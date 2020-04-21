 "Відчуття абсолютного апокаліпсису", - український режисер Капралов опублікував відео з наслідками пожеж у зоні відчуження. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опубліковано на сторінці Капралова в соцмережі.

"Відчуття абсолютного апокаліпсису. Хотілося максимально передати атмосферу побаченого. За останні 30 років відсутності людини в зоні Чорнобиля флора і фауна відновилися і стали такими, якими вони були 150 років тому незважаючи на радіацію. Тепер величезна частина відродженого знову знищена. Це війна людини і природи", - пише режисер у коментарі до відео.

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