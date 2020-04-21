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 1,4 тис. упаковок гідроксихлорохіну для лікування пацієнтів з COVID-19 відправлять у регіони, - Степанов. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я отримало 1400 упаковок гідроксихлорохіну, який буде розподілено по регіонах.

Про це під час брифінгу заявив глава МОЗ Максим Стеапанов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вже сьогодні буде підписано відповідний розподіл, і цей лікарський засіб буде доставлено в регіони України.

"В суботу Міністерство охорони здоров'я отримало ще 1400 упаковок гідроксихлорохіну від іншого виробника. Уже сьогодні буде підписано відповідний розподіл, і ці лікарські засоби будуть, відповідно, доставлені в наші регіони і зберігатимуться  в лікарнях", - додав він.

Також читайте: Використання плазми видужалих є перспективним у лікуванні важких випадків COVID-19, але поки в Україні це заборонено, - патофізіолог Досенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190347
 
 
 Топ коментарі
 
це далеко не панацея, а небезпечне експерементальне лікування.
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Пэдротик, передозировка сои привела тебя к клиническому идиотизму. 1,4 тис. упаковок гідроксихлорохіну для лікування пацієнтів з COVID-19 відправлять у регіони, - Степанов - Цензор.НЕТ 2406
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Добре Трамп цю хрінь розрекламував.
А ось що каже про цю аферу справжній міністр МОЗ (й не тільки вона): https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2630839850533899?__tn__=K-R
1,4 тис. упаковок гідроксихлорохіну для лікування пацієнтів з COVID-19 відправлять у регіони, - Степанов - Цензор.НЕТ 6180
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Напишите, когда регионы их получат. А пока рано радоваться... зелебобики с колёс продадут...
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це далеко не панацея, а небезпечне експерементальне лікування.
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Это в первую очередь хозяйственная операция. А хозяйственная операция в первую очередь то, где чинушам можно сп#@дить себе на карман... 1,4 тыс. упаковок гидроксихлорохина для лечения пациентов с COVID-19 отправят в регионы, - Степанов - Цензор.НЕТ 6559
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можна подумати - ви там розбираєтесь в лікуванні.
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https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.10.20060558v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.10.20060699v1
Разберетесь? Если коротко, то не работает. Совсем не работает. Но при этом вызывает уйму нежелательных побочек. Исследования маленькие, но по сути такие же, как и устаревшее исследование по эффективности препарата. Только почему-то после того "исследования" препарат разошелся по всему миру.
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Можешь купить себе, только потом не скули, что тебя не предупреждали о последствиях...
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Мне незачем. А вот зелебобики стопудофф сп#@дят - у них богатый опыт наживаться на этой эпидемии. От масочек, до БУшных аппаратов вентиляци лёгких по цене новых, и до распродаж прямо во дворе министерства 1,4 тыс. упаковок гидроксихлорохина для лечения пациентов с COVID-19 отправят в регионы, - Степанов - Цензор.НЕТ 3442
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Пэдротик, передозировка сои привела тебя к клиническому идиотизму. 1,4 тис. упаковок гідроксихлорохіну для лікування пацієнтів з COVID-19 відправлять у регіони, - Степанов - Цензор.НЕТ 2406
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Хе-хе - корчит зелебобика! Это прекрасно!!! 1,4 тис. упаковок гідроксихлорохіну для лікування пацієнтів з COVID-19 відправлять у регіони, - Степанов - Цензор.НЕТ 8041 "Пеши исчо" - "хоть поржом" (с) из зелебобных цитат 1,4 тис. упаковок гідроксихлорохіну для лікування пацієнтів з COVID-19 відправлять у регіони, - Степанов - Цензор.НЕТ 5675
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Вы зелебобики улыбаетесь всё время... и пускаете слюнку по подбородку... 1,4 тис. упаковок гідроксихлорохіну для лікування пацієнтів з COVID-19 відправлять у регіони, - Степанов - Цензор.НЕТ 6468
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Зря ты в зеркало смотришь. У тебя остатки мосха уже не отличают собственное отражение от окружающей реальности. 1,4 тис. упаковок гідроксихлорохіну для лікування пацієнтів з COVID-19 відправлять у регіони, - Степанов - Цензор.НЕТ 4879 Тебя уже не спасти, медицина тут бессильна. И это прекрасно. Это даёт надежду. 1,4 тис. упаковок гідроксихлорохіну для лікування пацієнтів з COVID-19 відправлять у регіони, - Степанов - Цензор.НЕТ 6347
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Из тебя стрелочник, как из твоего бога потерпевшего вiслюка пианист - х#@вый 1,4 тис. упаковок гідроксихлорохіну для лікування пацієнтів з COVID-19 відправлять у регіони, - Степанов - Цензор.НЕТ 4695
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Ну напишут они тебе,какие регионы получат...и что?!Врачи всё равно половина припрячут(на всякий случай 1,4 тис. упаковок гідроксихлорохіну для лікування пацієнтів з COVID-19 відправлять у регіони, - Степанов - Цензор.НЕТ 8610),а остальную половину продадут "своим" людям или "козырным блатным"!!!
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Об этом и речь. Цепочка воровства начинается с министерства и заканчивается на местах. Как в анекдоте - "до батареи только уши доехали".
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тільки не запихайте їх кожному хворому.
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ви не хочете щоби всі хворі одужали? - це дуже жорстоко!
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ясно, що - ні! чого зразу обзиватися?
краще би пояснила, ніж отак обідно обзивати.
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краще почитайте від чого ці препарати, який в них рівень небезпеки, ефективності, а вже ПОТІМ чіпляйтесь до людей.
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коли мене щось просять - я викладаюсь повністю, пояснюю. А вам, бач важко сказати свою думку, краще обзиватись.
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Это их общая характеристика, - соевых.
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Пока он доедет до наших больниц ВОЗ заявит, что он не помогает от коронавируса, а наоборот
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А ВОЗ ничего не говорил в защиту этого препарата.
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Это одна из самых больших афер, которую провернули фармкомпании. Я даже не знаю, Трампу платили или он по дурости дал себя в это втянуть? Тысячи тонн препарата разошлись по всему миру на основании данных одного "исследования" и истерики в сети. Уже есть море других исследований что препарат не работает.
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Нет, будут пытаться лошадиными дозами спасти безнадежных. Хотя последствия такого спасения еще не до конца ясны.
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Ясны. В группе с увеличенной дозой состояние больных и число летальных случаев сильно выросло. Набор в группу был прекращен досрочно. При нормальной дозировке препарат не оказывает никакого влияния на лечение болезни. На пару исследований ссылку кидал выше.
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Возят украинские Мрии необходимые противовирусные грузы всем , кроме Украины


Золотое время для украинских тяжеловесов
Украине в этом контексте тоже есть, что сказать. Для экипажей "грузовиков" "Антонова", особенно Ан-124 "Руслан", последние недели - по-настоящему горячее время. Самолеты украинских "Авиалиний Антонова" сейчас в буквальном смысле нарасхват. Правда, работают украинские "Русланы" пока только за границей - государство не зафрахтовало их для таких необходимых доставок "гуманитарки" в Украину.
Самый свежий пример - 8 апреля Ан-124 "Авиалиний Антонова", доставилмедицинский груз из Китая в Данию. Интересно, что этот рейс был организован датскими властями совместно с судоходной компанией Maersk (проект так и называется - Maersk Bridge).
В промежутке между 28 и 31 марта 5 украинских "Русланов" привозили аналогичные грузы в Грецию, Испанию, Лиссабон и Чехию. Вчера вечером один из них вернулся из итальянского Неаполя. Отметим, что Ан-124 зафрахтованы и задействованы в программе Strategic Airlift International Solution (SALIS) под эгидой НАТО. Тут не лишним будет упомянуть, что Североатлантический Альянс широко использует для "антикоронавирусных" перевозок и военно-транспортные самолеты стран-участников.
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В Париж 150 тонн недавно перевезли
СКОЛЬКО СКОЛЬКО ПАН СТЕПАНОВ - 1,4 тыс упаковок??!

А вообще СКОЛЬКО ТОНН ИЗ КИТАЯ ПРИВЕЗЛИ В УКРАИНУ ПРОТИВОВИРУСНЫХ СРЕДСТВ!
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Это нерабочий препарат. Для лечения этого заболевания он вообще нах не нужен.
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нехай трохи зароблять грошей - вони ж були рік на модернізації.
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Спробуй заячий помёт!
Он - ядрёный! Он проймёт!
И куды целебней мёду,
Хоть по вкусу и не мёд.
Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают -
Те до старости живут!..
(с; Л. Филатов)
--
это средство имеет массу гадких побочных эффектов и от него отказались во многих странах.
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А ничего, что нормальные страны отказываются от этого способа лечения. Или больше ничего нет?
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+ 1400 смертельних випадків від "чуми 21 сторіччя" ... у"бани ...
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Добре Трамп цю хрінь розрекламував.
А ось що каже про цю аферу справжній міністр МОЗ (й не тільки вона): https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2630839850533899?__tn__=K-R
1,4 тис. упаковок гідроксихлорохіну для лікування пацієнтів з COVID-19 відправлять у регіони, - Степанов - Цензор.НЕТ 6180
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и Супрун ********* и ты, этот препарат эффективно используют по всему миру, только некоторые дятлы превышают дозу, за что и страдают, ещё дятлы его совмещают с антибиотиком удлиняющим QT, от чего предостерегали китайцы и опять продолжают страдать, короче когда отпадают лёгкие согласишься есть свинячее говно (если скажут что помогает), а не только хлорохин
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А по-моему ******* ты. Этот препарат в комбинации с другими препаратами после одного единственного "исследования" на группе легких пациентов, не без помощи того же Трампа (х.з по дурости, или за деньги), разошелся по всему миру. Потом из схемы исключили гидроксихлорохин и ... результат оказался тот же, а количество побочек сократилось. Выяснилось, что из-за специфического воздействия на легочную ткань, немного улучшает состояние азитромицин (тот самый антибиотик, который всегда давали в комбинации с гидроксихлорохином и который, как ты отметил, не является полезным для сердца). А гидроксихлорохин не работает от слова "совсем". Это стало известно еще полмесяца назад, но вам и нашему МОЗ об этом сказать почему-то забыли.

Вот одни из последних исследований:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.10.20060558v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.10.20060699v1
Если коротко, то ничего кроме побочных эффектов препарат не вызывает.
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чому міністр охорони здоров'я виконує просту, рутинну (як для такої важливої посади) роботу диктора радіо та телебачення..?
без щоденних відосиків міністрам віртуального уряду віртуального президента більше нічим зайнятися у цій державі..?
зрозуміло, що зебіли ******* вухами та очіма, але до чого тут нормальні люди та держава Україна в цілому, адже страждають від "державі в телевізорі" усі
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от ти зебіл! та це прямий обов'язок міністра
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..так порохобота" ещё никто не оскорблял..
неужели уже настал тот час, когда "зебилы будущего будут называть себя порохоботами"..?)
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ти ж написав: "зрозуміло, що зебіли ******* вухами та очіма"
з чого можна зробити висновок, що тобі зрозуміло і ти з цього середовища.
Мені, наприклад, - не зрозуміло.
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..нуда-нуда..
вы хотите об этом поговорить..?..:
..когда вы перестали надевать мамино платье и бусы..?)
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Говорят от него побочные эффекты совсем хреновые....
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Это ничто по сравнению с тем, что он скорей всего никак не влияет на течение болезни.
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Прочитай инструкцию ЛЮБОГО фарм. препарата - офигеешь от побочных эффектов.
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