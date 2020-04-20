 Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
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Матеріали за темою: Коронавірус і карантин
+5
А когда будет ежедневный брифинг по убыткам от дурантина? Сколько умерло от отложенных плановых операций, сколько жертв домашнего насилия, сколько человек впало в депрессию и т.д...
+4
На такой инфе бабла не срубишь!
+3
я аж подавился, при чем тут МОЗ, ваши зав отделениями на месте творили дичь и выезжали на палатных мед сестрах, ставили одну медсестру когда положены две а то и три, про ОРИТы и прочие реанимации я вообще молчу, там штатной расписание почитать офигеете, так вот эти зав и старшие мед сестры получали премию за экономию рабочей силы, идите в кабинет заведующей и ей в морду плюньте
Наш Минздрав сможет победить коронавирусЪ одними только брифингами..
https://nasha.com.ua/uk/zvernennya-medikiv-do-moz-de-ti-groshi-yaki-vi-vidilyayete-na-likarni-nas-na-90-zabezpechuyut-volonteri-hto-nas-obkradaye/?fbclid=IwAR11ZYq36O9_2xcJBFw5eAJPsKl8dT2xuCagjlLMjfqXgzIHddYdxXsJxXA
Genu Armeanu до Welcome To Leova
21 березня о 11:41
«Когда ваш ребёнок заработает свои первые деньги на мороженое, то сделайте следующее:
1. Перед тем, как он успеет лизнуть своё мороженое, выхватите его у него и откусите 20%.
2. Пока ребёнок будет с изумлением таращится на вас, откусите ещё 30%.
После этого отдайте ему остаток мороженого и объясните, что так государство поступает со всеми деньгами, которые кто-то зарабатывает. И что так будет с каждым мороженым, которое он себе купит. И что % откусываемого можно сократить, схватив откусывающего за руку и потребовав отчёта, почему он откусывает именно столько.
Если так будет делать каждый родитель, есть надежда, что в стране вырастет поколение людей, которые поймут, что у государства нет своих денег - есть только деньги налогоплательщиков. И что налогоплательщики не просто могут, но и должны следить за тем, как государственные чиновники расходуют их деньги.»
Маргарет Тетчер