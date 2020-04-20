 "Пожежа неймовірно страшна - спочатку чути гул, що наближається, а потім з'явилася хвиля вогню вище сосен", - сталкер Єременко про пожежу в Зоні відчуження. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС Україна, Єременко зокрема розповів про пожежу, яка знищила село Лелів.
"Лелів - це село, яке збереглося краще за всі інші. Воно унікальне тим, що було не розграбовано, як інші села. Хати були зі склом, речі колишніх жителів залишилися. Все було в унікальному стані. Дуже сумно, що це все було знищено вогнем... Я спочатку почув пожежа. Я такого раніше не чув і не бачив. Це такий страшний гул! Ти дивишся на горизонт і там хрускіт дерев – вони, як тріски, ламаються і падають. А потім ти бачиш на рівні дерев таку хвилю вогню, яка вище сосен ... Це - страшне почуття", - розповів Єременко про пожежу біля села.
Мохнатый@_Mohnatiy_ 18 апр.
надеюсь дома его родных как раз и разбомбит "отличная пожарная авиация" рашки
якшо шо, це його компаньйон по дрімтаунах
Otar Dovzhenko@otardovzhenko 19 апр.
На Житомирщині горить Корогодське лісництво, а Гарік Корогодський вважає Майдан переворотом, а революціонерів злочинцями. Лучше би било наоборот.
ІМХО..
У Дніпрі СБУ блокувала діяльність пов'язаного з російським криміналом злочинного угруповання, причетного до вчинення терактів у Полтавській та інших областях.
Служба безпеки України викрила і блокувала у Дніпрі діяльність організованого злочинного угруповання, яке причетне до мінування та підпалів у різних регіонах країни. Зокрема - на Полтавщині. Організатори групи пов'язані з російським кримінальним світом. Їх відправили у СІЗО. Про це повідомила прес-група СБУ.
За попередньою інформацією, групою керував кримінальний авторитет, раніше неодноразово засуджений мешканець тимчасово окупованої території АР Крим, відомий на прізвисько «Арієць». Рік тому, у березні 2019-го тодішній перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомляв про затримання цієї людини. І додав, що чоловік займався криміналом і на початку 2000-х.ЗМІ повідомляють, що справжнє ім'я «Арійця» - Володимир Щегольков. Він народився у Севастополі, пішов у кримінал і став «смотрящим за Севастополем».
За інформацією СБУ, група Арійця спеціалізувалися на вчиненні особливо тяжких злочинів, у тому числі на замовлення інших осіб.Для цього вони координували свою діяльність з підконтрольними спецслужбам РФ представниками кримінальних кіл Росії. Для планування і погодження злочинних дій ватажки угруповання зустрічалися з російськими кураторами на території Російської Федерації, країн Євросоюзу та Близького Сходу.