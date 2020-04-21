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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події, Суспільство
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 "Відчуття абсолютного апокаліпсису", - український режисер Капралов опублікував відео з наслідками пожеж у зоні відчуження. ВIДЕО

Український режисер Станіслав Капралов зняв ролик про наслідки пожеж у зоні відчуження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опубліковано на сторінці Капралова в соцмережі.

"Відчуття абсолютного апокаліпсису. Хотілося максимально передати атмосферу побаченого. За останні 30 років відсутності людини в зоні Чорнобиля флора і фауна відновилися і стали такими, якими вони були 150 років тому незважаючи на радіацію. Тепер величезна частина відродженого знову знищена. Це війна людини і природи", - пише режисер у коментарі до відео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На ліквідацію лісових пожеж у Зоні відчуження виділено 100 млн грн з резервного фонду Кабміну, - Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190490
 
 
 Топ коментарі
 
Хроника одного презЕдента ...21.04.2020 г.
Все оперативные вопросы решает Ермак. Ему докладывают ОГА о ситуации. Где Зеленский пока неясно.
11-00 Зеленского нет на рабочем месте. По слухам идет какое то совещание вне ОПУ. Кто там мы не знаем. Но если это так, то там точно нет Шмыгаля и Авакова.
Окончание карантинных ограничений совпадет с шахтерскими протестами в Киеве.

Устенко отчаянно убеждает бизнес о благотворности будущего кредита МВФ. Лучше бы он рассказал зачем сняли Маркарову, устроили войну против НБУ и так долго тянули с законом.
См. Хронику 24.03.2020 г. "Около шести-семи месяцев, находясь в вполне комфортных финансовых условиях, Зеленский наивно надеялся обмануть\уговорить МВФ и удовлетворить Коломойского в вопросе принятия закона о запрете реприватизации банков. Ни первое , ни второе не получилось. Зато получилось в момент финансового кризиса фактически оставить Украину без возможностей кредитования."

Витренко от имени "Нафтогаза" подал предложение о заполнении имеющихся свободных нефтетранспортных мощностей объемами нефти. Но Кабмин Шмыгаля снова опаздывает с нужными решениями. Витренко прав говоря что немедленно нужно заполнять имеющиеся объемы хранения фактически дармовой нефтью. Но пока эта простая мысль дойдет до власти момент будет упущен. У многих в кабмине личные интересы в бензозаправках.

В результате массовых хищений ПЦР-тестов на этапе распределения по регионам у многих регионов уже нет ПЦР-тест систем, который по отчетности продолжают числиться в министерстве здравоохранения.

Украинские пожарные отстояли территорию Беларуси от распространения на нее пожара. правда сгорела своя. Руководитель этой блестящей операции может съездить и получить орден в Минске. Как раз и парад посетит 9 мая.
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После осла апокалипсиса вся Украина такой может быть.
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Хроника одного презЕдента ...21.04.2020 г.
Все оперативные вопросы решает Ермак. Ему докладывают ОГА о ситуации. Где Зеленский пока неясно.
11-00 Зеленского нет на рабочем месте. По слухам идет какое то совещание вне ОПУ. Кто там мы не знаем. Но если это так, то там точно нет Шмыгаля и Авакова.
Окончание карантинных ограничений совпадет с шахтерскими протестами в Киеве.

Устенко отчаянно убеждает бизнес о благотворности будущего кредита МВФ. Лучше бы он рассказал зачем сняли Маркарову, устроили войну против НБУ и так долго тянули с законом.
См. Хронику 24.03.2020 г. "Около шести-семи месяцев, находясь в вполне комфортных финансовых условиях, Зеленский наивно надеялся обмануть\уговорить МВФ и удовлетворить Коломойского в вопросе принятия закона о запрете реприватизации банков. Ни первое , ни второе не получилось. Зато получилось в момент финансового кризиса фактически оставить Украину без возможностей кредитования."

Витренко от имени "Нафтогаза" подал предложение о заполнении имеющихся свободных нефтетранспортных мощностей объемами нефти. Но Кабмин Шмыгаля снова опаздывает с нужными решениями. Витренко прав говоря что немедленно нужно заполнять имеющиеся объемы хранения фактически дармовой нефтью. Но пока эта простая мысль дойдет до власти момент будет упущен. У многих в кабмине личные интересы в бензозаправках.

В результате массовых хищений ПЦР-тестов на этапе распределения по регионам у многих регионов уже нет ПЦР-тест систем, который по отчетности продолжают числиться в министерстве здравоохранения.

Украинские пожарные отстояли территорию Беларуси от распространения на нее пожара. правда сгорела своя. Руководитель этой блестящей операции может съездить и получить орден в Минске. Как раз и парад посетит 9 мая.
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В результате массовых хищений ПЦР-тестов на этапе распределения по регионам у многих регионов уже нет ПЦР-тест систем, который по отчетности продолжают числиться в министерстве здравоохранения.



это ответ на "почему кривая роста больных коронавирусом абсолютно отличается от динамики в других странах".. в сторону "всё прекрасно - нет тестов, значит нет больных
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Это хуже в 10 раз моего самого пессимистичного прогноза годичной давности. А он был очень пессимистичным.
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После осла апокалипсиса вся Украина такой может быть.
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французские геликоптеры
МВД заплатило €57 млн за четыре бэушных вертолета из Франции

сколько копеечных пожарок-водовозок можно купить на эти деньги ? "Відчуття абсолютного апокаліпсису", - український режисер Капралов опублікував відео з наслідками пожеж у зоні відчуження - Цензор.НЕТ 4960
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Це погано але це природнє явище. Блискавка зазвичай стає причиною лісових пожеж. Ліс відновиться, правда не скоро але для природи життя людини - мить. Треба посадити всіх деректорів лісгоспів, які зацікавлені в тому щоб списати горілий ліс а потім продати цей товарний ліс за готівку і стати мілйонерами. Думаю і місцеве сбу, чи/і прокуратура, поліція - в долі.
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Всю жизнь леса горят, и люди умирают, вырастут новые. Это жизнь.
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ЧУШЬ... это последствия отнюдь не пожаров, это последствия 29 летнего правления страной, к рулю которой становились продажные "политики", "политики", которые приходили чисто по приколу или на один срок, чтобы и самому прибарахлиться да родню прибарахлить... москва всегда поддерживала таких "политиков" материально, именно за то, что они питали её цели, сидя здесь на руководящих должностях, одев вышиванки и говоря патриотические речи, монотонно проводя подрыв и развал государственного строя в Украине...
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Нічого не затушили. Ліс просто вигорів сам. Де зміг вогонь, там і зупинився. Це обличчя 73%. "Прикалуйтесь" і далі. Це вже точно хуже не буде, бо немає чому горіти. Самі красиві місця. Я там був на ліквідації аварії ЧАЄС.
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Война , Корона тварь, пожары , и летящий астероид полный пи*дец..
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Местами сгорел до тла.
Одни спиленные пеньки остались.
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Недаром у зебіла ще після пожежі в Соборі Паризької Богоматері поганяло "Вова-апокаліпсис".
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