 За добу коронавірусом заразилися 43 медики та 16 дітей, із COVID-19 госпіталізовано 78 осіб, - Степанов. ВIДЕО

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Степанов зазначив, що серед нововиявлених випадків коронавірусу 16 дітей і 43 медпрацівники. Водночас одужали від хвороби вчора троє дітей і четверо медиків.

"За минулу добу на коронавірус захворіли 261 особа, з них 16 дітей та 43 медпрацівники, 78 осіб госпіталізовано. Зафіксовано 10 летальних випадків, але хороша новина в тому, що 12 пацієнтів одужали, з них троє дітей і четверо медиків", - повідомив Степанов.

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Як повідомлялося раніше, за даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 20 квітня зафіксовано 261 новий випадок COVID-19 в Україні, загалом - 5710, померли 151 особа, 359 - одужали.