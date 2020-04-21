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 У співробітниці міськради на Житомирщині виявили COVID-19, її колеги на самоізоляції. ВIДЕО

Лабораторно підтвердили COVID-19 у співробітниці Олевської міськради Житомирської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник голови міськради Олександр Ніколайчук.

"Інформація щодо захворюваності нашої колеги. Так, дійсно, на жаль, інформація підтвердилася, але Олевська міська рада продовжує здійснювати свою поточну діяльність і не закривається. В той же час інші колеги, які потенційно могли з нею комунікувати, сьогодні вдома на відповідальній самоізоляції", - повідомив він.

За його словами, під час Великодніх свят коронавірус підтвердили ще у 4 жителів Олевська і жінки з села Кишин.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190383
 
 
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Обязательно писать про каждого заболевшего? или это флеш моб такой от глав ОДА? У сотрудницы горсовета на Житомирщине обнаружили COVID-19, ее коллеги на самоизоляции - Цензор.НЕТ 3694
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Это способ сгенерировать клики на рекламных площадках. В идеале да - про каждого заболевшего.
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Когда-то было такое шоу - "За стеклом". Когда в заголовке "ее коллеги на самоизоляции. ВИДЕО", логично ожидать именно такого шоу.
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вже років 30 "за стєклом" грабують українців. Насолода яка..
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На самом деле, намного дольше, но тогда не знали слова "шоу"
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Цікава ця влада....
-В ОТГ -самоокупність...
-При пандемії - самоізоляція...
-Від війни - самооборона....
-Замість держави - волонтери...
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