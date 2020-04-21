 "Відчуття абсолютного апокаліпсису", - український режисер Капралов опублікував відео з наслідками пожеж у зоні відчуження. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опубліковано на сторінці Капралова в соцмережі.
"Відчуття абсолютного апокаліпсису. Хотілося максимально передати атмосферу побаченого. За останні 30 років відсутності людини в зоні Чорнобиля флора і фауна відновилися і стали такими, якими вони були 150 років тому незважаючи на радіацію. Тепер величезна частина відродженого знову знищена. Це війна людини і природи", - пише режисер у коментарі до відео.
Все оперативные вопросы решает Ермак. Ему докладывают ОГА о ситуации. Где Зеленский пока неясно.
11-00 Зеленского нет на рабочем месте. По слухам идет какое то совещание вне ОПУ. Кто там мы не знаем. Но если это так, то там точно нет Шмыгаля и Авакова.
Окончание карантинных ограничений совпадет с шахтерскими протестами в Киеве.
Устенко отчаянно убеждает бизнес о благотворности будущего кредита МВФ. Лучше бы он рассказал зачем сняли Маркарову, устроили войну против НБУ и так долго тянули с законом.
См. Хронику 24.03.2020 г. "Около шести-семи месяцев, находясь в вполне комфортных финансовых условиях, Зеленский наивно надеялся обмануть\уговорить МВФ и удовлетворить Коломойского в вопросе принятия закона о запрете реприватизации банков. Ни первое , ни второе не получилось. Зато получилось в момент финансового кризиса фактически оставить Украину без возможностей кредитования."
Витренко от имени "Нафтогаза" подал предложение о заполнении имеющихся свободных нефтетранспортных мощностей объемами нефти. Но Кабмин Шмыгаля снова опаздывает с нужными решениями. Витренко прав говоря что немедленно нужно заполнять имеющиеся объемы хранения фактически дармовой нефтью. Но пока эта простая мысль дойдет до власти момент будет упущен. У многих в кабмине личные интересы в бензозаправках.
В результате массовых хищений ПЦР-тестов на этапе распределения по регионам у многих регионов уже нет ПЦР-тест систем, который по отчетности продолжают числиться в министерстве здравоохранения.
Украинские пожарные отстояли территорию Беларуси от распространения на нее пожара. правда сгорела своя. Руководитель этой блестящей операции может съездить и получить орден в Минске. Как раз и парад посетит 9 мая.
это ответ на "почему кривая роста больных коронавирусом абсолютно отличается от динамики в других странах".. в сторону "всё прекрасно - нет тестов, значит нет больных
МВД заплатило €57 млн за четыре бэушных вертолета из Франции
сколько копеечных пожарок-водовозок можно купить на эти деньги ?
тысячу штук как минимум, это если не считать растаможку.
Одни спиленные пеньки остались.