 1,4 тис. упаковок гідроксихлорохіну для лікування пацієнтів з COVID-19 відправлять у регіони, - Степанов. ВIДЕО

Про це під час брифінгу заявив глава МОЗ Максим Стеапанов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вже сьогодні буде підписано відповідний розподіл, і цей лікарський засіб буде доставлено в регіони України.
"В суботу Міністерство охорони здоров'я отримало ще 1400 упаковок гідроксихлорохіну від іншого виробника. Уже сьогодні буде підписано відповідний розподіл, і ці лікарські засоби будуть, відповідно, доставлені в наші регіони і зберігатимуться в лікарнях", - додав він.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.10.20060699v1
Разберетесь? Если коротко, то не работает. Совсем не работает. Но при этом вызывает уйму нежелательных побочек. Исследования маленькие, но по сути такие же, как и устаревшее исследование по эффективности препарата. Только почему-то после того "исследования" препарат разошелся по всему миру.
краще би пояснила, ніж отак обідно обзивати.
Золотое время для украинских тяжеловесов
Украине в этом контексте тоже есть, что сказать. Для экипажей "грузовиков" "Антонова", особенно Ан-124 "Руслан", последние недели - по-настоящему горячее время. Самолеты украинских "Авиалиний Антонова" сейчас в буквальном смысле нарасхват. Правда, работают украинские "Русланы" пока только за границей - государство не зафрахтовало их для таких необходимых доставок "гуманитарки" в Украину.
Самый свежий пример - 8 апреля Ан-124 "Авиалиний Антонова", доставилмедицинский груз из Китая в Данию. Интересно, что этот рейс был организован датскими властями совместно с судоходной компанией Maersk (проект так и называется - Maersk Bridge).
В промежутке между 28 и 31 марта 5 украинских "Русланов" привозили аналогичные грузы в Грецию, Испанию, Лиссабон и Чехию. Вчера вечером один из них вернулся из итальянского Неаполя. Отметим, что Ан-124 зафрахтованы и задействованы в программе Strategic Airlift International Solution (SALIS) под эгидой НАТО. Тут не лишним будет упомянуть, что Североатлантический Альянс широко использует для "антикоронавирусных" перевозок и военно-транспортные самолеты стран-участников.
СКОЛЬКО СКОЛЬКО ПАН СТЕПАНОВ - 1,4 тыс упаковок??!
А вообще СКОЛЬКО ТОНН ИЗ КИТАЯ ПРИВЕЗЛИ В УКРАИНУ ПРОТИВОВИРУСНЫХ СРЕДСТВ!
Он - ядрёный! Он проймёт!
И куды целебней мёду,
Хоть по вкусу и не мёд.
Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают -
Те до старости живут!..
(с; Л. Филатов)
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это средство имеет массу гадких побочных эффектов и от него отказались во многих странах.
А ось що каже про цю аферу справжній міністр МОЗ (й не тільки вона): https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2630839850533899?__tn__=K-R
Вот одни из последних исследований:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.10.20060558v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.10.20060699v1
Если коротко, то ничего кроме побочных эффектов препарат не вызывает.
без щоденних відосиків міністрам віртуального уряду віртуального президента більше нічим зайнятися у цій державі..?
зрозуміло, що зебіли ******* вухами та очіма, але до чого тут нормальні люди та держава Україна в цілому, адже страждають від "державі в телевізорі" усі
неужели уже настал тот час, когда "зебилы будущего будут называть себя порохоботами"..?)
з чого можна зробити висновок, що тобі зрозуміло і ти з цього середовища.
Мені, наприклад, - не зрозуміло.
вы хотите об этом поговорить..?..:
..когда вы перестали надевать мамино платье и бусы..?)