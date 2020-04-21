 "Перша атака": шість років тому почалася операція з блокування захопленого російськими бойовиками Слов'янська. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в епізоді "Перша атака" з фільму "Слов'янськ. Початок війни". В операції брали участь підрозділи Нацгвардії, СБУ та добровольці. Завдання операції - поступове витіснення російських терористів і контроль над ключовими транспортними вузлами навколо міста.

"Безумовно, це стратегічне положення. Фактично від Слов'янська можна було наступати в напрямку Харкова, Дніпропетровська та Запоріжжя. Це стратегічний вузол, і якщо подивитися на карту, то ці три напрямки фактично відкриваються", - каже секретар РНБО (2014-2019) та в. о. президента України (березень-червень 2014 року) Олександр Турчинов.

Перша атака відбулася у Великодню ніч 20 квітня - загін добровольців під керівництвом Дмитра Яроша атакував блокпост російських терористів у селі Билбасівка.

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