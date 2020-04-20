 Екіпажі пожежних танків 26-ї артбригади та 72-ОМБр гасять пожежі в Житомирській області. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МВС, танки пробивають просіки в лісових масивах і риють протипожежні рови для припинення поширення вогню.
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+19
а у влады шо есть мозги?
+8
Повредил 10 - спас гектары леса
+8
йа три роки жив у лісі - бачив лісові пожежі в натурі. В соснових лісах горить грунт - багаторічні спресовані поклади опалої хвої та листя - потушити водою неможливо. А от прокопати рівчачок на півштика заступа - і всьо. То йа навколо намету зробив кілька таких периметрів на різній відстані. Та коли чув запах тліючої подстілкі - біг туди із заступом і обкопував по фронту вогню - нас за це лісник і не виганяв з лісу
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литвин
Мне кажется он деревья повреждает.
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20.04.2020 11:20
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Arab
Повредил 10 - спас гектары леса
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20.04.2020 11:21
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Вадим Гаврильчик
Там по другому никак, хорошо что хоть такая техника сохранилась, БАТ-2 не хватает
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20.04.2020 11:24
Мені подобається 5
oqobo
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20.04.2020 11:33
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oqobo
тут навіть не плужком, а культіватором достаточно
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20.04.2020 11:53
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Вадим Гаврильчик
В ліс така техніка навряд чи навіть заїхати зможе, так фермери свої врожаї спасають за кордоном…
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20.04.2020 14:12
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trawler_tug
Хуже того. Вот вы не в курсе, а пожарные докатились до того, что при пожаре выбивают двери и окна и даже заливают водой нижние квартиры. У них для этого специально припасен инструмент и шланги!
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20.04.2020 14:19
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Володимир Кіцак 4c6bbd58
А раніше застосувати ЗСУ та Нацгвардію влада не додумалась?
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20.04.2020 11:25
Мені подобається 4
uyt Nik
а у влады шо есть мозги?
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20.04.2020 11:30
Мені подобається 19
Маск13
Свята...
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20.04.2020 11:35
Мені подобається 1
Вася Пупкин 7ebf1a7f
горит уже не одну неделю. а они флешмобы устраивают. - натянули футболки с клоунскими надписями - каждый имеет право на ошибку, и в инстаграмм выкладывают. дебилы.
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20.04.2020 11:56
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Юрий Бойко a136a074
Нацгвардії простіше людей без намордників у містах ловити...
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20.04.2020 12:02
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oqobo
вогонь йде понизу - достатньо проорати плужком на галявині, а не валити дерева шоп добавити дров у вогонь
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20.04.2020 11:28
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oqobo
а хіба по нормам не повинен ліс бути поділеним на ділянки, захищені протипожежним ровом???
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20.04.2020 11:30
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Маск13
Ділянки -так. Рови - неясно, все не перекопаєш...
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20.04.2020 11:38
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oqobo
по периметру пройтись плугом - і фсьо
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20.04.2020 11:42
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Danger Zone
Постоянное, круглосуточное наблюдение со спутников за повышенными зонами риска - и сразу, с космоса, расстреливать уродов поджигающих леса.
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20.04.2020 11:32
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Маск13
Супутника нема, сер ...
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20.04.2020 11:37
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oqobo
в тебе їх навалом - сам бачив як запускають - вдосіта ланцюжком так по небі красіво штук двайцять акуратним радочком - впєчатляйє!
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20.04.2020 11:44
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oqobo
*вдосвіта
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20.04.2020 11:51
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Danger Zone
Ой, біда, біда.
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20.04.2020 11:48
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oqobo
йа три роки жив у лісі - бачив лісові пожежі в натурі. В соснових лісах горить грунт - багаторічні спресовані поклади опалої хвої та листя - потушити водою неможливо. А от прокопати рівчачок на півштика заступа - і всьо. То йа навколо намету зробив кілька таких периметрів на різній відстані. Та коли чув запах тліючої подстілкі - біг туди із заступом і обкопував по фронту вогню - нас за це лісник і не виганяв з лісу
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20.04.2020 11:41
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Нестор Махно 68a3e8df
На конец то наконец сообразили о просеках. Да на это ума много потратили.
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20.04.2020 12:54
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