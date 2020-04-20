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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події, Суспільство
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Все про:пожежа (2217) зона відчуження (140)

 "Пожежа неймовірно страшна - спочатку чути гул, що наближається, а потім з'явилася хвиля вогню вище сосен", - сталкер Єременко про пожежу в Зоні відчуження. ВIДЕО

Сталкер Іван Єременко розповів про великі пожежі в Чорнобильській зоні, які спричинили смерть сотень тисяч гектарів лісу і кількох кинутих сіл.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС Україна, Єременко зокрема розповів про пожежу, яка знищила село Лелів.

"Лелів - це село, яке збереглося краще за всі інші. Воно унікальне тим, що було не розграбовано, як інші села. Хати були зі склом, речі колишніх жителів залишилися. Все було в унікальному стані. Дуже сумно, що це все було знищено вогнем... Я спочатку почув пожежа. Я такого раніше не чув і не бачив. Це такий страшний гул! Ти дивишся на горизонт і там хрускіт дерев – вони, як тріски, ламаються і падають. А потім ти бачиш на рівні дерев таку хвилю вогню, яка вище сосен ... Це - страшне почуття", - розповів Єременко про пожежу біля села.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найскладніший осередок пожежі міститься у Чорнобильській зоні поблизу села Рудьки: є загроза поширення вогню на територію Білорусі, - ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190195
 
 
 Топ коментарі
 
Дык... нам же недавно рассказывали, что усё под контролем и скоро будет усё хорошо! "Пожар невероятно страшный - сначала слышен приближающийся гул, а потом появилась волна огня выше сосен", - сталкер Еременко о пожаре в Зоне отчуждения - Цензор.НЕТ 5098
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"когда воздух отчистится, звоните", ваш клоун
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Дык... нам же недавно рассказывали, что усё под контролем и скоро будет усё хорошо! "Пожар невероятно страшный - сначала слышен приближающийся гул, а потом появилась волна огня выше сосен", - сталкер Еременко о пожаре в Зоне отчуждения - Цензор.НЕТ 5098
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Есл Зеленая сатана говорит, что все под контролем,значит пипец. Хотя бы землю перекопали и посыпали песком. Дебилы. Все у них норма, а дым до Киева дошел. У людей дома сгорели. Зеленая норма -это аномалия.
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"когда воздух отчистится, звоните", ваш клоун
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Мохнатый@_Mohnatiy_ 18 апр.

надеюсь дома его родных как раз и разбомбит "отличная пожарная авиация" рашки

"Пожар невероятно страшный - сначала слышен приближающийся гул, а потом появилась волна огня выше сосен", - сталкер Еременко о пожаре в Зоне отчуждения - Цензор.НЕТ 6820
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Чему удивляться - он реальный 100%й кацап из Мааасквы.
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якшо шо, це його компаньйон по дрімтаунах

Otar Dovzhenko@otardovzhenko 19 апр.

На Житомирщині горить Корогодське лісництво, а Гарік Корогодський вважає Майдан переворотом, а революціонерів злочинцями. Лучше би било наоборот.

"Пожежа неймовірно страшна - спочатку чути гул, що наближається, а потім з'явилася хвиля вогню вище сосен", - сталкер Єременко про пожежу в Зоні відчуження - Цензор.НЕТ 3142
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В армию пацанам надо, а не в сталкера играть.
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ПОВ'ЯЗАНА З РОСІЙСЬКИМ КРИМІНАЛОМ ГРУПА ОРГАНІЗОВУВАЛА ПІДПАЛИ НА ПОЛТАВЩИНІ ТА В ІНШИХ РЕГІОНАХ - ВАТАЖКІВ ЗАТРИМАЛА СБУ

У Дніпрі СБУ блокувала діяльність пов'язаного з російським криміналом злочинного угруповання, причетного до вчинення терактів у Полтавській та інших областях.
Служба безпеки України викрила і блокувала у Дніпрі діяльність організованого злочинного угруповання, яке причетне до мінування та підпалів у різних регіонах країни. Зокрема - на Полтавщині. Організатори групи пов'язані з російським кримінальним світом. Їх відправили у СІЗО. Про це повідомила прес-група СБУ.
За попередньою інформацією, групою керував кримінальний авторитет, раніше неодноразово засуджений мешканець тимчасово окупованої території АР Крим, відомий на прізвисько «Арієць». Рік тому, у березні 2019-го тодішній перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомляв про затримання цієї людини. І додав, що чоловік займався криміналом і на початку 2000-х.ЗМІ повідомляють, що справжнє ім'я «Арійця» - Володимир Щегольков. Він народився у Севастополі, пішов у кримінал і став «смотрящим за Севастополем».
За інформацією СБУ, група Арійця спеціалізувалися на вчиненні особливо тяжких злочинів, у тому числі на замовлення інших осіб.Для цього вони координували свою діяльність з підконтрольними спецслужбам РФ представниками кримінальних кіл Росії. Для планування і погодження злочинних дій ватажки угруповання зустрічалися з російськими кураторами на території Російської Федерації, країн Євросоюзу та Близького Сходу.
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Усих ціх сталкьоров необхідно перевірити на причетність до підпалів: добре орієнтуються в місцях пожеж, а крім того, дивним чином перебували в момент пожеж у лісі ( в епіцентрі пожеж).
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В наших краях за часи незалежності від лісів залишились в більшості пеньки.А ці вже що не спиляли то спалять
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Основна причина жахливих пожеж -аномально суха весна.
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Блин, дожди в центральной России, Крыму, Турции, Армении, Краснодарском крае, Весь юг Европы и север Африки заливают ливни! У НАС ЗАСУХА, ПОЖАРЫ, ВИРУС... НУ И ЕЩЕ САМИ ЗНАЕТЕ КТО. Какое-то проклятие над нами! "Пожежа неймовірно страшна - спочатку чути гул, що наближається, а потім з'явилася хвиля вогню вище сосен", - сталкер Єременко про пожежу в Зоні відчуження - Цензор.НЕТ 4790
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