 Великодні богослужіння в Києві відбулися без особливих порушень карантинних заходів, - Кличко. ВIДЕО

Про це під час брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Кияни переважно дослухалися до наших закликів. І я їм за це дуже вдячний. У церквах та біля них не було натовпів чи великих груп людей, як це відбувалося в деяких регіонах України, - сказав він.

За його словами, поліцейські продовжують стежити за правопорядком біля культових споруд до завершення свят.

"Так триватиме весь тиждень. Зазначу, що цього тижня відбудеться знову дезінфекція приміщень Києво-Печерської лаври. Усі служителі Лаври перебувають під медичним наглядом. Територія закрита на карантин", - пояснив він.

Кличко також нагадав, що влада столиці домовилася з представниками конфесій перенести поминальні дні на 6 червня. До того часу доступ на всі кладовища столиці буде обмежений.

"Також, втримати ситуацію нам допомогло і обмеження в’їзду в столицю, що запровадили минулого тижня. Ми закликали людей з четверга до вечора неділі без нагальної потреби не їхати в Київ. А водіям та пасажирам транспорту на основних в’їздах до міста вимірювали температуру. За ці дні було виявлено майже 60 людей з підвищеною температурою. Ніхто з них до Києва не в’їхав. Після огляду медиків людей відправляли додому. З рекомендаціями самоізолюватися та звернутися до лікарів", - додав Кличко.

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