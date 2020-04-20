 Екіпажі пожежних танків 26-ї артбригади та 72-ОМБр гасять пожежі в Житомирській області. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МВС, танки пробивають просіки в лісових масивах і риють протипожежні рови для припинення поширення вогню.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Чорнобильській зоні - з 4 осередків один локалізовано. У Житомирській - з 4 локалізовано 2, - Аваков. МАПА