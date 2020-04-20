 Ще 2 осередки лісової пожежі локалізували на Житомирщині, - ДСНС. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, про це заявив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Володимир Демчук.

За його словами, для гасіння та локалізації залучено пожежні розрахунки, інженерну техніку та 3 вертольоти. Крім того, інші два осередки пожежі поблизу с. Розсоха та с. Крива Гора не несуть загрози лісовим масивам та іншим територіям Зони відчуження. Від ДСНС до гасіння залучено понад 1100 осіб та 235 од. техніки.

У Житомирській області на ранок 20 квітня із чотирьох осередків, на яких проводилися роботи з гасіння, локалізовано два осередки поблизу сіл Бережесть та Гладковичі.

"На цей час основні зусилля спрямовані на гасіння і локалізацію інших двох осередків пожеж на території Виступовицького та Словечанського лісництв. Продовжуються роботи з оборювання та створення мінералізованих смуг та розчистки доріг, для чого залучені трактори лісогосподарських підприємств та 1 одиниця важкої інженерної техніки Збройних Сил", - розповів Демчук.

Крім того, ДСНС підтримує комунікацію з Міністерством надзвичайних ситуацій Білорусі з питань спільного виконання заходів з ліквідації пожеж.

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