EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України, Суспільство
  2031  3
Матеріали за темою:
Все про:пожежа (2233) Чорнобиль (169) зона відчуження (147) ДСНС (2424)

 Пункти для розміщення, харчування і дозиметричний контроль, - ДСНС показала побут рятувальників, які гасять пожежі в Чорнобильській зоні. ВІДЕО+ФОТО

З огляду на інформацію в соціальних мережах про те, що в Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення рятувальники мають не належні умови роботи і не забезпечені продуктами харчування, в ДСНС розповіли, як харчується і де відпочиває особовий склад, залучений до гасіння пожеж.

Станом на 20 квітня до гасіння пожежі залучено 1322 людини і 292 одиниці техніки. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Для життєзабезпечення особового складу зведених загонів Головних управлінь ДСНС у Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Вінницькій та Дніпропетровській областей розгонуто та функціонують пункти життєзабезпечення зведених загонів у с. Старі Соколи, с. Рудня-Іллінецька та с. Діброва. На місці розгортання пересувних пунктів життєзабезпечення передбачено пункти для розміщення особового складу, приготування їжі, харчування в польових умовах та забезпечено продуктами харчування. Снідають та вечеряють вогнеборці в пунктах життєзабезпечення, обіди ж доставляються до місця гасіння пожеж.

Також дивіться: У гасінні пожежі в Чорнобильській зоні бере участь 9 одиниць спеціальної інженерної техніки ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Для зведених загонів їжа готується у пунктах життєзабезпечення та в їдальні ДАЗВ. Крім того, для рятувальників організовано належні санітарно-гігієнічні умови, а також дозиметричний контроль та медичне забезпечення.

Пункти для розміщення, харчування і дозиметричний контроль, - ДСНС показала побут рятувальників, які гасять пожежі в Чорнобильській зоні 01
Пункти для розміщення, харчування і дозиметричний контроль, - ДСНС показала побут рятувальників, які гасять пожежі в Чорнобильській зоні 02
Пункти для розміщення, харчування і дозиметричний контроль, - ДСНС показала побут рятувальників, які гасять пожежі в Чорнобильській зоні 03
Пункти для розміщення, харчування і дозиметричний контроль, - ДСНС показала побут рятувальників, які гасять пожежі в Чорнобильській зоні 04
Пункти для розміщення, харчування і дозиметричний контроль, - ДСНС показала побут рятувальників, які гасять пожежі в Чорнобильській зоні 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190322
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А на фото ,це та тушонка що збирала упаковки і відправляла пожежникам волонтерка Наталья Юсупова ?
 показати весь коментар
 
 
ціна української державності, якби не радянська техніка, то тушили б голими руками.
 показати весь коментар
 
ну якби не радянський союз, ми б мали нормальну техніку і українську державність нормальну... а не клоунів і злочинців.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору