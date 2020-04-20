EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України
  1825  30
Все про:Мін'юст (681) реформи (1869) пенітенціарна служба (90) Малюська Денис (60)

 Мін'юст ініціює створення універсальних в'язниць із декількома рівнями безпеки, - Малюська. ВIДЕО

В межах другого етапу тюремної реформи передбачено об'єднання в'язниць в універсальні установи виконання покарань.

Як повідомив у відеозверненні міністр юстиції Денис Малюська, відповідний законопроєкт розробило відомство в межах другого етапу реформи пенітенціарної служби, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо, щоб зараз почали працювати універсальні установи виконання покарань із декількома рівнями безпеки, щоб злочинці різного рівня небезпеки могли утримуватися в межах однієї установи, а також щоб такі установи містили окремі ізольовані ділянки слідчих ізоляторів", - сказав він.

На його думку, це, з одного боку, призведе до значної економії бюджетних коштів і закриття напівпорожніх в'язниць, а з іншого - "ув'язнені зможуть перебувати ближче до своїх родин, отримувати передачі і частіше спілкуватися з рідними". Останнє, впевнений Малюська, дуже важливе для ресоціалізації засуджених.

Окрім того, законопроєкт передбачає запуск рейтингу в'язниць за низкою параметрів, як-от рівень дотримання прав людини, забезпеченість ув'язнених, рівень якості оцінки ризиків та потреб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Побачення заборонено, на прогулянку - тільки з сусідами по камері, - в тюрмах вжили заходів проти коронавірусу

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190254
 
 
 Топ коментарі
 
Когда посадят Зеленского? Минюст инициирует создание универсальных тюрем с несколькими уровнями безопасности, - Малюська - Цензор.НЕТ 5253
 показати весь коментар
 
Я инициирую создание универсальных братских могил с несколькими уровнями для "слуг", правительства и сверху мавзолея для ЗЕбила.
 показати весь коментар
 
будуть з молюском під столом "селфі" робити
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Він має бути шостим.. Все має бути по черзі Минюст инициирует создание универсальных тюрем с несколькими уровнями безопасности, - Малюська - Цензор.НЕТ 1333
 показати весь коментар
 
 
будуть з молюском під столом "селфі" робити
 показати весь коментар
 
 
так они же и суетятся, чтобы сесть с комфортом Мін'юст ініціює створення універсальних в'язниць із декількома рівнями безпеки, - Малюська - Цензор.НЕТ 6949
 показати весь коментар
 
Я инициирую создание универсальных братских могил с несколькими уровнями для "слуг", правительства и сверху мавзолея для ЗЕбила.
 показати весь коментар
 
 
зебилы, вас в Трускавце учили жить по средствам? или только воровать?
 показати весь коментар
 
 
воровать они уже умели и до того...там повышали квалификацию и показывали кнопочку, в которую надо жать по команде...
 показати весь коментар
 
 
Владикавказ починає шатать тюрму народів ре фе



Fidar Khubaev@Fidar_Khubaev





Власти республики начинают терять контроль над происходящим.
Город берут в блокаду. Из военной части в посёлке Спутник едут 10 КАМАЗов с солдатами вооружёнными до зубов.
Город в осаде. У дома правительства число людей увеличивается в геометрической прогрессии.
 показати весь коментар
 
где в камеру можно буде заказать даже негра с большой опой
 показати весь коментар
 
 
Зачем такие сложности для бомжей ? А больше у нас никого не сажают .
 показати весь коментар
 
 
Вовремя ,нечего сказать.Вы в каком мире живете?
 показати весь коментар
 
 
малюска..ты такой малюська...
а может пока позаботиться об универсальных больничках с несколькими уровнями безопасности и для врачей и для пациентов???
 показати весь коментар
 
 
та по санаториям расселить, чего мелочиться. все в Украине сделано для удобства бандитов, а тюремщики отстают - непорядок.
 показати весь коментар
 
 
Ухх, боятся нас оккупанты-инородцы, прям очень им страшно, что Украинский Сокол воспарит в лучах Черного Солнца)))
 показати весь коментар
 
 
Плейстейшени им незабудьте на ужин роли калифорния монахинь для секс розваг че стеснятся настало время о зеках подуматб
 показати весь коментар
 
 
во де комфорт будет,представляете меню- негр с большой опищей
 показати весь коментар
 
ЗЕбанутые будут строить для себя тюрьмы. Понимают, что их власть скоро закончится. Как по мне, то их лучше напалмом выжигать.
 показати весь коментар
 
 
Еще один фейсбучный реформатор, поперед батька в пекло, не создав справедливого правосудия реформируют систему наказания
 показати весь коментар
 
Минюст планирует сделать камеры повышенного комфорта платными с ванной, биде, баром, официантами, гаремом, караоке и стриптизом. И приходить туда эти козырные сидельцы будут только вечером, на ночь! Вот оказывается чем заняты головы руководства Минюста., сколько же им за это пообещали? Теперь это называется реформа правовой системы. А может наперед для себя готовят камеры?
Бабки есть - сидишь балдеешь, бабок нет - сидишь худеешь. Какой профессиональный хлам нанесло в правовую систему Украины!!!
 показати весь коментар
 
Зеленый русский мир заботится об украинцах.
 показати весь коментар
 
Якщо там будуть камери з доступом до нету, телебачення, ваннадуш та прочіє прібамбаси, можна жити.. одразу ж піду натовчу пику нашому меру який на 3 дні зупинив громадський транспорт
 показати весь коментар
 
Какая ресоциализация, какая универсализация? Стране экономический кирдык подходит, безработица растет с долгами по зарплате. Куда тот зек после отсидки устроится на работу? Обратно на "дело" пойдет. В общем, мечтать не вредно.
 показати весь коментар
 
да уж, помнится был в правительстве один дебил, типа министр сельского хозяйства и экономики , нес всякую фигню. теперь молюск проявился с мозгами как у молюска. имбецилы прожектанты у власти. дебилы, бл*дь)))))
 показати весь коментар
 
Все ще й досі часто чую - савєцкає абразаваніє била луччєє в мірє! савєцкая мєдіцина била луччяя в мірє!...а от про савєцкіі тюрми як не чув, так і не чую...
 показати весь коментар
 
Це мабуть єдине вірна справа якою зайнялись Зелені. Коли вас зрадників скинуть, сидіти вам доведеться довго!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору