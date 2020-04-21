 "Перша атака": шість років тому почалася операція з блокування захопленого російськими бойовиками Слов'янська. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в епізоді "Перша атака" з фільму "Слов'янськ. Початок війни". В операції брали участь підрозділи Нацгвардії, СБУ та добровольці. Завдання операції - поступове витіснення російських терористів і контроль над ключовими транспортними вузлами навколо міста.
"Безумовно, це стратегічне положення. Фактично від Слов'янська можна було наступати в напрямку Харкова, Дніпропетровська та Запоріжжя. Це стратегічний вузол, і якщо подивитися на карту, то ці три напрямки фактично відкриваються", - каже секретар РНБО (2014-2019) та в. о. президента України (березень-червень 2014 року) Олександр Турчинов.
Перша атака відбулася у Великодню ніч 20 квітня - загін добровольців під керівництвом Дмитра Яроша атакував блокпост російських терористів у селі Билбасівка.
Але народ швидко втомився від війни.
как во всём мире
так чому ж вони втомились воювати, якщо і війни то не відчули ?
не соромно ?
далеки вы от народа и от реалий, вояки форумные
а видя весь бардак недалекий і неосвічений.
так писать про народ.....
проанализировали бы, как стал возможным захват крыма и части донбасса.
народ виноват, или сдал кое кто
всё ладно, надо идти на спортплощадку, развлекайтесь тут
в тому числі.
ну і рашка теж винна - як агресор.
канешна скучаю и портрет сталина возле сердца
когда я уехал - в Киеве на бульваре Шевченко еще памятник членину облизывали...