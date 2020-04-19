EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події
  2590  6
Матеріали за темою:
Все про:боєприпаси (988) Держприкордонслужба (2540) зброя (1479) Мар'їнка (453)

 Схованку з боєприпасами виявлено в Мар'їнці, - ДПСУ. ВIДЕО

Напередодні Великодня в Мар'їнці Донецької області було виявлено схованку з пострілами для гранатометів, набоями та міною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Під час реалізації оперативної інформації прикордонники Краматорського загону спільно з представниками СБУ з участю військовослужбовців 28-ї ОМБр ЗСУ провели огляд нежитлової будівлі в місті Мар'їнка. Під час огляду виявили 4 постріли до гранатомета РПГ-7 і 1 постріл до гранатомета СПГ-9, міну МОН-50 і 2 ящики (2 160 шт.) набоїв калібру 5,45 мм", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Читайте також: Біля позицій ЗСУ на Луганщині виявлено протипіхотну вистрибуючу міну російського виробництва, - прокуратура. ФОТО

Хто і для чого залишив схованку в населеному пункті, розташованому в зоні проведення ООС, з'ясовують правоохоронці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190116
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Кто и для чего оставил тайник в населенном пункте, расположенном в зоне проведения ООС, выясняют правоохранители.Источник: https://censor.net.ua/v3190116

Ну как один из вариантов - "ничего личного, просто бизнес" ...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору