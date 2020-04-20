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 Події, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:Житомирщина (578) пожежа (2217) ЗСУ (537)

 Екіпажі пожежних танків 26-ї артбригади та 72-ОМБр гасять пожежі в Житомирській області. ВIДЕО

Військовослужбовці 26-ї артбригади та 72-ї окремої механізованої бригади відправили в зону пожеж на Житомирщині екіпажі пожежних танків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МВС, танки пробивають просіки в лісових масивах і риють протипожежні рови для припинення поширення вогню.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Чорнобильській зоні - з 4 осередків один локалізовано. У Житомирській - з 4 локалізовано 2, - Аваков. МАПА

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190174
 
   
 Топ коментарі
 
а у влады шо есть мозги?
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Повредил 10 - спас гектары леса
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йа три роки жив у лісі - бачив лісові пожежі в натурі. В соснових лісах горить грунт - багаторічні спресовані поклади опалої хвої та листя - потушити водою неможливо. А от прокопати рівчачок на півштика заступа - і всьо. То йа навколо намету зробив кілька таких периметрів на різній відстані. Та коли чув запах тліючої подстілкі - біг туди із заступом і обкопував по фронту вогню - нас за це лісник і не виганяв з лісу
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Там по другому никак, хорошо что хоть такая техника сохранилась, БАТ-2 не хватает
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тут навіть не плужком, а культіватором достаточно
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В ліс така техніка навряд чи навіть заїхати зможе, так фермери свої врожаї спасають за кордоном…
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Хуже того. Вот вы не в курсе, а пожарные докатились до того, что при пожаре выбивают двери и окна и даже заливают водой нижние квартиры. У них для этого специально припасен инструмент и шланги!
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А раніше застосувати ЗСУ та Нацгвардію влада не додумалась?
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горит уже не одну неделю. а они флешмобы устраивают. - натянули футболки с клоунскими надписями - каждый имеет право на ошибку, и в инстаграмм выкладывают. дебилы.
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Нацгвардії простіше людей без намордників у містах ловити...
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вогонь йде понизу - достатньо проорати плужком на галявині, а не валити дерева шоп добавити дров у вогонь
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а хіба по нормам не повинен ліс бути поділеним на ділянки, захищені протипожежним ровом???
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Ділянки -так. Рови - неясно, все не перекопаєш...
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по периметру пройтись плугом - і фсьо
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Постоянное, круглосуточное наблюдение со спутников за повышенными зонами риска - и сразу, с космоса, расстреливать уродов поджигающих леса.
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в тебе їх навалом - сам бачив як запускають - вдосіта ланцюжком так по небі красіво штук двайцять акуратним радочком - впєчатляйє!
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йа три роки жив у лісі - бачив лісові пожежі в натурі. В соснових лісах горить грунт - багаторічні спресовані поклади опалої хвої та листя - потушити водою неможливо. А от прокопати рівчачок на півштика заступа - і всьо. То йа навколо намету зробив кілька таких периметрів на різній відстані. Та коли чув запах тліючої подстілкі - біг туди із заступом і обкопував по фронту вогню - нас за це лісник і не виганяв з лісу
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На конец то наконец сообразили о просеках. Да на это ума много потратили.
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