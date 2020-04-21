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 Політика України, Суспільство
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Все про:Лещенко (381) фейк (255) Шарій Анатолій (41) Дубінський (106) Бужанський (28)

 Дубінський і Шарій координують свої дії у поширенні фейків, - екснардеп і член наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко. ВIДЕО

Екснардеп і член наглядової ради "Укрзалізниця" Сергій Лещенко заявив, що "слуги народу" Максим Бужанський, Олександр Дубінський, їхній колишній колега, рекордсмен за кількістю поправок до "антиКоломойського" закону, позафракційний Антон Поляков і проросійський блогер Анатолій Шарій координують свої дії для поширення фейкової інформації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Лещенко каже у своєму відеоблозі на youtube.

Зокрема, Лещенко розповів про створення фейкового повідомлення в партійному чаті "Слуги народу", яке нібито було написано Микитою Потураєвим. Але насправді, за словами Лещенка, такого повідомлення в партійних чатах не було. Далі Лещенко простежив шляхи поширення фейкового повідомлення в інформпросторі.

"Які медіаресурси в цьому брали участь? Телеграм-канал депутата Олександра Дубінського - група Коломойського "Слуга народу", телеграм-канал депутата Максима Бужанського - група Коломойського "Слуга народу", телеграм-канал депутата позафракційного, якого вигнали зі "Слуги народу" і який є рекордсменом за кількістю поправок у закон про "Приватбанк", телеграм-канал Анатолія Шарія - лідера партії самого себе, телеграм-канал "Темний лицар", телеграм-канал "Резидент" - як мінімум шість медіа, шість телеграм-каналів розповіли про це в інформпросторі як про фактичну новину. Хоча такої заяви Потураєва не було. Далі Шарій знімає на цю тему відеоблог, який вийшов в ефір у неділю, на Великдень ... У понеділок про це вже говорять на телеканалах. Зокрема, тема неіснуючого повідомлення Потураєва в партійному чаті обговорювалася в ефірі телеканалу "Наш", який входить до цієї ж мережі медіа - там де і Дубінський, і Шарій ... Це типова технологія того, як працюють ці персонажі - Дубінський, Бужанський, Шарій і Поляков ... те, що вони зробили - це паливо. Вони показали, що у них є скоординовані дії. Причому це дії з поширення фейкової інформації", - розповів Лещенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лещенко заявив, що Дубінського з Бужанським вигнали з партійного чату "Слуги народу". Його назвали "тупим дурнем"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Шарій - це цукерка, яку дитині простягає педофіл": журналіст Щур присвятив сюжет прокремлівському блогеру-пропагандисту. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190440
 
 
 Топ коментарі
 
Ніх.ра вони не координують. Це виконавці, шавки. Координує там усе ФСБ.
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Бородатая женщина против другой бородатой ш...хи... дожили)))
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Лєщенко теж г**но але делікатесне. Дубінський з Бужанським г::нюки конкретні.
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Ніх.ра вони не координують. Це виконавці, шавки. Координує там усе ФСБ.
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идиот бы на такую хорошо оплачиваемую должность не попал
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Лєщенко теж г**но але делікатесне. Дубінський з Бужанським г::нюки конкретні.
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Лєщенко сказав правду, хлопець не без мізків але він на службі у Зе-команди.
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І хто ж його, бідного, примусив йти на службу к зеленим? Його Мізки? Чи гроші, які не тхнуть?
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Як можна людину яка працювала у виборчому штабі зеленого зрадника та поміг прийти до влади цьому зеленому непотрібу до влади називати патріотом, він не чим не відрізняється від Дубінського, такий же проколомойський пропогадист.
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Бородатая женщина против другой бородатой ш...хи... дожили)))
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Ніби СерЛєщ не з їхньої кампашки. Таке ж лайно.
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Набагато гірше. Ті більш-менш чесні та не такі огидні.
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хто більш-менш чесний і неогидний?? шарій з дубінскім?? оце ви зашкварились....
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До чого тут Шарій? Хто зашкварився? Мова йшла про Дубінського та Бужанського. Чи вам достатньо щоб не говорили чесно про свою проросійськість, і вже людина більш менш норм? Так і Шарій прямо ніде говорить що він за Росію! Тільки топить за сепаратюг і називає українців бидлом. Просто в нього одна роль, а в Лєщєнка інша - а так особливо різниці між ними не бачу.
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Знаєте, при всій моїй нелюбові до Лєща я мушу визнати, що Дубінський і Бужанський набагато гірші. Лещенко - хоча б не ватнік...
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А хто вам сказав? В нього жінка постійно в маскву катається. Просто така роль, невже не очевидно?
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Так она диджей на рашском радио, а лещ - это такая обезьяна, которая постоянно яйца лижет. Вот мне интересно какую он функцию выполняет на этой должности, кто его туда назначил. И что вообще придумал эти наглядови рады. Почему молчат налогоплательщики?
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а налогоплательщики хто? быдлонаселение....
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Так і я про те. Якби не виявилось що цей шепелявий лєщ тісніше з ФСБ пов'язаний ніж місцева вата. Просто в нас люди шаблонами мислять, нажаль.
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Я давно уже понял что Коломойский работает с Шарием.
Например правая рука Коломойского Игорь Палица на своем региональном канале "Аверс" проводил прямые эфиры с Шарием.
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не могу рассмотреть, а кто это над Симоненко
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То калоснічєнка, був такий обриганий за часів хряка яйцепадучого. Потім, у 14-му, зригнув на сєвастопаль, де, через деякий час, пробував критикувати расцєюшку. Зараз десь зник, може прибили вже, чи чайком напоїли по тихому...
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возмущается,бо дубинский с шарием до сих пор неразписаны...
да и не венчаны...прокол гундяевский.
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Запустили Лещенко отрабатывать кресло? Дубинский и Шарий координируют свои действия при распространении фейков, - Лещенко - Цензор.НЕТ 5206
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лещу уже и 600 000 зарплаты мало раз снова вылез со своими тупыми *расследованиями*?
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дубинский и шарий -это биба и боба, два долб..ба....
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Мне кажется что эти все любители секты Шария самые неадекватные и на всё голову упоротые люди.
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Чому? Якщо вони росіяни, то цілком нормально в них все з головою.
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и на всё голову упоротые люди.\\\\\\\\\\

нё, почёму жё?
Бывают и умныё, но просто хотящиё всего и сразу то, нё зная что Люксёмбург тожё нё сразу строился.
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Брехливий лещенко пять років поливав лайном Порошенко,а тепер лиже дупу зеленському одержавши посаду в сфері де він профан і тупиця. Мерзота була--мерзотою і помреш.
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О! Вже і Серьожа за ум взявся! Це добре. Но вся эта шелупонь дубинских и шариёв работает на возврат СССР с его рабством, милитаризмом, унижением человеческого достоинства. Беда в том, что в Украине у них миллионы сторонников рабства...
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он никогда ясность происходящего не терял.
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Крысиная возня бородатых фсбешных шлюх.
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сирожа, ты такой же фейкомет, как шмарий и ему подобные. так, что верить твоим словам - себя не уважать.
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Два дибіла-ето сіла! Ну ще усік даун-майбутня жертва паркінсона до них примкнувший!
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Что дубинский, что петушарий, что лещенко - три бородатые шлюхи и сливные бачки олигархата
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Вчера смотрел - СерЛещ вроде очень добрый, но его Антиколорадос почему-то ненавидит.
А то шо "правда где-то посредине", то это еще Аристотель знал.
И даже тот, кто в бочке жил, как его там.
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Не знаю, что координирует Дубинский с Шарием, но последние выступления Лещенко это тупой бред сумасшедшего, притягивание за уши, лишь бы оправдать заплаченные Сироже деньги
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Шарии, дубинские, бужанские - эфэсбэшная команда по информационному уничтожению Украины. А всякие "голуби мира" типа жены Лещенко, которая "вне палитики" и ездит в Россию с концертами, активно им помогают.
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Сірожа, ты тоже брехливая начестная журнашлюха
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А меня интересует, какую функцию оно выполняет в этой наглядовой раде. какие знания его вообще в управлении железной дорогой, потому как контролер должен быть на голову выше даже министра и знать гораздо больше, что бы уметь проверить. Кто его назначил на такие деньги, почему железная дорога всегда в жопе, а платит такие зарплаты бездельникам.
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Це дуже цікаве питання. І взагалі, якщо розмірковувати цинічно... Ну яка користь замовникам від Лещенка? Його "разаблоченія" ніхто всерйоз не сприймає. (В Шарія хоч накручений ютуб канал). От реально, чим він такий корисний, що його так просувають? Це дуже цікаве питання про яке мало хто задумується, а дарма.
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Не фанат, но блог смотрю, бывает интересно.
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За Петушинского и Петушария и так все понятно . Но ты Лещ ,уже тоже зашкварен и уже не отмоешься , как продажная проститутка . Лучше пропади ,а то как Кроль рыло суешь везде .
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О, бородата шльондра обізвалася. Сірожка, ти нам скажи, цей твій висер відповідає твоїм обов'язкам на посаді фалоса наглядової ради Укрзалізниці? Чи ти відчуло, що пахне смаленим, і вирішило перевзутися у черговому проституточному сальто? Нє, сер Гєй, тобі це не допоможе. Всім вже відомо хто ти є, ще з тих часів, коли ти карлсона-сулугуні по Майдану тягав...
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Дубинский Шарий Лещенко **** Залищук ********** координируют свои действия с Коломойским и ФСБ при распространении фейков за что и получили от коломойского должности свадебных генералов с хорошей государственной оплатой. Что-то подозрительно этот продажный гавномёт последнее время активизировапся С чего бы это ?
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Те що на поверхні - треба заповнити інформаційний простір і відвести удар від Бубочки з Єрмаком.
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