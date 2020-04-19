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 Політика України
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 Через рік після дебатів Зеленський не зміг відповісти на всі поставлені тоді Порошенку запитання, - ЗМІ. ВIДЕО

Рік тому відбулись дебати кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка. Перший озвучив цілу низку запитань "від народу".

Журналісти Радіо Свобода вирішили перевірити, чи зможе відповісти на ці запитання вже президент Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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  1. Як і раніше, Україна не вирішила економічних проблем. Коли президент Зеленський наполягав на відставці Кабміну Гончарука, він сам наводив приклад, що доводить це: "За два місяці нового року невиконання держбюджету - майже 16 мільярдів гривень. Інший наш біль – падіння промисловості на 5%, і воно триває четвертий місяць поспіль у багатьох секторах", - повідомив президент. За останній квартал 2019 року за влади "нових облич" економіка впала на 7,5%, і це ще до пандемії.  
  1. З'явилися підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Але затримання і суд над Антоненком, Дугарь і Кузьменко спровокували скандал. Через 4 місяці підозрюваним все ще не висунули обвинувачення, незадовго до відставки генпрокурор Рябошапка визнав, що доказів недостатньо, генпрокурор Венедіктова повідомила, що є ще питання, як просуватиметься справа, адже вона дуже складна, а прокурора, який підписав підозру, звільнено.
  1. У лютому цього року заступник генпрокурора Чумак повідомляв, що всі розслідування, які стосуються Іловайська та Дебальцевого, заточені на розслідування щодо фактів російської агресії в Україні. Тепер він пішов у відставку.
  1. Нещодавно "справи Майдану" дійсно поповнилися новим епізодом: повідомили про підозру активістці Тетяні Чорновіл, а ось ексберкутівців, звинувачених у розстрілах, звільнено під особисте зобов'язання і віддано найманцям РФ.

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  1. Індексація пенсій у березні не відбулася, і влада вже не вперше заявляє про намір провести індексацію, але терміни називають різні. Останнім терміном було 1 березня. Виплати у зв'язку з коронавірусом ще не почалися, а мінімальна пенсія зросла наразі на 138 грн і становить 1 638 грн.
  1. Захоплені моряки повернулися додому під час обміну. Однак видання підкреслює, що 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал із морського права оголосив про застосування до Росії заходів через напад на наших моряків і постановив негайно повернути їх на батьківщину.
  1. ВР ухвалила закон про заборону суцільної вирубки лісів у Карпатах, дозволивши лише санітарні рубки. Але екологи відразу забили на сполох, зазначивши, що саме під виглядом санітарних рубок і знищуються ліси.
  1. Запитання про те, "чому не покарано спільників Януковича", ще залишається актуальним. Журналісти зауважили, що ознайомитися зі списком відвідувачів ОПУ їм не вдалося, натомість були зафіксовані як відвідувачі кадри часів Януковича.

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  1. "Чому ви скасували закон про незаконне збагачення?" Насправді, статтю скасував Конституційний суд, президент Зеленський, як раніше й інші політичні діячі, подав законопроєкт про повернення статті про незаконне збагачення. Її справді було повернуто, але наразі вироків за новою статтею не було, а за продаж майна корупціонерів і як конфісковані кошти у 2020 році казна отримала аж 14 тис. грн.
  2. Недоторканність депутатів знято, проте імунітет, який також обіцяв Зеленський, зберігається - підписати підозру нардепу може тільки генпрокурор.
  1. Зеленський пропонував посилити люстрацію, внісши до списку виборні посади, повторюючи фактично пропозицію Портнова. Водночас в Адміністрації Президента на посаді, яка підпадає під люстрацію, працював Андрій Богдан, який підпадає під люстрацію, і працював собі спокійно, особливо після перейменування адміністрації в офіс, завдяки чому Богдана з-під дії закону було виведено.
  1. У Зеленського був бізнес на території країни-агресора на момент озвучення питання щодо продажу цукерок компанії Порошенка в РФ, а вже під час каденції серіал "Слуга народу" досяг російських каналів.

Наприкінці дебатів президент Зеленський пообіцяв справедливість, що "всі люди, які порушують закон, всі свинарчуки, гладковські, навіть якщо серед них буде Коломойський, сядуть за ґрати". Щоправда, потім зазначив, що це справи українських судів, які мають ухвалити відповідні рішення. Наразі таких вироків немає, проте є нові корупційні скандали з главою ОПУ Андрієм Єрмаком, які президент поки  навіть не прокоментував, скільки його не просили.

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Нагадаємо, 19 квітня 2019 року на НСК "Олімпійський" відбулись дебати між кандидатами в президенти України Петром Порошенком і Володимиром Зеленським. За даними МВС, на стадіоні були присутні 22 тис. осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190125
 
   
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Зелена бубочка так обгидився, що у десантників на навчаннях, яке воно відвідало, відібрали магазини? До речі, коли воно лазить в броніку без пластин по "лінії розмежування" і боїться в той же час свою десантуру - сімптоматичненько ... Через рік після дебатів Зеленський не зміг відповісти на всі поставлені тоді Порошенку запитання, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6215Через рік після дебатів Зеленський не зміг відповісти на всі поставлені тоді Порошенку запитання, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2742
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Вопросы эти зЭ были заданы вовсе не для того, чтоб сам зЭ на них отвечал...уж не говоря о передернутости и качестве этих "вопросов"...и вообще, как от патологического брехуна требовать какой-то правдивости и ответственности? Нашли кого равнять с Порошенко
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ты че несешь, тупой зебил, что за керню? У твоего зЭ спрашиваем МЫ, а вовсе не Порошенко...и он начал писдеть с самого начала, типа "есть бизнес на расии, нету, ой, вчера был, но продал", оманы и прочая беспрерывная ложь...Похоже, ты из Ольтно, тупой глист
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То что искали под микроскопом теперь пытаються не видеть закрыв глаза
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Когда потрох ответит за фээсбэшника шайтанова, или блазень с ним заодно?
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відповість - рано чи пізно !
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Ага, прийдуть энэнэни і всих в капусту порубають...
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ЗЕскот сидит дома на карантине, без зарплаты, без работы, и без малейших перспектив, зато по Г+Г у ЗЕбилов перемога за перемогой..ну и ЗЕкловун радует видяшками)))
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Тут у зеботів без шансів. І по контексту, і по кількості.
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пара упоротых шо то трепыхаюца,..видимо в такие темы кидают самых отбитых ЗЕбилов, ну или провинившихся ЗЕботов в наказание.
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Нужно ЗЕкловуну подсказать идею как быстро закончить эпоху бедности - нужно отменить деньги!! Отменяем деньги и рапортуем о побьеде над бедностью = перемога!!! А ЗЕскот может и билетики на Шапито 95 жрать, и даже без соли.
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Сережа, а у вас плата за "думать" отдельная?
Если да, то у вас плохие перспективы...
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так зеболик хитрый, это были вопросы от народа и он не при делах, и вообще, он вам ничего не должен, он должен только своим родителям и всё.
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на Майдане в 2013-14 за нас был только 5-й канал , остальные на 100% ( даже на 1000% ) были против , не забывайте
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Проблема украинских политиков находящихся при власти в том,що они,чувствуя,що их скоро попросят,используют тактику морского боя.А конкретнее,уходящая власть как убегающий корабль,сбрасывает за собой пороховые бочки,в надежде,що на них нарвётся и подрвётся преследователь в лице новой власти.Убить не убьёт,но существенно замедлит скорость преследователей.Тем временем как убегающий крутя дули мчит на всех парусах к горизонту.И вот в этой морской баталии попередников с попередниками,они совсем забывают об интересах Украины и её граждан Через рік після дебатів Зеленський не зміг відповісти на всі поставлені тоді Порошенку запитання, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9101
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Да какие яйца, там только на эту рожу глянуть..ну ты посмотри на это чучело и его выражение мордяки..Его бы даже дети в дет садике заклевали.. Через рік після дебатів Зеленський не зміг відповісти на всі поставлені тоді Порошенку запитання, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1559
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в цей складний час всі українці розуміють , що треба підтримати президента України Зеленського ! Через рік після дебатів Зеленський не зміг відповісти на всі поставлені тоді Порошенку запитання, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3962
Через рік після дебатів Зеленський не зміг відповісти на всі поставлені тоді Порошенку запитання, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1930
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Оман не Мальдивы , Зеле можна туда ездить , опять же патрушев поездку оплатил ( самолёт выделил ), опровержения до сих пор нет
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Как я и говорил год назад...
Убогое зеленое гавно - это худшее что могло бы случиться за всю историю Украины.
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Порох зі всіх сил буде старатись йому допомогти переобратись на другий термін. Вони потрібні один одному. Вони будуть прикривати зади одне одного.
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Замість Зеленського на пост президента має прийти український патріот - Княжицький ....может выборы проведём после 22июня этого года, а то ещё четыре года украинцы не смогут выдержать Через рік після дебатів Зеленський не зміг відповісти на всі поставлені тоді Порошенку запитання, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5298 пупы могут развязаться от советской действительности
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І саме тому Княжицький ручкається з Потураєвим з СН? Це не опозиція, це клоуни завдання яких збирати опозиційний електорат.
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Вопрос стоит за выбор патриота,а кто предлагает это второй вопрос,
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Невідповідність зеленського посаді Президента України була очевидною. Але справа не в тому, що в супереч здоровому глузду його обрали, а в тому, якою більшістю обрали його і його депутатів. Біда в абсолютній владі зелених і їх можливості робити, що заманеться, прикриваючись словесними маніпуляціями і продовжуючи дурити політично дуже слабенький український народ.
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Страна была под впечатлением фильма Слуга народа и поверила в Зеленского как в киношного Голоборотько. Но в реальности все получилось не так как в фильме. Парламент имея проолигархическое большинство не противостоит президенту, да и Зе оказался не Голоборотько а косоглазым ставленником олигархов Гришей Бурьяненко. И как говорил покойный Чечетов Поимели страну как котят.
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Дебаты Порошенко-Зеленский .-Во всем, что говорит Зеленский, главное - личная месть Коломойского Порошенко.Это основная идея всей кампании, отсюда эти мерзкие интонации, хамское поведение и презрительный тон зеленого кандидата.Поэтому нет никаких его встреч с избирателями, четкой стратегии и ответов на другие вопросы, они вообще не предполагались. К мести за Приватбанк и Укрнафту присоединились другие:ватники мстят за декоммунизацию и путь в ЕС.Прихожане московской церкви - мстят за Томос.Симпатики "русского мира" - мстят за жесткую проукраинскую позицию.Регионалы - мстят за Революцию достоинства. Антимайдан - мстит за Майдан.Пацифисты - мстят за войну. 19.04.2019.18:59
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С ужасом вспомнил стадион, где наглость клоуна зашкаливала,а через 11 месяцев Шмаркля уже ухандокивает Украину. Освободи кресло, Президент убогий, кривляка 95квартала!
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мураєв, схоже, зазелебенівся... через те, що в зажопи його не взяли.
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смешать ложь с правдой - вырвать автомат,
чтоб дух свободы рабством был пронизан
"борцы за мир" - в окопах не сидят,
их место - сцена или телевизор Через рік після дебатів Зеленський не зміг відповісти на всі поставлені тоді Порошенку запитання, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3991
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да...українці самі себе так наказали що й слів не має...але 44% все ж свято продовжують вірити в "молодого,єнергичного,справедливого"...це мабудь Карма...
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