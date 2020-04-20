 Мін'юст ініціює створення універсальних в'язниць із декількома рівнями безпеки, - Малюська. ВIДЕО

Як повідомив у відеозверненні міністр юстиції Денис Малюська, відповідний законопроєкт розробило відомство в межах другого етапу реформи пенітенціарної служби, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо, щоб зараз почали працювати універсальні установи виконання покарань із декількома рівнями безпеки, щоб злочинці різного рівня небезпеки могли утримуватися в межах однієї установи, а також щоб такі установи містили окремі ізольовані ділянки слідчих ізоляторів", - сказав він.

На його думку, це, з одного боку, призведе до значної економії бюджетних коштів і закриття напівпорожніх в'язниць, а з іншого - "ув'язнені зможуть перебувати ближче до своїх родин, отримувати передачі і частіше спілкуватися з рідними". Останнє, впевнений Малюська, дуже важливе для ресоціалізації засуджених.

Окрім того, законопроєкт передбачає запуск рейтингу в'язниць за низкою параметрів, як-от рівень дотримання прав людини, забезпеченість ув'язнених, рівень якості оцінки ризиків та потреб.

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