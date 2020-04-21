 1,4 тис. упаковок гідроксихлорохіну для лікування пацієнтів з COVID-19 відправлять у регіони, - Степанов. ВIДЕО

Про це під час брифінгу заявив глава МОЗ Максим Стеапанов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вже сьогодні буде підписано відповідний розподіл, і цей лікарський засіб буде доставлено в регіони України.

"В суботу Міністерство охорони здоров'я отримало ще 1400 упаковок гідроксихлорохіну від іншого виробника. Уже сьогодні буде підписано відповідний розподіл, і ці лікарські засоби будуть, відповідно, доставлені в наші регіони і зберігатимуться в лікарнях", - додав він.

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