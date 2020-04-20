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 Події, Суспільство
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Все про:браконьєрство (86) Держприкордонслужба (2542) Червона книга (14)

 В акваторії Чорного моря прикордонники виявили кілометрову сітку з червонокнижним уловом. ВIДЕО

Під час патрулювання Чорного моря в районі Тендерівської коси, екіпаж морської охорони виявив кілометрову сітку, в якій був червонокнижний улов.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу, в сітях браконьєрів опинилися 65 крабів і одна риба осетрової породи. Саме вони занесені до Червоної книги. За їх вилов передбачено штраф до 100 неоподатковуваних мінімумів або до трьох років обмеження волі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190186
 
   
 Топ коментарі
 
Криминализировать все статьи, касающиеся умышленного нанесения вреда окружающей среде, природе, экологии, флоре и фауне. Это должно стать уголовным преступлением и караться лишением свободы сроком от 5 до 15 лет с конфискацией. В 90% случаев это делают конченые мрази.
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выбили уже всю живность - на 1 км сетки 65 крабов
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Тогда бы написали, что сети были с чернокнижным уловом.
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Нижче я запостив червону кацапську книжечку... Такі б підішли...
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Очень может быть. Так называемый "хор александрова" и еще несколько военных преступников пошли полным составом на корм, возможно, этим же крабам и осетру.
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Блин, "краснокнижний улов", думав комуняцка литература
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Є такий анєкдот:

Идет лекция в ВУЗе. Профессор рассказывает о спартанцах. Ну и касается того, что, мол, войска годами пребывали в походах и это сплачивало воинов настолько, что они, как правило, влюблялись друг в друга. И это поощрялось, ибо спартанец, потерявший друга и любовника в одном лице, был беспощаден к врагу и мстил за убитого. И тут один очкастенький щуплый студент хихикает:
- Значит спартанцы были педиками?
Профессор тяжело вздохнул, снял очки, посмотрел на выскочку и говорит:
-Педики, говорите? Да не дай вам бог, милый юноша, повстречаться хоть с одним таким педиком лицом к лицу. Нет мой юный друг, это были не, как вы изволили выразиться, педики! Это были настоящие БОЕВЫЕ ********!!
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продовження було таке

....та забрали його собі.
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А когда пограничники обнаружат русских фашистов, качающих газ из нашего шельфа???
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Люди обладают удивительной способностью - уничтожать всё вокруг себя.
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Да ужжж осетровых нынче 1 шт на километр
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выбили уже всю живность - на 1 км сетки 65 крабов
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Криминализировать все статьи, касающиеся умышленного нанесения вреда окружающей среде, природе, экологии, флоре и фауне. Это должно стать уголовным преступлением и караться лишением свободы сроком от 5 до 15 лет с конфискацией. В 90% случаев это делают конченые мрази.
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100% только сажать,если хотим сохранить природу,севрюга первыи раз идет на нерест в 12 лет.
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Прям новость...в Черном море возле устья Дуная таких сетей за один рейд можно несколько сотен собрать - было бы желание...
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от куда в море осетры у нас...а динозавров нет?
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