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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Київські новини, Суспільство
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 За добу в Києві виявлено 42 нові випадки COVID-19, 2 людини померли, всього 892 хворих, - Кличко. ВIДЕО

За минулу добу ще у 42 киян лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, з них у чотирьох медиків.

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 42 людини. З них - 4 медики. Упродовж минулої доби до столиці ще 2 летальні випадки. Всього в Києві вже 892 підтверджені випадки захворювання на COVID-19", - зазначив він.

Серед захворілих 15 жінок у віці від 25 до 67 років і дівчинка 7 років. А такжже 25 чоловіків від 18 до 72 років і хлопчик 5 років.

У лікарні столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Також читайте: "Не зверталися до лікарів": МОЗ пояснив, чому сім областей після Великодня не відзвітували про тестування на коронавірус

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190363
 
 
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І москаля також : Российская валюта в первый раз за апрель преодолела отметку в 76 рублей, евро стоит уже больше 82 рублей.
Все буде УУУКРАААЇЇЇНАААААА!!!!
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Уже 77)))) Рупль змагається у швидкості падіння з нафтою!
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2 умерли, 2,5 миллиона на уши поставили. "адекватность" зашкаливает.... За сутки в Киеве выявлено 42 новых случая COVID-19, 2 человека умерли, всего 892 заболевших, - Кличко - Цензор.НЕТ 6364
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Виталик перехватил инициативу узеленского в телевизоре.
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