 Дубінський і Шарій координують свої дії у поширенні фейків, - екснардеп і член наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Лещенко каже у своєму відеоблозі на youtube.

Зокрема, Лещенко розповів про створення фейкового повідомлення в партійному чаті "Слуги народу", яке нібито було написано Микитою Потураєвим. Але насправді, за словами Лещенка, такого повідомлення в партійних чатах не було. Далі Лещенко простежив шляхи поширення фейкового повідомлення в інформпросторі.

"Які медіаресурси в цьому брали участь? Телеграм-канал депутата Олександра Дубінського - група Коломойського "Слуга народу", телеграм-канал депутата Максима Бужанського - група Коломойського "Слуга народу", телеграм-канал депутата позафракційного, якого вигнали зі "Слуги народу" і який є рекордсменом за кількістю поправок у закон про "Приватбанк", телеграм-канал Анатолія Шарія - лідера партії самого себе, телеграм-канал "Темний лицар", телеграм-канал "Резидент" - як мінімум шість медіа, шість телеграм-каналів розповіли про це в інформпросторі як про фактичну новину. Хоча такої заяви Потураєва не було. Далі Шарій знімає на цю тему відеоблог, який вийшов в ефір у неділю, на Великдень ... У понеділок про це вже говорять на телеканалах. Зокрема, тема неіснуючого повідомлення Потураєва в партійному чаті обговорювалася в ефірі телеканалу "Наш", який входить до цієї ж мережі медіа - там де і Дубінський, і Шарій ... Це типова технологія того, як працюють ці персонажі - Дубінський, Бужанський, Шарій і Поляков ... те, що вони зробили - це паливо. Вони показали, що у них є скоординовані дії. Причому це дії з поширення фейкової інформації", - розповів Лещенко.

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