 В акваторії Чорного моря прикордонники виявили кілометрову сітку з червонокнижним уловом. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу, в сітях браконьєрів опинилися 65 крабів і одна риба осетрової породи. Саме вони занесені до Червоної книги. За їх вилов передбачено штраф до 100 неоподатковуваних мінімумів або до трьох років обмеження волі.
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Прикордонники провели рейд в Азовському морі - виявлено сотні метрів сіток із рибою, занесеною до Червоної книги. ВIДЕО
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От як би с москалями...
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Криминализировать все статьи, касающиеся умышленного нанесения вреда окружающей среде, природе, экологии, флоре и фауне. Это должно стать уголовным преступлением и караться лишением свободы сроком от 5 до 15 лет с конфискацией. В 90% случаев это делают конченые мрази.
+4
выбили уже всю живность - на 1 км сетки 65 крабов
Идет лекция в ВУЗе. Профессор рассказывает о спартанцах. Ну и касается того, что, мол, войска годами пребывали в походах и это сплачивало воинов настолько, что они, как правило, влюблялись друг в друга. И это поощрялось, ибо спартанец, потерявший друга и любовника в одном лице, был беспощаден к врагу и мстил за убитого. И тут один очкастенький щуплый студент хихикает:
- Значит спартанцы были педиками?
Профессор тяжело вздохнул, снял очки, посмотрел на выскочку и говорит:
-Педики, говорите? Да не дай вам бог, милый юноша, повстречаться хоть с одним таким педиком лицом к лицу. Нет мой юный друг, это были не, как вы изволили выразиться, педики! Это были настоящие БОЕВЫЕ ********!!
....та забрали його собі.