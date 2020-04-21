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 Політика України, Суспільство
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 "Перша атака": шість років тому почалася операція з блокування захопленого російськими бойовиками Слов'янська. ВIДЕО

Шість років тому у квітні 2014 року українські підрозділи почали операцію з блокування захопленого російськими терористами Слов'янська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в епізоді "Перша атака" з фільму "Слов'янськ. Початок війни". В операції брали участь підрозділи Нацгвардії, СБУ та добровольці. Завдання операції - поступове витіснення російських терористів і контроль над ключовими транспортними вузлами навколо міста.

"Безумовно, це стратегічне положення. Фактично від Слов'янська можна було наступати в напрямку Харкова, Дніпропетровська та Запоріжжя. Це стратегічний вузол, і якщо подивитися на карту, то ці три напрямки фактично відкриваються", - каже секретар РНБО (2014-2019) та в. о. президента України (березень-червень 2014 року) Олександр Турчинов.

Перша атака відбулася у Великодню ніч 20 квітня - загін добровольців під керівництвом Дмитра Яроша атакував блокпост російських терористів у селі Билбасівка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слов'янськ. Початок війни": прем'єра фільму про перші дні агресії РФ на Донбасі відбудеться на ICTV

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190321
 
   
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Таких сапёров тут не половина, а девять десятых!
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как браво всё начиналось! а через 3 месяца героев стали жарить в котлах. какая же тут слава? "Перша атака": шість років тому почалася операція з блокування захопленого російськими бойовиками Слов'янська - Цензор.НЕТ 8178
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Зачем звиздишь? Ничего бравого не было, было тяжело, потери, поражения, неудачи. Но несмотря на всё это, твоих нелюдей остановили и спасли Украину.
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кто-то из этих героев 9 июня 14-го положил 2 мины в наш дом и убил соседа-инвалида из квартиры напротив. так шо котлы - это карма
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А то, что русня развязала конфликт в результате которого погибло 13000 чел. это нормально? Да, разные люди были и среди добровольцев и много мирных погибло, но заварили это кацапы. А карма, это когда паРаша развалится и Хулио сдохнет за все злодеяния.
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тут вот в чём фишка - в тылу героев тоже недолюбливают, живых - бьют, мёртвым - рушат памятники. это объективная реальность
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Який ти чутливий до української біди! Твої праотці москалі усі інваліди, на голову. Зажмурили ми їх тисяч з 50, але я досі не чув аби за ними хтось надто побивався.
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а если бы сразу развести не сводя? - думай...те!
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Були часи. Так..
Але народ швидко втомився від війни.
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ясен пень, когда народ видит, шо одни воюют и гибнут, а другие жируют
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в народе занимается каждый своим - строит, печёт, сеет, ворует, водку пьёт, трахается, воюет, поёт, танцует
как во всём мире
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ну от - не воюють.
так чому ж вони втомились воювати, якщо і війни то не відчули ?
не соромно ?
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соромно кому?

далеки вы от народа и от реалий, вояки форумные "Перша атака": шість років тому почалася операція з блокування захопленого російськими бойовиками Слов'янська - Цензор.НЕТ 3754
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голосовать за по - далекий і освічений

а видя весь бардак недалекий і неосвічений.

так писать про народ.....
проанализировали бы, как стал возможным захват крыма и части донбасса.
народ виноват, или сдал кое кто

всё ладно, надо идти на спортплощадку, развлекайтесь тут
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винний той, хто своїм вибором надавав владу пройдисвітам.
в тому числі.
ну і рашка теж винна - як агресор.
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Народ уставший это быдло, а быдло не народ и это реалии.
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быдло у нас во власти с 91, куда по выстроенным правилам и попадают такие же. негативный отбор во всей красе.
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ну шо ж ты, идиот, мог ещё написать.
канешна скучаю и портрет сталина возле сердца
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славянск блокировали, а в донецк пропустили.....
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Далі - на московію. Серед тих моральних виродків вони будуть найкращі!
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глядя на сегодняшнюю зеленую придурковню не перестаю удивлятся - как тогда смогли и где ети все люди?
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половина полягла на Донбассе, другая половина выехала из страны, когда поняла, что они накуй не нужны этой стране.
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если ето камень в мой огород, то он не в тему.
когда я уехал - в Киеве на бульваре Шевченко еще памятник членину облизывали...
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Спасибо! Я как раз два дня тому назад подумал, что надо перечитать и пересмотреть освобожнение Славьянска.
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