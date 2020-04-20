 Почати подачу води з Північно-Кримського каналу на півострів неможливо - дамбу не добудовано, - керівник управління каналу Шевченко. ВIДЕО

Крим.Реалії оглянули такі водосховища: Сімферопольське, Партизанське, Аянське, Чорноріченське, Тайганське, передає Цензор.НЕТ. Всі вони продовжують міліти. Висохли навіть печери, зокрема печера Насонова на Ай-Петрі, і гірські річки у Великому каньйоні.
Цього року Північно-Кримський канал у Херсонській області наповнили водою раніше, ніж зазвичай. Але дати з нього воду в Крим навіть технічно неможливо. "По-перше, наразі не добудовано дамбу, по-друге, ми не знаємо, в якому стані русло Північно-Кримського каналу на території Криму", - заявляє керівник управління каналу Сергій Шевченко.
За даними журналістів, канал на території півострова руйнується.
Говорят даже от вируса и геммороя!
Люди никуда не поедут по заграницам. Но русские ублюдки для спасения имиджа Крыма и моста вполне могут разрешить отдых там и народ поедет.
Сезон накрылся медным тазом, это очевидно.
По крайней мере, в этом году.
пока там раша о какой воде вообще речь?
пусть из овечьих шариков высасывают
https://youtu.be/q2ptlsMwzSM
Что дальше?
Неминуче! Скоро в звільненому від кремлівських фашистів окупантів Українському Криму буде створена широка Кримсько - татарська автономна республіка у складі Великої Української держави.
А після того, як Україна відновить жорсткий контроль над своїм суверенним українським -російським кордоном, на колишніх злочинно тимчасово окупованих російськими фашистами загарбниками рідних українських територіях буде процес очищення і відновлення конституційного демократичного порядку. Це буде величезна робота всього багатомільйонного українського народу поряд з відновленням зруйнованих окупантами Донбасу і Криму. У росіян вже не буде ілюзій щодо повернення тимчасово окупованого Криму, тому що в ворожій нам москві буде повалений режим проклятого кривавого фашиста ... уйла -путліна. І тоді з'явиться інший демократичний народний уряд, який пояснить своїм кацапам - личкарям що у попередніх кривавих кремлівських фашистів при владі були злочинні криваві помилки. І москалі -росіяни швидко забудуть про свої жахливі злочини. Але Українці будуть пам'ятати цю криваву російську фашистську окупацію вже назавжди. Свої важкі криваві злочини росіян фашисти -загарбники забудуть швидше, ніж Українці нестерпну біль від них. Страшна важка біль нанесена російським народом який став самим лютим кривавим ворогом в світі українському, вона вже залишиться на все життя.
тем более, что татар никогда не было на юб (Ялта, Алушта, Феодосия..)..
вы своими лозунгами - раздуваете новый сепаратистский конфликт в Украине..
зачем это делать? татары - пришлые в Крым, и Крым - это многонациональная территория проживания славян, греков, армян, караимов и тд.. теперь всем автономии раздавать?
Але, правители?
там можно АЭС и опреснитель пои ней, и порядок
лютых врагов топят в крови и в воде Северо-Крымского канала, блин
если он вообще будет выглядеть, а не "выглядывать" из шлюза