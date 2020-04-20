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 Політика України
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Все про:Крим (8981) Херсонщина (534) канал (40) вода (363)

 Почати подачу води з Північно-Кримського каналу на півострів неможливо - дамбу не добудовано, - керівник управління каналу Шевченко. ВIДЕО

Влада Криму, підконтрольна Кремлю, звітує, що води вистачить до середини літа. Сподіваються і розраховують на дощі наприкінці весни.

Крим.Реалії оглянули такі водосховища: Сімферопольське, Партизанське, Аянське, Чорноріченське, Тайганське, передає Цензор.НЕТ. Всі вони продовжують міліти. Висохли навіть печери, зокрема печера Насонова на Ай-Петрі, і гірські річки у Великому каньйоні.

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Цього року Північно-Кримський канал у Херсонській області наповнили водою раніше, ніж зазвичай. Але дати з нього воду в Крим навіть технічно неможливо. "По-перше, наразі не добудовано дамбу, по-друге, ми не знаємо, в якому стані русло Північно-Кримського каналу на території Криму", - заявляє керівник управління каналу Сергій Шевченко.

За даними журналістів, канал на території півострова руйнується.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190140
 
   
 Топ коментарі
 
опять всплывают влажные мечты путиноидов о подаче воды в крым.
пока там раша о какой воде вообще речь?
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То есть вопрос подачи воды даже не вызывает уже вопросов? И проблема только в техническом состоянии канала? .......... Это как я понимаю очередная победа Нелоха на посту. Начать подачу воды из Северо-Крымского канала на полуостров невозможно - дамба не достроена, - руководитель управления канала Шевченко - Цензор.НЕТ 658 Стучит пацан снизу, стучит, аж звон стоит.
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Тепер ті, хто звинувачували Пороха у здачі національних інтересів, мають змогу побачити як це насправді виглядає/відбувається.
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Уринотерапия наше усе...
Говорят даже от вируса и геммороя!
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Без туристов, которых естественно в этом году не будет нигде в мире, воды крысчанам хватит с избытком. Так что успокойтесь, дамбу (или что там у зелени в проекте?) достраивать можно не торопиться
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как знать.
Люди никуда не поедут по заграницам. Но русские ублюдки для спасения имиджа Крыма и моста вполне могут разрешить отдых там и народ поедет.
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Спасение имиджа моста? Почати подачу води з Північно-Кримського каналу на півострів неможливо - дамбу не добудовано, - керівник управління каналу Шевченко - Цензор.НЕТ 8519 А что там у него с имиджем?
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Вряд ли.
Сезон накрылся медным тазом, это очевидно.
По крайней мере, в этом году.
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Так поливной воды Джанкою не хватает. На ЮБК проблемы не остро стоят. А Феодосия и с каналом по графику была.
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Про поливную воду забудьте. До 1970-х её не было. Ройтесь по библиотекам как тогда справлялись Почати подачу води з Північно-Кримського каналу на півострів неможливо - дамбу не добудовано, - керівник управління каналу Шевченко - Цензор.НЕТ 3737
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В Джанкое сельское хозяйство - все. Там его и не должно быть без воды с материковой Украины. Так что сх в Джанкое возродится не раньше, чем Крым вернется под контроль Украины.
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опять всплывают влажные мечты путиноидов о подаче воды в крым.
пока там раша о какой воде вообще речь?
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угу... после того как отсосет 95 раз к песца... Почати подачу води з Північно-Кримського каналу на півострів неможливо - дамбу не добудовано, - керівник управління каналу Шевченко - Цензор.НЕТ 1377
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только мочу!.. подать в Крым можно только мочу!..
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это шикарно
пусть из овечьих шариков высасывают
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Тобто питання таке задавалося пліснявою владою...
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Тепер ті, хто звинувачували Пороха у здачі національних інтересів, мають змогу побачити як це насправді виглядає/відбувається.
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Всі ми добре пам"ятаємо, як Порох казився, коли небайдужі громадяни заставляли його владу розірвати економічні зв"язки з окупантами Криму і Донбасу. Тому не варто складати оди сивочолому невдасі, бо це викликає сміх.
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Мабуть ви закінчили Трускавецький Ріксос.
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Тобі навіть це недоступно, через відсутність інтелекту
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Інтелект визначається якістю того, що ти робив раніше та робиш зараз. Огидно мати справу з інтелектуалами, у яких розуму не вистачає навіть на те, щоб не виставляти на показ його моральну якість:
https://youtu.be/q2ptlsMwzSMПочати подачу води з Північно-Кримського каналу на півострів неможливо - дамбу не добудовано, - керівник управління каналу Шевченко - Цензор.НЕТ 4942
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Это не вопрос судя по интервью, а решение.
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це чергова утопія "квартального". Спіть спокійно. Нещодавно виступав по ящику (дружина дивилася) інженер-гідротехнік, який народився в Армянську і потім працював на спорудах каналу. Він чітко сказав що НІХТО з фахівців не знає як канал можна відновити без мільярдних інвестицій. Усі шлюзи та інше обладнання повністю гавкнулося.
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И не вздумайте. В этом годе воды не хватит даже пожары тушить и грядки поливать.
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У тебя панические настроения. Засыхаешь с бадуна? Не рано ли?
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То есть вопрос подачи воды даже не вызывает уже вопросов? И проблема только в техническом состоянии канала? .......... Это как я понимаю очередная победа Нелоха на посту. Начать подачу воды из Северо-Крымского канала на полуостров невозможно - дамба не достроена, - руководитель управления канала Шевченко - Цензор.НЕТ 658 Стучит пацан снизу, стучит, аж звон стоит.
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Невже кацапська академія наук не може вивести новий біологічний вид крисян, які будуть пити солону воду?
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Русские, пейте из лужи. Козлы козлами не станут.
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Ну, желания Жидкова мы точно записывать туда не будем. Хотя не факт...
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Неминуче! Скоро в звільненому від кремлівських фашистів окупантів Українському Криму буде створена широка Кримсько - татарська автономна республіка у складі Великої Української держави.
А після того, як Україна відновить жорсткий контроль над своїм суверенним українським -російським кордоном, на колишніх злочинно тимчасово окупованих російськими фашистами загарбниками рідних українських територіях буде процес очищення і відновлення конституційного демократичного порядку. Це буде величезна робота всього багатомільйонного українського народу поряд з відновленням зруйнованих окупантами Донбасу і Криму. У росіян вже не буде ілюзій щодо повернення тимчасово окупованого Криму, тому що в ворожій нам москві буде повалений режим проклятого кривавого фашиста ... уйла -путліна. І тоді з'явиться інший демократичний народний уряд, який пояснить своїм кацапам - личкарям що у попередніх кривавих кремлівських фашистів при владі були злочинні криваві помилки. І москалі -росіяни швидко забудуть про свої жахливі злочини. Але Українці будуть пам'ятати цю криваву російську фашистську окупацію вже назавжди. Свої важкі криваві злочини росіян фашисти -загарбники забудуть швидше, ніж Українці нестерпну біль від них. Страшна важка біль нанесена російським народом який став самим лютим кривавим ворогом в світі українському, вона вже залишиться на все життя.
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что вы несете?? какая татарская автономия? вам не хватило сепаратизма? при возвращении Крыма - больше никаких автономий, просто крымская область))
тем более, что татар никогда не было на юб (Ялта, Алушта, Феодосия..)..
вы своими лозунгами - раздуваете новый сепаратистский конфликт в Украине..
зачем это делать? татары - пришлые в Крым, и Крым - это многонациональная территория проживания славян, греков, армян, караимов и тд.. теперь всем автономии раздавать?
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Ну, желания Жидкова мы точно записывать туда не будем. Хотя не факт...
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эти придурки из 95 дурдома могут попытаться записать в конституцию любые свои бредни... у них монокалолиция...
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Пусть пишут пока могут - все это оптом будет выброшено в мусорник вместе с ними. А может ведь быть и монорешение "зеленского вопроса" - всех на фонари! И так уже бывало в Украине неоднократно.
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Не понял, причина в том, что дамба не достроена или в том, что Крым оккупирован?
Але, правители?
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типа ...Крым оккупирован, потому что дамба не достроена
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Подача воды в Крысм - одно из условий Оманской капитуляции.
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Интересно кто ему эту задачу поставил?
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Зачем им вода, если теперь у них есть обнуленный и вечный?
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А вы суки таки мечтаете окупантам водичку поставлять?
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Параша свет поставлял,эти воду..давайте уже тогда и киев переименуем в путинград
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Щось богато розговорів про подачу води окупанту.За такі речи, треба бити пику та на гиляку вішати.
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Во время Чумы решили по омански решить крымский вопрос.
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воду в Крым вообще никогда не нужно подавать,
там можно АЭС и опреснитель пои ней, и порядок
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Окупанту щастить - в наступну добу дощі насправді суттєво додадуть води у кримські водосховища ((
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интересно под каким соусом ЗЕкоманда попытается продавить подачу воды в Крым ? то что такая попытка будет я не сомневаюсь
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под мажорный стон и вой разных зеленомордых маргиналов нужно не дамбу строить... - засыпать канал от кордона до первого(от кордона) ответвления на херсонские поля. появится много гектаров пахотных земель для сбора урожаев...
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Стан кримського каналу на Кримі нас не хвилює. Це промблема Криму.
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нет, нам не жалко.

лютых врагов топят в крови и в воде Северо-Крымского канала, блин
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Жлобы не мы , это россияне жлобы высшей марки, они настолько жлобы , что завидуют всем вокруг ставят палки в колеса всем кто хочет нормально жить . И навязывают свой гнилой РЮZZКИЙ мир!Может нам еще армию российскую кормить?Что еды что ли жалко? Сдохните - твари лживые.
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врагам не отказывают,а хитрожопым ихтамнетам только мочу,к любому празднику Почати подачу води з Північно-Кримського каналу на півострів неможливо - дамбу не добудовано, - керівник управління каналу Шевченко - Цензор.НЕТ 7944
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Даже не думайте! Всё, табу! И не надо больше чесать эту тему - херово закончится для сами зЕнаете кого.
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Руський мир,это кочевники с московских болот?...отродье Петра1 ,без своего государства Какая вода?Редактировать или удалить этоПочати подачу води з Північно-Кримського каналу на півострів неможливо - дамбу не добудовано, - керівник управління каналу Шевченко - Цензор.НЕТ 7832

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так будет выглядеть "открывальщик" шлюза в Крым Почати подачу води з Північно-Кримського каналу на півострів неможливо - дамбу не добудовано, - керівник управління каналу Шевченко - Цензор.НЕТ 7683
если он вообще будет выглядеть, а не "выглядывать" из шлюза
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Стараются но не могут. Они даже на зраду уже не способны)
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Не чіпай тему води для Криму!! Гнидо продажна!!!там на Банковій половину колаборантів, що відпрацьовують кремлівські гроші. На палю зрадника!
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слетай в Оман еще проконсультируйся... насчет провокации.
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Слетал, спросил. Ответили, шо только ********* ждут и не дождутся, когда же воду в Крым дадут. Бо у них от зрадной Зрады дюже пуканы перегреваются. Терпеть сил абсолютно нет.
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І охота тобі щоразу виставляти себе му**ком? Хоч платять вчасно?
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Чого зацікавився? Порохоботам пайку врізали? За пів-вареника тепер лямку тягнеш?
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кто тронет украинскую воду в Крым - станет утопленником Почати подачу води з Північно-Кримського каналу на півострів неможливо - дамбу не добудовано, - керівник управління каналу Шевченко - Цензор.НЕТ 473
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Интересно, в Херсонской и Одесской областях люди жалуются на засуху а крымский канал уже заполнен водой раньше времени? Колаборанты Шмыгаль с Ермаком куда так спешат? Отработать деньги *****
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Судя по коментам ********** здесь, они таки решили достроить эту пресловутую дамбу своими силами. Уж очень пегенераты хотят подать воду в Крым.
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Ермак со Шмыгалем уже хотели етой весной открыть канал, но коронавирус помешал поехать в Минск а потом на нормандский договорняк и втихаря от народа задокументировать капитуляцию. Колаборанты и ***** взбесились, потому что по скайпу документы не подпишешь и не пошушукаешься. Только благодаря коронавирусу нефть обрушилась почти до ноля и ***** потерял все прибыли а значит возможность подкупать мировых лидеров и финансировать войны и квазиреспублики. Только благодаря коронавирусу ***** не сможет 9 мая провести парад и пригласить мировых лидеров на признание его империи и завоеваний. Только благодаря Коронавирусу Украина и Украинская Конституция еще существует. Может вирус не такой и плохой, а ето благословление и спасение для Украины. Еще памятник Коронавирусу нужно будет поставить.

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Никому не кажется что сбу должно вызвать этого урода и поинтересоваться, а почему его так интересует вопрос восстановления подачи воды? И на кого он работает?
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Мой карабин пока в шкафу. Пойдет вода на Крым достану.
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Особенно улыбнуло что крымский канал власть заполнила водой раньше времени по просьбе аграриев. Вы что совсем за идиотов нас считаете? Хотите чтобы кто то поверил что Ермак и Шмыгаль вдруг за аграриев распереживались? Скорее всего приготовились к нормандскому саммиту и капитуляции. Да коронавирус спутал все карты и дал Украине форы еще пару месяцев. Главное нужно воспользоваться етим
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Ванючка оманська вже взяв гроші за воду в Крим...
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