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 Віримо, що всі одужають і скоро зможуть обійняти свої сім'ї, - львівські патрульні привітали лікарів із Великоднем. ВIДЕО

На Великдень львівські патрульні, які відзначають свято на роботі, заїхали до своїх колег - лікарів, які також сьогодні на роботі і рятують життя українців.

Про це повідомив у фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Так львівські лікарі та поліцейські підтримують один одного. Хороший приклад взаємоповаги і підтримки, якої так часто бракує в нашому суспільстві, на жаль", - зазначив він і привітав усіх зі святом.

Поліцейські, зокрема, звертаються до медиків із такими словами: "Великдень - свято особливе. Весняне, радісне і всенародне. У ці дні, на жаль, не всі можуть бути зі своїми рідними та близькими. Це наші медики, які докладають усіх зусиль, щоб перемогти вірус, і хворі. Ми віримо, що всі одужають і вже незабаром зможуть обійняти свої сім'ї".

Віримо, що всі одужають і скоро зможуть обійняти свої сімї, - львівські патрульні привітали лікарів із Великоднем 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190127
 
   
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Львов единственный регион в которых зебилов послали нах
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Есть такая профессия пецыну задницу за лв целовать
Надеюсь за бугром не читают нас, а то подумают что все в Украине дебилы
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та ні вони вже побачили скільки в нас ваЗЕлінових недоумків
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У Львові набагато менше хворих на зевірус, тому поліцейські підтримують медиків.
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Как приятно наблюдать проявления человечности...
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