 В акваторії Чорного моря прикордонники виявили кілометрову сітку з червонокнижним уловом. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу, в сітях браконьєрів опинилися 65 крабів і одна риба осетрової породи. Саме вони занесені до Червоної книги. За їх вилов передбачено штраф до 100 неоподатковуваних мінімумів або до трьох років обмеження волі.

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