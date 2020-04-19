 Схованку з боєприпасами виявлено в Мар'їнці, - ДПСУ. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Під час реалізації оперативної інформації прикордонники Краматорського загону спільно з представниками СБУ з участю військовослужбовців 28-ї ОМБр ЗСУ провели огляд нежитлової будівлі в місті Мар'їнка. Під час огляду виявили 4 постріли до гранатомета РПГ-7 і 1 постріл до гранатомета СПГ-9, міну МОН-50 і 2 ящики (2 160 шт.) набоїв калібру 5,45 мм", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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Хто і для чого залишив схованку в населеному пункті, розташованому в зоні проведення ООС, з'ясовують правоохоронці.