 Пункти для розміщення, харчування і дозиметричний контроль, - ДСНС показала побут рятувальників, які гасять пожежі в Чорнобильській зоні. ВІДЕО+ФОТО

Станом на 20 квітня до гасіння пожежі залучено 1322 людини і 292 одиниці техніки. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Для життєзабезпечення особового складу зведених загонів Головних управлінь ДСНС у Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Вінницькій та Дніпропетровській областей розгонуто та функціонують пункти життєзабезпечення зведених загонів у с. Старі Соколи, с. Рудня-Іллінецька та с. Діброва. На місці розгортання пересувних пунктів життєзабезпечення передбачено пункти для розміщення особового складу, приготування їжі, харчування в польових умовах та забезпечено продуктами харчування. Снідають та вечеряють вогнеборці в пунктах життєзабезпечення, обіди ж доставляються до місця гасіння пожеж.

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Для зведених загонів їжа готується у пунктах життєзабезпечення та в їдальні ДАЗВ. Крім того, для рятувальників організовано належні санітарно-гігієнічні умови, а також дозиметричний контроль та медичне забезпечення.









