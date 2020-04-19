 Через рік після дебатів Зеленський не зміг відповісти на всі поставлені тоді Порошенку запитання, - ЗМІ. ВIДЕО

Журналісти Радіо Свобода вирішили перевірити, чи зможе відповісти на ці запитання вже президент Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Як і раніше, Україна не вирішила економічних проблем. Коли президент Зеленський наполягав на відставці Кабміну Гончарука, він сам наводив приклад, що доводить це: "За два місяці нового року невиконання держбюджету - майже 16 мільярдів гривень. Інший наш біль – падіння промисловості на 5%, і воно триває четвертий місяць поспіль у багатьох секторах", - повідомив президент. За останній квартал 2019 року за влади "нових облич" економіка впала на 7,5%, і це ще до пандемії.

З'явилися підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Але затримання і суд над Антоненком, Дугарь і Кузьменко спровокували скандал. Через 4 місяці підозрюваним все ще не висунули обвинувачення, незадовго до відставки генпрокурор Рябошапка визнав, що доказів недостатньо, генпрокурор Венедіктова повідомила, що є ще питання, як просуватиметься справа, адже вона дуже складна, а прокурора, який підписав підозру, звільнено.

У лютому цього року заступник генпрокурора Чумак повідомляв, що всі розслідування, які стосуються Іловайська та Дебальцевого, заточені на розслідування щодо фактів російської агресії в Україні. Тепер він пішов у відставку.

Нещодавно "справи Майдану" дійсно поповнилися новим епізодом: повідомили про підозру активістці Тетяні Чорновіл, а ось ексберкутівців, звинувачених у розстрілах, звільнено під особисте зобов'язання і віддано найманцям РФ.

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Індексація пенсій у березні не відбулася, і влада вже не вперше заявляє про намір провести індексацію, але терміни називають різні. Останнім терміном було 1 березня. Виплати у зв'язку з коронавірусом ще не почалися, а мінімальна пенсія зросла наразі на 138 грн і становить 1 638 грн.

Захоплені моряки повернулися додому під час обміну. Однак видання підкреслює, що 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал із морського права оголосив про застосування до Росії заходів через напад на наших моряків і постановив негайно повернути їх на батьківщину.

ВР ухвалила закон про заборону суцільної вирубки лісів у Карпатах, дозволивши лише санітарні рубки. Але екологи відразу забили на сполох, зазначивши, що саме під виглядом санітарних рубок і знищуються ліси.

Запитання про те, "чому не покарано спільників Януковича", ще залишається актуальним. Журналісти зауважили, що ознайомитися зі списком відвідувачів ОПУ їм не вдалося, натомість були зафіксовані як відвідувачі кадри часів Януковича.

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"Чому ви скасували закон про незаконне збагачення?" Насправді, статтю скасував Конституційний суд, президент Зеленський, як раніше й інші політичні діячі, подав законопроєкт про повернення статті про незаконне збагачення. Її справді було повернуто, але наразі вироків за новою статтею не було, а за продаж майна корупціонерів і як конфісковані кошти у 2020 році казна отримала аж 14 тис. грн. Недоторканність депутатів знято, проте імунітет, який також обіцяв Зеленський, зберігається - підписати підозру нардепу може тільки генпрокурор.

Зеленський пропонував посилити люстрацію, внісши до списку виборні посади, повторюючи фактично пропозицію Портнова. Водночас в Адміністрації Президента на посаді, яка підпадає під люстрацію, працював Андрій Богдан, який підпадає під люстрацію, і працював собі спокійно, особливо після перейменування адміністрації в офіс, завдяки чому Богдана з-під дії закону було виведено.

У Зеленського був бізнес на території країни-агресора на момент озвучення питання щодо продажу цукерок компанії Порошенка в РФ, а вже під час каденції серіал "Слуга народу" досяг російських каналів.

Наприкінці дебатів президент Зеленський пообіцяв справедливість, що "всі люди, які порушують закон, всі свинарчуки, гладковські, навіть якщо серед них буде Коломойський, сядуть за ґрати". Щоправда, потім зазначив, що це справи українських судів, які мають ухвалити відповідні рішення. Наразі таких вироків немає, проте є нові корупційні скандали з главою ОПУ Андрієм Єрмаком, які президент поки навіть не прокоментував, скільки його не просили.

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Нагадаємо, 19 квітня 2019 року на НСК "Олімпійський" відбулись дебати між кандидатами в президенти України Петром Порошенком і Володимиром Зеленським. За даними МВС, на стадіоні були присутні 22 тис. осіб.