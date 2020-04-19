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Все про:Житомирщина (566) пожежа (2203) Білецький (129) Національний корпус (250)

 Причина лісових пожеж - приховування вирубки лісів, - Білецький показав кадри наслідків підпалів на Житомирщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Лідер "Національного копусу" Андрій Білецький разом із волонтерами побував на Житомирщині, де продовжують горіти ліси. Представники партії роздали продукти і воду жителям постраждалих від пожежі сіл. Також Білецький офіційно звернувся до ДСНС із пропозицією створити загони добровольців для гасіння вогню.

Про це повідомляється на ютуб-каналі Андрія Білецького, інформує Цензор.НЕТ.

Зі слів політика, попри безперебійну роботу рятувальників впоратися з вогнем на Житомирщині не вдається уже четвертий день. За цей час було знищено до 6 000 га лісу і 39 будинків.  Багато людей залишилися без житла. Потерпілим від вогню мешканцям регіону волонтери "Національного корпусу" зібрали та передали продуктові набори.

Причина лісових пожеж - приховування вирубки лісів, - Білецький показав кадри наслідків підпалів на Житомирщині 01
Причина лісових пожеж - приховування вирубки лісів, - Білецький показав кадри наслідків підпалів на Житомирщині 02

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Причина лісових пожеж - приховування вирубки лісів, - Білецький показав кадри наслідків підпалів на Житомирщині 03
Причина лісових пожеж - приховування вирубки лісів, - Білецький показав кадри наслідків підпалів на Житомирщині 04

"У межах проєкту "НК Волонтери" ми офіційно звертаємося до ДСНС із пропозицією створити добровольчі загони з ветеранів, молоді й волонтерів. Зараз важливо кинути всі сили на боротьбу з вогнем, бо сотні людей можуть втратити дах над головою. За три дні пожеж тут, на Житомирщині, вже згоріло до 6 000 га лісу, 7 населених пунктів і 39 будинків. Зокрема, в Личманах, де понад 30 будинків знищено. Сотні людей відселені, тому ми привезли питну воду та продукти. Та безпосередньо під час візиту довелося вогнегасниками та лопатами гасити невеликий осередок пожежі. Тобто ситуація дуже непроста", - заявив Білецький.

Причина лісових пожеж - приховування вирубки лісів, - Білецький показав кадри наслідків підпалів на Житомирщині 05
Причина лісових пожеж - приховування вирубки лісів, - Білецький показав кадри наслідків підпалів на Житомирщині 06
Причина лісових пожеж - приховування вирубки лісів, - Білецький показав кадри наслідків підпалів на Житомирщині 07

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Причина лісових пожеж - приховування вирубки лісів, - Білецький показав кадри наслідків підпалів на Житомирщині 08

Політик зазначив, що, зі слів місцевих мешканців, причиною підпалів на Житомирщині є не лише людська халатність, але також корупція – спроби приховати незаконну вирубку дерев.

Причина лісових пожеж - приховування вирубки лісів, - Білецький показав кадри наслідків підпалів на Житомирщині 09
Причина лісових пожеж - приховування вирубки лісів, - Білецький показав кадри наслідків підпалів на Житомирщині 10
Причина лісових пожеж - приховування вирубки лісів, - Білецький показав кадри наслідків підпалів на Житомирщині 11
Причина лісових пожеж - приховування вирубки лісів, - Білецький показав кадри наслідків підпалів на Житомирщині 12

"Село Магдин вигоріло вщент. Знайшли обгорілих тварин. На власні очі побачили масштаби проблеми. І найгірше, що жахливі пожежі на Житомирщині можуть бути наслідком корупції. Місцеві підтверджують, що так приховують вирубку лісу, але цього року вогонь вийшов із-під контролю", - повідомив Андрій Білецький.

Дивіться також: "Усе згоріло: хата, гроші, одяг - поки ми тушили пожежу дві ночі". Жителям Житомирщини, які постраждали від пожеж, потрібна допомога. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190123
 
   
 Топ коментарі
 
Авакян выпустил цепного пса Причина лесных пожаров – сокрытие вырубки лесов, – Билецкий показал кадры последствий поджогов на Житомирщине - Цензор.НЕТ 9031
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Все очень просто, кто сможет просто связать воедино факты- в начале марта масовые аресты и проверки в лесничествах Житомирской обл.апесты лесничих, в том числе самоубийство Олевского главного лесничего, недоимки при проверке на несколько десятков миллионов гривен, и это только вершина айсберга.По ходу проверок запылали леса? - нет отнють в основном вырубки площадью в несколько десятков футбольных полей
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Во время дефолта и эту банду выкинем из страны.
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Без дефолта викинем.
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У нас уже є зелений дебіл так і до дефолту недалеко,правда,зебобіки?
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Житомирский смог через Днепровщину сегодня добрался и до Харькова.Можно было бы с самолёта вызвать дожди на Полесье.Мы без рук?Ущерб больше.Тут должны поработать СБУ.Местную власть за халатность надо привлекать.Они должны не только денежные потоки грабить,но и отвечать за отсутствие противопожарной профилактики. .
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яка причина?наші люди, переважна більшість, не змінюються і не усвідомлюють причино наслідкові зв'язки,тому завтра буде гірше ніж сьогодні.
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Раз появился белецкий (после 2 недель пожаров!) значит это кому-нибудь нужно 🙂
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Зато теперь есть возможность куда списать еще пару лярдов под видом борьбы с последствиями пожаров
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Так и будут делать. Одни устраивать пожары, чтобы скрыть масштабы вырубок леса на контрабандный вывоз. Другие будут списывать деньги на широкомасштабную борьбу с пожарами. Проигрывает страна, зато выигрывают отдельные "новые лица".
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білецький це те створіння яке із штанів вистрибувало щоб посадити у крісло президента кловуна нездатного навіть організувати гасіння пожеж?
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А ну тогда мы спокойны. Приехала бригада Билецкого которая лопатой, автомобильным огнетушителем и ботинком потушит все пожары и всех спасет Причина лісових пожеж - приховування вирубки лісів, - Білецький показав кадри наслідків підпалів на Житомирщині - Цензор.НЕТ 7317
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Показывает на выгоревшее село до тла и говорит что пожарные приборкали пожежу Причина лісових пожеж - приховування вирубки лісів, - Білецький показав кадри наслідків підпалів на Житомирщині - Цензор.НЕТ 8424
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Билецкий поймал хоть одного нелегального рубщика лесов на Житомирщине? Или он только пиариться может на фоне пепелищ?
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Ну піймає він когось. А сенсу? Вся корупція вже 10 років під дахом Банкової. Як за Янека, як за Пєці, так і за Зєлі. Тільки Іуда Миздобул взяв оптом у Янека мільярд доларів за його президентство. Миздобулу було лінькі будувати корупційні схеми. Взяв мільярд і пішов глечики ліпити. А чому не ліпити? Юля ж сидить.
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А зачем их там ловить по лесам. На польской границе ешелоны с лесом вырубленым по всей Украине стоят. Бери машиниста за жабры и вешай на крюк
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Max Doc. Вирубщиків лісів не потрібно ловити. Вони ходять врозвалку з гордо піднятими головами і карманами, повними грошей. Якщо хочете побачити результати їх діяльності, зупиніться на узбіччі любої траси, що ідуть через лісові масиви. Чи то в Коростенському, Олевському, Радомишльському, Коростишівському, Овруцькому районі, чи будь-де. Зайдіть 100-150 метрів у ліс і ви побачите суцільні вирубки, що явно відносяться не до санітарних чисток. Та ж сама картина у Житомирському, Попільнянському, Андрушівському районах. Незаконно рубали і рубають ліс при усіх президентах - Кучмі, Ющенку, Януковичу, Порошенку. Ріжуть і зараз. Питання, чому Порошенко не підписав за 2 роки прийнятий ВР закон про заборону вирубки лісів та його експорт? До цьго корита прикормлені князьки та бояри с самого низу і до самого верху. Так же як і до незаконного видобутку бурштину.
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А парад? Всегда были парады с участием дружин, когда дело касалось воровства. Пусть и виртуального. Здесь воровство реальное, а парада нет. Безобразие.
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Белецкий был единственный кто сразу связал пожары с коррупцией. У всех остальных деятелей "большого бизнеса" язык не поварачивался связать пожары с коррупцией. У нас и военные склады и леса обычно самовозгараются.
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100% , любой кто ездил по трассе Киев - Ковель знает , что там круном леса до Ковеля от Киева , но горело почему -то сначала в зоне ЧАЭС , а лишь потом в Овручском районе , в Словечно и рядом. Почему же не горели леса в Ровенской области , в Волынской , в Черниговской ? Это же одна климатическая зона , везде есть сосна . Уверен , что это дело рук касапов , сначала жгли поближе к Киеву , а когда увидели , что могут поймать отошли вглубь через Полесское как раз дорога на Овруч выходит .
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Білецький,а ти ворог,Україні погано,а ти шукаєш лайно.Дай пораду,що робити,а краще
надягни захист,поможи хворим,а то іди з України.Ти демагог!
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Не маю сантименту до Білецького, завжди його критикував, але наразі пан каже тверезі речі. Навіщо займатись гасінням пожежі пляшкою з водою, якщо за спиною в тебе хтось з каністри хлюпає у вогонь гасом? Ми вже втретє обрали російського шпигуна лідером
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У тебя дома уже 25000 заразных. А ты тут тявкаешь. Иди с короновирусом борись. Деятель
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В государстве нет контроля за использованием бюджетных средств,отсюда возникают проблемы по мере их появления,то ли это медицина,то-ли мчс,то ли лесное хозяйство.Государство живёт по старинке "авось пронесёт". Деньги банально разворовываются,как только поступают в министерства и до самого низа.Никогда страна с таким уровнем коррупции и воровства не вылезет из этого болота,никогда.
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Только сегодня вспоминал - где это тело делось со своими националистами - не живой. Пока такие националисты будут в Украине - будет всё жопа.
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вспоминаю 16 октября 2019 , марш " Ні капітуляції ! " в Киеве . напротив меня остановился " Нац.корпус" этого билецкого . Смотрю на лица этих молодых ребят , явно не киевлян . они отморожены , им пофиг что происходит вокруг , они - массовка за деньги , это ужасное зрелище для патриотов Ураины , это ганьба самая настоящая
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Ты с***ка лживая уже говорил что Золотое-4 не здадите. Так что иди нах. Нет тебе веры
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Ну эта отмаза типа,склады арсенала взлетали,щоб скрыть недостачу.Чуваки,хватить накидывать вермишель на уши.Включаем старое доброе правило, один раз случайность второй совпадение,третий закономерность.Теперь разбор.Чего бояться чёрным лесорубам?Из них,що, хтось присел?Нет,не присел.За склады,хтось присел?Нет не присел.Тоесть тем,кто действительно,хотел замести следы,тупо этого не нужно,бо они всё равно не присядут и ответственности никакой не понесут.Остаются москали и закономерность.Кто вспомнит,щоб такие пожары накрывали Украину в ближайшем историческом прошлом?Трудно.Даже Кличко,заметил,шо такого не припомнит Причина лісових пожеж - приховування вирубки лісів, - Білецький показав кадри наслідків підпалів на Житомирщині - Цензор.НЕТ 6505
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100% , и леса как -то выборочно горят , сначала зона ЧАЭС , а затем ЖитомирскаЯ обл , Черниговская , Ровенская , Волынская не горят , а здесь всё сразу , в 45 точках по заявам ДСНС
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Вырубка ,плюс кацапье- агентура фсб . Параша уже предлагала помощь .
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Сначала писали , что горит 20 га , затем 24 га , а когда уже в Киеве дышать стало нечем , то написали про 4000 га , про 10% территории зоны отчуждения , сгоревшей от пожаров , это десятки тысяч га , где правда , журналюги ?
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