераешься малоросс покацапленный.
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Да срать я хотел на твое ото "порошенко". Чего ты мне эту гниль везде суешь? В чем отличие гнили "шарий" от гнили "порошенко"? Лишь в том, что одно дорывалось к власти, а у второго не вышло.
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Та не, это вы пытаетесь унылой до невозможности манипуляцией убедить, что все кто против Пецы (а их критически много) - это агенты *******, малоросы, прокацапленные, пятая колонна и так далее.
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А шо разве нет?? Это ж вы привели Ермаков бабломойских и СИвох, Дубинских и прочую кремлёвскую шваль, и теперь довольные с мышебратьями дружить хотите. Так шо ты носом теперь воротишь покацапленный ЗЕбил???
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Чому я зовсім не здивований? Шарій повна нікчемність.
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Вуйчич кусок дерьма надеюсь больше его в Украине не будет. Фейковый человек.....А с Тайсоном и так все ясно
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Та да.Мало того,что у него рук и ног нету,так еще и мозгом обделен.Действительно человек-фейк.
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Кто готов плюнуть в Шария ставьте лайк))
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Хитрый ты... Хочешь все лайки хапнуть на цензоре
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В Пєтушарія навіть не погидую плюнути гімном.
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Шария таки примут на работу в Макдоналдс или побрезгуют?
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Там соціально-відповідальний бізнес, туди педофілів не беруть))
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Цензор зачем вы лишний раз пиарите эту мразоту???
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Я тоже так думаю. А ещё тут шустера пиарят.
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Шарий, конечно, урод, но наш "мудрый народ" его слушает и внимает. Я знаю вполне адекватных людей, которые считают этого ватного пропагандона крутым независимым украинским журналистом. Глядишь, шарик так и президентом станет после клоуна.
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Та останнім часом у нас і народ тупіє, і чимало ЗМІ стають все більш жовтими... Році в 2000 таких, як шарій, навіть на 10 секунд в кадр не пустили б! Хоча... В 2000 і на 1+1 показували документалки і артхаусне кіно...
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Як рашастан так і всі прокацапські персонажі **********... Шарій купив ролики, в яких Тайсон і Вуйчич хвалять його, на сервісі Cameo, - Стерненко - Цензор.НЕТ 4039
Шарій купив ролики, в яких Тайсон і Вуйчич хвалять його, на сервісі Cameo, - Стерненко - Цензор.НЕТ 5459
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пеТушарий прокацапский упырь!какие идиоты только его смотрят!
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как-то быстро с ютуба исчезло и видео где его сестра из голландии рассказывает кто такой шарий, какой этот шарий подонок и педофил?
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Я не фанат Гардона, але і в нього намагалися прибрати відео з Ілларіоновим... Щось Ютюб останнім часом скурвився сильно!
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Просто она проиграла ему суд и полиняла на 150 тыс евро... а ее дружка Фейгина лишили адвокатской деятельности!
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"Без лоха и жизнь плоха" - раньше шарик разводил лохов по-мелочи, теперь он разводит миллионы лохов, а те счастливы что их разводят. https://youtu.be/xABEmLllQZA
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Пророссийский пропагандист......./Спираль истории. В 1917 г.министр МВД России заявлял: «антигосударственная агитация идет вовсю, располагая огромными средствами из вражеских источников». Результат антигосударственной пропаганды- « мобилизации с каждым разом проходят все хуже».И как апофигей-Великая Октябрьская Социалистическая Революция с "похабным" миром. Революция вражеская сторона осуществила-кодлан Коломойского у власти. Дело за похабным миром.
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Срочно в номер - "Шарий говноед!". Наче хтось цього не знав
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Ну ті, хто його дивиться, то або не знають, або не хочуть цього знати...
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да это понятно, непонятно почему убийца до сих пор на свободе, несмотря на всевозможные экспертизы и стрим
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Он просто осведомитель СБУ...не даром его дело туда постоянно толкают!
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Я вот никак не могу понять, и все время спрашиваю у секты петушария, почему он в гейропе? Он что гей?😷
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Мене інше дивує, чому він ще має політичний притулок в Голандії, хоча поливає брудом розслідування МН-17? Може варто якось повідомити про це голандські міграційні органи?
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Год назад, вернее чуть больше, в страшном сне не могло присниться, что у нас будет зарегистрирована партия этого ........... приличных слов не нашлось. Шарій купив ролики, в яких Тайсон і Вуйчич хвалять його, на сервісі Cameo, - Стерненко - Цензор.НЕТ 1304
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Всегда спорил с сыном и отрицательно отзывался о Шарие! Но Ник Вуйч? Уважал его ! Не верю .что он продался...
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А что, все остальные методы рекламы более законны или моральны? Какая вообще разница, кто и что есть Шарий? На кой хрен мне вообще знать, откуда у него деньги, за что их платят и как он себя рекламирует? Вот опубликовал он экспертизу по Стерненко, которую кто то слил, общественно важный вопрос только в том, истинно ли это экспертиза из дела, или подделка. Если истинно эксперт доказал, что Стерненко убийца, то плевать, кто это обнародовал, а если вранье, то пусть Стерненко расскажет, что вранье и в чем именно.
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Він уже довідку з псіхушки по Чорновол публікував років 6-7 тому... Потім виявилося, що то таки фейк і він потім сам вибачався за це. Тому вірити толіку - себе не поважати. Чувака стабільно на брехні ловлять...
Причому ладно там він по наших проходиться, він ж був і на французький телеканал наїхав (бо той канал розкрив фейковий зрежисований сюжет рашатудей про Францію)!
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это животное пристрелить бы...., чтобы оно не мучилось.... только вот за шкуру этого шакала никто и доллара не даст.....
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А може почати флешмоб? Ну типу скидатися по пару баксів і записувати привітання толіку за досягнення типу кращий працівник місяця в гей-барі "Голуба устриця" чи кращий стриптизер в клюбі, чи кращий асенізатор місяця))))
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