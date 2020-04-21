 Великодні богослужіння в Києві відбулися без особливих порушень карантинних заходів, - Кличко. ВIДЕО

Про це під час брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Кияни переважно дослухалися до наших закликів. І я їм за це дуже вдячний. У церквах та біля них не було натовпів чи великих груп людей, як це відбувалося в деяких регіонах України, - сказав він.
За його словами, поліцейські продовжують стежити за правопорядком біля культових споруд до завершення свят.
"Так триватиме весь тиждень. Зазначу, що цього тижня відбудеться знову дезінфекція приміщень Києво-Печерської лаври. Усі служителі Лаври перебувають під медичним наглядом. Територія закрита на карантин", - пояснив він.
Кличко також нагадав, що влада столиці домовилася з представниками конфесій перенести поминальні дні на 6 червня. До того часу доступ на всі кладовища столиці буде обмежений.
"Також, втримати ситуацію нам допомогло і обмеження в’їзду в столицю, що запровадили минулого тижня. Ми закликали людей з четверга до вечора неділі без нагальної потреби не їхати в Київ. А водіям та пасажирам транспорту на основних в’їздах до міста вимірювали температуру. За ці дні було виявлено майже 60 людей з підвищеною температурою. Ніхто з них до Києва не в’їхав. Після огляду медиків людей відправляли додому. З рекомендаціями самоізолюватися та звернутися до лікарів", - додав Кличко.
(летит туча стрел) = "ммм, люблю воевать в тени")
https://www.youtube.com/watch?v=-p72waAYQ8U
Капища, беснование.
Клич, говори как оно есть.
И да, сделай ты миллион тестов в своей столице, обосрался бы, прямо как Вова(брат твой) из Трампщины кричал что все очень серьезно. А тут: - веруны соблюдали там что-то(а кто ответит за то шо они заражают уже всех вокруг???) импотентный какой-то мэр - да оцепить капища(если Аваков выделит мусоров), утвердить штрафы для попов, или что там Геращенок визжал? шо типо будут даже и возможно садить попов(а "гореть вечно" не хо-хо?)
Вона є інструментом гібридної війни Путіна-Гундяєва проти України. Церква-диверсант!
Мало того, що РПЦ в Україні являється розсадником шовінізму і антиукраїнської ненависті... Гунька наказав влаштувати масове зараження ураїнців-прихожан ко-вірусом
І ці нелюди, взяли під козирок і відкрили на Великдень храми... Причому - лише в Україні Ні в самій Орді, ні в ЛуГандонії, ні в Європі, ні в США, де є парафії РПЦ, була дана команда Гундяєвим храми закрити. - Лише на неокупованій частині України, цього зробити він не наказав !!!
І за це РПЦ має понести свій "хрест", під яким вона чинить злочини та диверсії проти України, понести на на Валдайську височину. А Україна має заборонити використовувати українські храми для потреб РПЦ...
-Ми маємо "миротворця", куди заносимо всіх ординців, які висловлюються проти України, чому там немає місця для попів РПЦ?
-Ординська зброя і ті, хто нею керує в ЛуГандонії - знищується нашими бійцями.. Чому не нейтралізовуються ворожі попи-диверсанти?
-Кримінальний кодекс України зобов'язує злочинців затримувати, а засоби за допомогою яких вчинявся злочин конфісковуються... Чому попи-диверсанти РПЦ, як соціально небезпечний, ворожий елемент, в Авакова стали недоторканими? Чому Мінюст не виступив з ініціативою лишити права РПЦ на використання українських церков диверсантами з РПЦ?
-Чому РПЦ в Україні, всупереч чинному закону, не знята з реєстрації і не заборонена за прикладом Путіна - так, як він це зробив з ПЦУ, з ієговістами в Орді?
-Чи ЗЕ , подивившись в кгбістські більмаки Путіна, вчергове піддався його гіпнозу?
Є така стаття: Пальчевский - мошенник с двойным гражданством, сбежавший из РФ от долгов, - журналист Бойко
Як Андрій Пальчевський вивозив Юлію Тимошенко з в'язниці.
Він зовсім не та людина, якою прикидається.
Петиція для передачі Києво-Печерської лаври ПЦУ. За декілька днів більше 15 тис підписів, з потрібних 25 тис. Всі підписуємось.